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Политика

«Гонки по вертикали»: визиты недели, слово прокурора и подготовка к губернаторским выборам

06.12.2022 15:43|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Автор программы - политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Здравствуйте! Как всегда, в этот день и в это время будем говорить о региональной политике. Прежде всего, обозревая панораму провинциальной жизни, отмечаем продолжение череды визитов высокопоставленных лиц в наш регион. В предыдущих выпусках программы мы уже отмечали приезды ряда депутатов Госдумы, партийных кураторов и других гостей из категории VIP. 

- Едут! («Формула любви») 

На минувшей неделе в Псковской области побывал полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Я, когда услышал о том, что он приедет, первым делом подумал, что, наверное, будет представлять нового главного федерального инспектора по Псковской области. Напомню, эта позиция в аппарате полпреда вакантна уже более года с того момента, как на аналогичную должность в Мурманск отправился Андрей Калинин. Но нет.

Визит представителя президента Владимира Путина с этим кадровым назначением никак связан не был. Александр Гуцан приезжал, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях в честь 60-летия псковского подразделения спецназа, вручить государственные награды и отдать дань памяти погибшим военным. 

А еще до этого в регион приехала генеральный консул Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге Ван Вэньли. Она провела ряд встреч, в том числе с губернатором Михаилом Ведерниковым и главой Пскова Борисом Елкиным.

В условиях общей переориентации РФ на Азию псковские власти тоже продемонстрировали готовность идти на Восток, хоть бы и за пять тысяч километров, и укреплять сотрудничество с Китаем. Губернатор назвал это бесспорным приоритетом. Образно говоря, будем дружить домами и реализовывать громадье планов. Кстати говоря, за 9 месяцев 2022 года товарооборот между Псковской областью и Китаем вырос почти на 40%. Сейчас псковские власти заявляют о необходимости развивать ряд направлений, в том числе изучение китайского языка (так что, скоро, наверное, буду начинать выпуск с приветствия «Нин хао»), а еще китайцев зовут участвовать в самых разных псковских мероприятиях - от эногастрономической ярмарки до Дней Пушкинской поэзии.

Хотя, как по мне, надо бы напомнить, что «здесь был Ленин», еще и специальный туристический маршрут запустить.

Как известно, в Поднебесной сохраняется большой интерес к вождю мирового пролетариата, если бы не коронавирус, так, наверное, и сейчас ехали бы по ленинским местам России миллионами. Вероятно, Псков мог бы что-то отщипнуть от большого китайского туристического пирога, где-то даже переориентировать на себя устремленный в Питер и Москву турпоток. Ну да остановлюсь - дабы со своими прожектами не уподобится незабвенному Остапу.

- Строительство гостиниц и небоскребов для размещения гостей, снабжение гостей прохладительными напитками... («12 стульев»).

До всего этого расцвета еще дожить надо, а пока у нас тут более приземленные дела и свое муниципальное кино. Не так давно избранный глава Пскова Борис Елкин в полном соответствии с утверждением, что новая метла по-новому метет, представил новую структуру аппарата администрации города. Произошло это даже быстрее, чем многие ожидали - вот бы и со всем остальным так, с опережением и ударными темпами. Меняется структура, разумеется, «в целях повышения эффективности и качества управления». Из нового: комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму переименовывается в комитет по туризму и межмуниципальному взаимодействию. С полной росписью новой структуры администрации можете ознакомиться на сайте ПЛН.

Это в Пскове, а в целом в муниципальных образованиях области готовятся к очередному этапу реформы местного самоуправления, в Печорах уже собираются провести 14 декабря общественные слушания по вопросу - тут, чтобы не ошибиться, процитирую документ - «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования «Печорский район», в муниципальное образование «Печорский муниципальный округ» и наделения  вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа». 

- Как вы яхту назовете - так она и поплывет («Приключения капитана Врунгеля»)

Проще говоря, речь идет об укрупнении - объединении Печор и волостей в единый муниципальный округ. Понятно, что это не местная самодеятельность, всё это движение в ранее заданном федеральным центром направлении. Этап в построении единой системы публичной власти. Местное самоуправление, которое теперь, по сути, нижняя ступень властной вертикали, становится одноуровневым. Вот в соответствии с этим всё и будет происходить.  

- Легким движением руки брюки превращаются («Бриллиантовая рука»)

Если серьезно, то весьма толково и с конкретными примерами из новгородской жизни, где по этому пути в муниципалитетах пошли раньше, пишет обозреватель Константин Калиниченко. Не поленился, съездил в Новгород, во всем разобрался и в очередном «Резонере» раскладывает всё по полочкам - где плюсы и кайфушки для муниципалов, а где кочки, в которые можно провалиться. Советую почитать - материал уже на ПЛН.

