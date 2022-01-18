Политика

«Гонки по вертикали»: российские миротворцы, Андрей Турчак и памятник Петру I

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Всем привет! Сегодняшний выпуск начинаем с новости о том, что наши военные из состава миротворческих сил вернулись из Казахстана. Здесь я процитирую главнокомандующего. «Мы свою задачу выполнили», - сказал Владимир Путин и тут же пояснил: мол, правопорядок удалось восстановить, ситуация стабилизировалась, а раз так - пора возвращаться.

Обозреватели сейчас спорят об итогах этой операции, ищут аналогии, проводят параллели, помимо прочего отмечая политико-символическое значение произошедшего перед российско-американскими переговорами, и вспоминают недавнее, сразу разошедшееся на мемы, заявление госсекретаря Блинкена: дескать, если в твоем доме оказались русские - их бывает сложно заставить уйти. Как видим, прогноз оказался неточен. И не только этот, к слову. Так или иначе, эта постновогодняя история закончилась — и слава богу, что без потерь среди наших.

Что до общественного мнения, то, как показывают результаты опроса ПЛН на тему «должна ли Россия вмешиваться во внутренние дела государств на постсоветском пространстве», большинство считает, что - да, ибо «мы должны защищать свои национальные интересы» — так ответили почти 62 процента проголосовавших. Тех, кто убеждены, что вмешиваться во внутренние дела независимых государств нельзя, значительно меньше — всего 25 процентов. Понятно, что интернет-голосование, в котором получено 665 ответов, - это не полноценное социологическое исследование, тем не менее определенное представление об отношении к проблеме дает и оно. И я бы еще добавил, что, формулируя вопрос, мы не ограничивались Казахстаном, а имели в виду в целом постсоветское пространство, то есть и другие государства на месте бывших союзных республик, а тут в последнее время на фоне обострения отношений России и Запада высказывается множество версий относительно вероятности военных конфликтов и возможного участия в них нашей страны.

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А пока - как сводки с фронта выглядит статистика по коронавирусу. Теперь вот — омикрон-штамм. В псковском Роспотребнадзоре уже заявили о сотнях инфицированных «омикроном» в нашем регионе. Вместе с тем введения QR-кодов для посещения общественных мест не будет — соответствующий законопроект снят с рассмотрения в парламенте. Накануне такое решение единогласно принял Совет Госдумы, ну а то, что так произойдет, стало понятно еще на прошлой неделе после заявления сенатора от Псковской области, секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака. Справедливости ради отмечу, что в правительстве применяют достаточно осторожную формулировку: «законопроект отложен». В любом случае, судьбу документа решит в том числе и дальнейшая эпидобстановка, полагают наблюдатели.

Что до уже упомянутого сенатора от Псковской области Андрея Турчака, то редкий значимый информационный повод на минувшей неделе обходился без его участия и комментариев. Особо отмечу то, что на правах секретаря Генсовета «Единой России» он принял участие в первом в этом году совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Центральным там был вопрос газификации.

Владимир Путин: Я попросил бы еще и Турчака Андрея Анатольевича высказаться по этим вопросам, поскольку «Единая Россия» занималась с самого начала этими проблемами.

Андрей Турчак: ... Владимир Владимирович, задача, которую Вы поставили по социальной догазификации, для «Единой России» является приоритетом. Тема социальной газификации вошла в народную программу, с которой «Единая Россия» шла на выборы в Государственную Думу восьмого созыва.

Мы полностью понимаем свою ответственность. Вместе с тем успешное выполнение поставленной Вами задачи зависит от концентрации всех уровней власти. Вчера на заседании федерального штаба по газификации с Александром Новаком мы пришли к единому мнению, что региональные штабы по газификации должны возглавить главы субъектов. На сегодняшний день только три главы субъектов возглавляют региональные штабы. Просили бы вас, Владимир Владимирович, поддержать это предложение...

Владимир Путин: Хорошо. Работа очень важная, я прошу и правительство, и «Единую Россию», и вообще общественные организации в целом подключиться самым активным образом, потому что мы с вами понимаем: от этого зависит качество жизни миллионов наших граждан.

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В продолжение темы отмечу, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников уже отреагировал на эту инициативу и сообщил о готовности возглавить региональный штаб по газификации. Андрей Турчак озвучил и ряд других предложений - все получили поддержку президента. В целом секретарь Генсовета «Единой России» укрепляет позиции. Об этом, помимо прочего, свидетельствует и опубликованный на днях рейтинг 100 ведущих политиков России по итогам 2021 года, по версии одного из ведущих отечественных исследовательских центров - Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Состав топ-5 этого списка не изменился: президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава администрации президента Антон Вайно, министр обороны Сергей Шойгу, заместитель председателя Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Вместе с тем внутри списка произошли многочисленные перемещения — Андрей Турчак за год переместился с 38-го на 31-е место.

На минувшей неделе в Пскове торжественно отметили 300-летие прокуратуры. Центральным эпизодом здесь стало открытие памятника Петру I.

Прокурор региона Иван Грибов и первый вице-губернатор Вера Емельянова заложили в его основание капсулу с посланием, адресованным будущим поколениям прокурорских работников, а также фотографии процесса создания памятника и цифровой носитель с фильмом о прокуратуре. Заявляется, что «капсулу времени» извлекут через пятьдесят лет.

