Политика

Опубликован отчет первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака

Отчёт первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака размещён на сайте Псковского областного Собрания депутатов в разделе представителей региона в Совете Федерации ФС РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального парламента.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Псковского областного Собрания депутатов

«Прошедший период вместил в себя много важнейших, без преувеличения исторических событий. Горжусь тем, что вместе со страной мне выпала честь решать беспрецедентные и сложнейшие задачи», - отметил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в преамбуле отчёта и выразил благодарность за совместную работу жителям Псковской области, губернатору Михаилу Ведерникову, депутатам Псковского областного Собрания, региональным коллегам и членам своей команды.

В тексте подробно, с иллюстрациями и статистическими данными рассказывается о поддержке освобождённых территорий, о приоритетах законотворчества, о работе Совета по развитию цифровой экономики и Совета по МСУ при верхней палате парламента.

Отдельные части посвящены реализации социальных проектов в Псковской области, газификации региона, работе с обращениями граждан, деятельности Фонда «Памяти шестой роты».