Тем временем у глав районов больше голова болит пока о других вопросах. Зима, ЖКХ, денег нет - некоторым проблем еще местные депутаты подкидывают. Это я про Пустошкинский район, где, как мы уже говорили в предыдущих выпусках, районное Собрание объявило главе-яблочнице Светлане Васильковой импичмент, иначе говоря, отправило в отставку после того, как неоднократно оценивало ее работу на «неуд». Судя по всему, история не закончена - Василькова и поддерживающее ее «Яблоко» будут пытаться через суд вернуть главе ее пост. На минувшей неделе в эфире радио ПЛН ФМ на вопрос о кейсе Васильковой ответил прокурор Псковской области Иван Грибов. «Око государево», естественно, тоже следит за этой беспрецедентной историей.

Иван Грибов, прокурор Псковской области: Безусловно, следим, потому что любые решения, которые выборный орган принимает, мы же их проверяем на предмет законности. Если оно незаконно, мы его опротестовываем. В данной ситуации в пределах полномочий принято это решение. Другой вопрос, что да, глава не согласна. И поскольку, как вы говорите, она от партии, партия поддерживает. Насколько я знаю, в ее планах обжаловать это решение в суде. Это право любого госслужащего, если он не согласен. Мы нарушений в принятии этого решения выборного органа не усмотрели. 

Так что, в любом случае точку в этой истории не ставим. Эксперты полагают, что суд подтвердит законность решения, принятого депутатами районного собрания, но дождемся развязки - а пока что будем наблюдать. И не только за Пустошкой, но и за Новоржевом, где кресло муниципального руководителя занимает теперь уже единственная глава-яблочница Софья Пугачева.

При том, что история ее взаимоотношений с депутатским корпусом иная, «неуды» каждый год депутаты ей не ставили, тем не менее понятно, что власть продолжит прессинговать главу и постарается поскорее перелистнуть страницу истории под названием «Яблочная аномалия». 

Напоследок о подготовке партий к губернаторским выборам, которые должны пройти уже в 2023 году. Достаточно неожиданно главными поставщиками новостей по этой теме в последние недели выступают псковские коммунисты. Они то заявляют, что готовятся к главным региональным выборам, то объявляют, что не будут принимать в них участие, то одно, то другое - впору запутаться. На минувшей неделе в нашем эфире первый секретарь обкома Петр Алексеенко постарался объяснить, чем было вызвано эта противоречивость в объявлении планов, и внес ясность по поводу участия КПРФ в губернаторской кампании. 

Петр Алексеенко, первый секретарь Псковского обкома КПРФ: Вы видели итоги выборов 2022 года, в некоторых регионах участвовали в выборах губернатора представители от КПРФ и получили там пять, шесть, семь процентов. Поэтому было не только мое мнение, но и других товарищей, что стоит ли участвовать, чтобы получить такие проценты. Это расходование и сил и энергии, и денежных средств.  Но в конце сентября у нас был семинар-совещание в Санкт-Петербурге, северо-западной зоны... И когда там возникла такая дискуссия, стоит - не стоит участвовать, было принято решение, что участвовать надо, мы партия борющаяся, единственная возможность - это выборы пока у нас. Пока. И поэтому необходимо участвовать в выборах.

С одним прояснилось, так с другим тут же запуталось - а именно, кто может представить КПРФ на этих важнейших выборах. В 2018-м партия выдвигала бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылева, но он уже давно отодвинут и активно в публичной партийной жизни не участвует. Или все-таки следует ждать его камбэка? Тем более, что другой известный псковский коммунист - секретарь обкома и руководитель фракции в областном Собрании Дмитрий Михайлов, которого в КПРФ считали потенциальным кандидатом, неожиданно в воскресный день во внеурочный час взял да и объявил: мол, я не буду участвовать в губернаторских выборах. Дескать, победить кандидата от ЕР в современных условиях нереально, вижу, как работает Михаил Ведерников и считаю нецелесообразным выходить на выборы. 

- Джентльмены, я пас... У меня кончились патроны («Человек с бульвара Капуцинов»)

К разговору о происходящем в КПРФ мы еще вернемся - может быть, уже после 10 декабря, когда пройдет пленум обкома (говорят, там могут быть неожиданности), может быть, чуть позже, но в любом случае обязательно обсудим эту тему - и в рамках нашей программы, и на страницах Псковской Ленты Новостей.

А в ближайшие дни на сайте ПЛН появится итоговый рейтинг 100 самых влиятельных персон Псковской области. Напомню, что 7 декабря заканчивается этап заполнения экспертами анкет, затем мы обработаем информацию, всё посчитаем и вот тогда уж представим вашему вниманию результаты ежегодного исследования, которые, как я знаю, многие ждут с нетерпением. Осталось недолго.

На этом всё на сегодня. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы - и помните: если вы не занимаетесь политикой - политика обязательно займется вами. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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