Что до других моментов празднования 300-летия, то отмечу приезд в Псков на трехсотлетие «ока государева» бывшего прокурора Псковской области, а ныне пенсионера Тимура Кебекова. Правда, его приезд оказался практически никем незамеченным – ни упоминаний в СМИ и на официальных сайтах, ни цитат из текста выступления, ни фотографий.

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Между тем как мы помним, лет еще 10 назад он являлся серьезной политической фигурой и был, образно говоря, отдельно стоящей башней, не входящей в ансамбль псковского политического кремля. Тимур Кебеков оказывал заметное влияние на процессы в Псковской области, с его именем связан ряд резонансных дел, прежде всего «Дело Михаила Гавунаса», которое, напомню, сейчас уже в суде.

Возвращаясь к теме установленного в Пскове памятника первому императору, напомню, что по псковской традиции монументы у нас ставят по два — Ленин, княгиня Ольга, Александр Невский... Так что не исключаем появления и второго Петра - гадаем, когда, где, в каком образе он может появиться. Не стоит исключать, что свой Петр появится у следственного комитета. Следком отмечал на неделе свое 11-летие, но при этом его руководитель, кстати говоря, уроженец Пскова, Александр Бастрыкин акцентировал внимание на том, что Следственный комитет был создан как раз «на основе концепции вневедомственного предварительного следствия, предложенной более трех столетий назад императором Петром I». Ну а пресс-служба СК напомнила псковичам, что «знаменитые майорские канцелярии времен Петра Великого подчинялись непосредственно главе государства и занимались расследованием преступлений в отношении высокопоставленных чиновников, уличенных в коррупции». Так что в вопросе появления второго памятника Петру я ничего не стал бы исключать — хотя тут есть и другие варианты. Ну вот, скажем, экс-«Мисс Вселенная» Оксана Федорова — несколько лет назад поставить ей памятник предлагал тогдашний глава города Иван Цецерский. Правда, теперь он теперь фотографируется с Юлией Пересильд. А памятник ей — актрисе и космонавту — намедни предложил поставить худрук псковского театра, кинорежиссер Дмитрий Месхиев. Еще и звание Героя предлагает госпоже Пересильд присвоить.

Если говорить серьезно, то сам Дмитрий Месхиев на днях оказался в центре внимания — нет, памятник ему никто пока поставить не предложил, а вот скандалец вокруг спектакля вышел знатный и забавный. Начну издалека — еще где-то полгода назад в Томске разразился скандал вокруг спектакля «Сережа очень тупой». Пикантность ситуации в том, что такое имя там носит губернатор — и как пишут местные СМИ, именно от его команды якобы исходили пожелания не рекламировать спектакль с таким названием. Это, повторюсь, было в Томске прошлым летом, а спустя полгода скандалец прогремел в Пскове - с той разницей, что тут в процессе появилась некая женщина — неравнодушная и впечатлительная мадам обратилась в контролирующие органы с жалобой на рекламу спектакля. Мол, она оскорбляет всех носителей имени Сергей. Тема была подхвачена авторами анонимных телеграм-каналов - и в определенный момент всё стало напоминать настоящую атаку на дрампуш и его руководителя. Однако Дмитрий Месхиев своими действиями и грамотными заявлениями сумел отбить негатив, более того — театр получил пиар, причем не только на региональном, но и на федеральном уровне.

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Мой коллега — Господин Рейтингомер в своем очередном обозрении поставил господину Месхиеву достаточно высокую оценку со знаком плюс, ну а я обращу ваше внимание еще и на то, что худрук театра в эфире нашей радиостанции дал краткую, но, как мне представляется, достаточно точную характеристику псковским телеграм-каналам.

Дмитрий Месхиев: На мой взгляд, это просто глупость. У меня такое ощущение иногда, что этим телеграм-каналам нужно забивать каким-то контентом свою ленту. Поскольку зачастую люди ведут эти каналы непрофессиональные, совсем непрофессиональные, то они пытаются извлечь из ничего какую-то… Я читаю некоторые федеральные телеграм-каналы – новостные, чтобы видеть более широкую картину, пока псковские телеграм-каналы – это глухая, смешная провинция.

Вот такая характеристика — или даже, скорее, диагноз. Знаете, мне тут отчего-то вспомнился профессор Преображенский с его рекомендацией.

Профессор Преображенский: Не читайте до обеда советских газет («Собачье сердце»).

Короче, доверяйте проверенным источникам. Читайте интернет-портал Псковская Лента Новостей — там в ближайшие дни выйдет материал на тему главных вызовов и угроз 2022-го. Напомню, такие статьи выходят в начале каждого года — и как показывает жизнь, прогнозы оправдываются.

И, разумеется, слушайте радио «Эхо Москвы» в Пскове. У нас тут много интересного происходит. Уже стартовал новый проект — программа «Три мудреца».

Начал делать радиоверсию своих обозрений Господин Рейтингомер. Сегодня вышла в эфир новая программа «Кузница» (автор - Любовь Кузнецова).Как и прежде, каждый день для участия в программах в прямом эфире приходят интересные гости. Так что будем вместе!

На этом все. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы! И помните: если вы не занимаетесь политикой, политика обязательно займется вами!