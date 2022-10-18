Опубликован отчет первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака

Отчёт первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака размещён на сайте Псковского областного Собрания депутатов в разделе представителей региона в Совете Федерации ФС РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального парламента.
Фото здесь и далее: Telegram-канал Псковского областного Собрания депутатов
В тексте подробно, с иллюстрациями и статистическими данными рассказывается о поддержке освобождённых территорий, о приоритетах законотворчества, о работе Совета по развитию цифровой экономики и Совета по МСУ при верхней палате парламента.
Отдельные части посвящены реализации социальных проектов в Псковской области, газификации региона, работе с обращениями граждан, деятельности Фонда «Памяти шестой роты».