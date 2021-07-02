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Александр Котов о парке курорта Хилово: Надо определиться, что является предметом охраны

Состояние парковой территории санатория «Хилово» осмотрел в ходе рабочей поездки председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Такая необходимость возникла после обращения руководства лечебно-профилактического учреждения и последующего обсуждения на площадке регионального парламента – в 1996 году зелёная зона курорта была включена в перечень памятников садово-паркового искусства и поставлена на охрану, установленные ограничения жёстко регламентируют деятельность учреждения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Директор ЛПУ «Санаторий «Хилово» Татьяна Бергер показала спикеру план с границами санитарной зоны, на которую в 2001 году были нанесены все объекты, деревья и парковые элементы. На эту же схему попала прилегающая территория. По информации руководителя учреждения, старинные деревья могли сохраниться за рекой – этот участок не относится к санаторию и сейчас находится в запущенном состоянии, единичные примеры могут встречаться и в общем зелёном массиве курорта, но преобладающая его часть точно посажена в послевоенные годы.

«В описании 1932 года указаны два имения Корсаковых и Балавинских, окружённых садами – не было на тот момент парковой зоны», - аргументировала Татьяна Бергер и привела в качестве доказательства копию послереволюционного снимка с усадебным домом и незначительными насаждениями вокруг. «Деревья сажал и прокладывал аллеи после войны садовник Горшков, работавший в санатории. Давайте пройдём и посмотрим всё», - предложила руководитель.

«Судя по тому, что мы увидели, в парке есть единичные старые деревья, но возраст их определить сложно – для этого нужны специалисты», - поделился впечатлениями после осмотра Александр Котов. При этом спикер отметил, что парк в Хилово большой и ухоженный, однако, историческая планировка в нём на первый взгляд не просматривается.

Решением областного Собрания 1996 года под охрану попала территория курорта размером 10 гектаров, это более четверти земельного участка «Хилово». Всего в перечень включены 78 объектов размеров от 50 ар до 100 гектаров. В нём соседствуют Старые Липы, Лямоны и Холомки, Щиглицы и Алтун, усадебные парки в Халахальне, Быстрецово и Гаврах. Требования к сохранению территорий предусмотрены достаточно строгие – во всех перечисленных парках запрещено строительство, не связанное с их охраной и реконструкцией, нарушение почвенного покрова и даже посадка новых деревьев и кустарников без плана реконструкции. Отмечается, что парки включены в научно обоснованных границах, но обоснования в приложениях отсутствуют.

«Необходимо определиться с границами памятника, уточнить, что именно является предметом охраны и насколько адекватны ограничения тому, что сохранилось до наших дней. Сейчас мы видим единичные отдельно стоящие деревья, но нет комплекса, нет оформленного парка с исторической планировкой. Вопрос, действительно ли мы охраняем парк в значении элемента садово-пакового искусства XIX века, - поделился выводами Александр Котов. – Думаю, в ближайшее время совместно с комитетом по охране объектов культурного наследия мы решим, каким образом будем действовать дальше. Фактически наша задача сейчас заключается в том, чтобы, безусловно, сохранить весь парк и в особенности те деревья, которые имеют достаточно большой возраст и историческую ценность, а кроме того, выработать такое решение, которое впишется в рамки действующего законодательства и позволит санаторию развиваться».

Спикер подчеркнул, что, если деревья старинного парка в Хилово сохранились, то в первую очередь благодаря должному уходу сотрудников санатория, и именно лечебно-профилактическое учреждение более чем кто-либо заинтересовано в поддержании зелёных насаждений в хорошем состоянии.

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Напомним, ранее руководство курорта обратилось в областное Собрание депутатов за помощью: в планах санатория – реконструкция здания питьевой галереи, а в более далёкой, но реальной перспективе – строительство новых корпусов, предусмотренных ещё десятилетия назад.