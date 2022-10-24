Политика

Рейтингомер: драма дипломата, косяк сити-менеджера и «молодая - пусть работает»

Салют! Представляем еженедельный обзор активности псковских политиков, чиновников, общественников и прочих публичных персон.

Как всегда, здесь звучит субъективное мнение Господина Рейтингомера. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки.

-5 Александр Иванов

Обозрение начинаем с темы для нас уникальной - с ротации в МИДе. Нечасто в поле нашего зрения попадают дипломаты, вернее сказать - до этого они вообще никогда не попадали на зуб Рейтингомера. Но вот сегодня - есть повод. Сергей Ефименко, который до марта 2022 года занимал должность старшего советника постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке, вернулся в Псков и вновь возглавил представительство Министерства иностранных дел в нашем регионе. А это значит, что, если и были у прежнего руководителя этого псковского представительства Александра Иванова мечты возглавлять контору долгие годы, то с этими иллюзиями пришлось расстаться. Такая вот карьерная неудача господина Иванова, которую оцениваем в минус пять.

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-4 Андрей Беляев

Минус четыре получает глава администрации Великих Лук Андрей Беляев. Горожане массово жалуются на отсутствие освещения улиц. Люди обращают внимание на то, что по утрам фонари выключают еще до рассвета, из-за чего работающие великолучане и - главное - спешащие на учебу школьники вынуждены передвигаться в темноте, а водители в этой утренней тьме могут с трудом рассмотреть пешеходов.

Всё это не только приносит неудобства, но и чревато серьезными неприятностями. Как следствие - минусуем сити-менеджеру. Надо исправляться!

-3 Наталья Ильина

В соцсетях и телеграм-каналах крайне саркастически отреагировали на сообщение, что Псковский госуниверситет снова ищет подрядчика для завершения реконструкции студенческого кампуса - теперь за 81,6 млн рублей. В этой связи комментаторы припомнили и про вложенные в долгострой сотни миллионов, и про многочисленные прежние заявления ректора ПсковГУ Натальи Ильиной в духе «мы строим, строим и наконец построим» с обозначением конкретных сроков. Сейчас комплекс работ необходимо завершить до 20 декабря. Как думаете, успеют? Ждем-с. А пока, оценивая волну этих едких негативных комментариев, ставим ректору минус три.

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-2 Андрей Вьюнов

Отрицательную оценку получает в этот раз и начальник управления специальных программ правительства Псковской области Андрей Вьюнов. Связано это с многочисленными критическими замечаниями из-за однотипных и, как утверждают граждане, не всегда достоверных ответов чиновника на обращения родственников мобилизованных на сайте губернатора. Всё там в духе «Даны разъяснения в ходе телефонного разговора» - и точка. Минус два.

-1 Дмитрий Поршнев

Минус один ставлю скандально известному активисту компартии из Гдова Дмитрию Поршневу, который, образно говоря, продолжает махать кулачками после сентябрьских выборов. Как сообщили на неделе местные паблики, суд Гдовского района отказал ему в удовлетворении заявленных требований, связанных с решениями сразу нескольких участковых избирательных комиссий. Как говорится, финита ля комедия - или, выражаясь по-русски, приплыли тапки до обрыва. Позиции товарища Поршнева, как и поддерживающего его второго секретаря псковского обкома КПРФ Дмитрия Михайлова, продолжают падать.

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0 Кристина Лунева

Тем временем подоспели кадровые новости из правительства региона. Исполняющей обязанности руководителя управления общественных проектов и молодежной политики - вместо недавно покинувшей этот пост Натальи Скачковой - назначена Кристина Лунева. Юная, но уже с опытом: ранее она работала советником руководителя аппарата правительства Псковской области Сергея Дмитриева. Слегка перефразируя давнишний предвыборный слоган, скажу так: «Молодая - пусть работает». Поглядим на результаты - тогда и будем ставить плюсы-минусы. Пока нейтральная оценка.

+1 Елена Полонская

Экс-глава Пскова, а ныне советник губернатора по социальным вопросам Елена Полонская вернулась в информационное пространство. На минувшей неделе она в прямом эфире проекта «Объясняем.рф» рассказала о том, что делают власти для поддержки семей мобилизованных. Заявления госпожи Полонской вызвали интерес у зрителей-читателей и определенный общественный резонанс. Так что, с возвращением!

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+2 Артур Гайдук

Плюс два получает депутат Псковского областного Собрания от партии «Яблоко» Артур Гайдук. На минувшей неделе он в прямом эфире ПЛН ФМ продемонстрировал самостоятельность в суждениях и, как по мне, говорил разумные вещи. В целом заметно, что региональный парламентарий вырос как публичный политик. Если прежде он, врач по профессии, мог со знанием дела говорить в основном на темы медицины, то теперь высказывается по широкому кругу общественно-политических вопросов.

+3 Дмитрий Шахов

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов продолжает активно работать по актуальной теме частичной мобилизации. Дает комментарии, отвечает на вопросы, объясняет, а ранее съездил в Тверскую область, где посетил пункты размещения мобилизованных граждан из Псковской области. Омбудсмен лично осмотрел помещения для организации питания и проверил соблюдение норм выдачи обмундирования, также пообщался с военнослужащими, призванными в рамках мобилизации, ответил на их вопросы и дал правовые консультации.

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+4 Николай Козловский

Тем временем Николай Козловский официально вступил в должность главы города Великие Луки. Произошло это в присутствии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, приезда которого на инаугурацию некоторые скептики и не ожидали. С учетом известных особенностей в формате взаимоотношений руководства области и южной столицы они предполагали, что поздравить вновь избранного главой Великих Лук приедет кто-то из заместителей губернатора. Но нет приехал сам - лично поздравил и дал напутствия. А Николай Козловский в свою очередь подвел основные итоги работы по развитию города (с 2017 по 2021 год показатели производства выросли в два раза, средняя номинальная заработная плата выросла до 42 тысяч рублей, предприятия расширились и модернизировались, появились новые) и представил планы.

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+5 Андрей Турчак

Максимально высокую оценку в этот раз получает секретарь Генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Он представил обстоятельный отчет о работе за период, который, как отмечает сенатор от Псковской области, вместил в себя много «важнейших, без преувеличения исторических событий».

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В тексте подробно, с иллюстрациями и статистическими данными рассказывается о поддержке освобожденных территорий, о приоритетах законотворчества, о работе Совета по развитию цифровой экономики и Совета по МСУ при верхней палате парламента. Отдельные части посвящены реализации социальных проектов в Псковской области, газификации региона, работе с обращениями граждан, деятельности Фонда «Памяти шестой роты».

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю.