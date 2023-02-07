Политика

Рейтингомер: предвесеннее затишье

Салют! Несмотря на некоторое общественно-политическое затишье в Псковской области господин Рейтингомер вновь расставил свои субъективные еженедельные оценки активности политиков, чиновников и общественников Псковской области.

Напомним, оценки ставятся по пятибалльной шкале со знаком плюс или минус. Плюсы — это действия или заявления, которые имели позитивные эффект, а минусы фиксируют неудачи, поражения и ошибки. Давайте мериться рейтингами!

- 5

Надо признать, что все основные участники публичной общественно-политической жизни региона словно замерли в ожидании весны. Поэтому вторую неделю кряду позиция главного «штрафника» остается вакантной: -5 опять не заслужил никто.

- 4 Антон Сергеев, советник по СМИ губернатора Псковской области

Куратор информационного позиционирования областных властей на минувшей неделе продемонстрировал слабые навыки антикризисного медиаменджмента. Ни он лично, ни находящиеся в его ведении госСМИ должным образом не отработали историю с отсутствием новых обращений на первой странице сайта губернатора. Все это дало повод оппозиционным Telegram-каналам свободно раскручивать конспирологическую версию, что региональную «жалобную книгу» вовсе решили прикрыть в непростой период.

Странно, что мастер вступать в перепалку с анонимными Telegram-каналами от отработки этого кейса самоустранился. Автор мема о том, что школьники на линейке в Великих Луках падали в обморок «от торжественности момента» не выдал никакого объяснения внезапной приостановке обновления портала, который многие годы позиционировался как региональная виртуальная общественная приемная. В былые времена за такие вещи и выговоры получали, так что – 4, еще хорошая оценка.

- 3 Лев Шлосберг, лидер псковского «Яблока»

Псковские «яблочники» продолжают нести кадровые и репутационные потери под напором административной машины. С одной стороны в области раскручивается маховик административной реформы, предполагающей упразднение в ряде районов местного самоуправления низового уровня. Как справедливо отмечают коллеги, наиболее пострадавшей от этого укрупнения будет ведомая в регионе Львом Шлосбергом партия.

Попутно развивается сценарий с досрочными выборами в апреле главы Пустошкинского района: мандат оказался вакантным после удаления в отставку «яблочницы» Светланы Васильковой, безуспешно обжалующей свое увольнение в судах. При этом уже несколько политических сил включились в предвыборную гонку, обозначив своих потенциальных кандидатов на эти выборы. А вот Лев Шлосберг, отдавая оппонентам инициативу, заявил, что «Яблоко» пока не рассматривает вопрос участия в выборах главы Пустошкинского района: якобы, сейчас партийцы больше заняты подготовкой кассационной жалобы по делу Васильковой, которая, очевидно, имеет слабые шансы на успех.

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Выглядит все это как сдача очередного «своего» муниципалитета. Похоже, что яблочники поставили крест на участии в муниципальных кампаниях.

- 2 Андрей Ермаков, и. о. председателя комитета по образованию Псковской области

В ведомстве г-на Ермакова неспокойно: прокуратура отчиталась, что по итогам 2022 года были выявлены многочисленные нарушения при организации питания детей в образовательных учреждениях Псковской области.

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«Око государево» усмотрело: факты уменьшения массы блюд, наличие просроченной, несертифицированной продукции, несоблюдение требований к отбору суточных проб.

Кроме того, в 2022 году в 7 муниципалитетах нарушали сроки строительства объектов образования и ремонтных работ в них.

- 1 Андрей Маковский, лидер фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов

Г-н Маковский продолжает пытаться изображать активность, но вновь попадает впросак. На минувшей неделе в его зачете есть как небольшие (но не оставшиеся незамеченными наблюдателями в Telegram) просчеты, например - опечатка «инфицировал законопроект», так и комичные инициативы об упрощении получения российского гражданства для ценных иностранных учёных.

Как язвительно замечали наблюдатели, лучше бы молодой депутат придумал, как своих ученых удержать! Г-ну Маковскому – явно не хватает профессиональной пресс-службы. «Сам себе пиарщик» пока не дотягивает до уровня своих более опытных коллег из других фракций областного Собрания.

0 Ксения Александрова, руководитель управления делами правительства Псковской области

На минувшей неделе в Правительстве региона произошло несколько заметных кадровых перестановок, которые отмечены в нашем нынешнем обзоре. Нейтральную оценку получает бывшая начальник отдела организационной поддержки управления делами областного правительства, которая заняла вакантное место начальника управления. Губернатор Михаил Ведерников, анонсируя это назначение в своем Telegram-канале, особо отметил, что г-жа Александрова — один из лауреатов конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Псковской области» в 2022 году.

+ 1 Надежда Рагозина, заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению

Г-жа Рагозина остается одним из немногих представителей профильного комитета, кто не «прячет голову в песок», а систематически выступает с внятными разъяснениями, доносит полезную информацию и аргументированную позицию по любым вопросам. в том числе - проблемным. На неделе она дважды выступала в СМИ: сначала рассказывала о реализации нацпроекта и модернизации первичного звена, а затем — о ситуации с онкозаболеваниями. За такую открытость, готовность информировать население не только в рамках инструкции Антона Сергеева («здравоохранение в позитиве», а проще говоря – тупо, холодно и в лоб), она, безусловно, заслуживает положительной оценки.

+ 2 Борис Елкин, глава города Пскова

Псковский градоначальник удостаивается позитивной оценки г-на Рейтингомера за достойный ответ на одиозную жалобу псковички, которая внезапно возмутилась названием давным-давно работающего в областном центре ресторана «Карл Фридрих» — из-за соседства заведения с музеем оккупации Псковской области.

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Заявительница прежде уже отметилась не менее резонансной жалобой на вид строительной техники, где в выгоревшем российском флаге усмотрела чуть ли не антироссийскую пропаганду, так что перед городскими властями стояла непростая задача — нельзя было прослыть недостаточно патриотичными, но и лить воду на мельницу таких «неравнодушных» граждан тоже не стоит, тем более в преддверии весны. Г-н Елкин с этой задачей справился максимально аккуратно.

+ 3 Антон Минаков, лидер регионального отделения ЛДПР

Псковские либерал-демократы на волне общероссийского набора партией популярности не теряют хватки и активно позиционируют себя в политическом поле. Так, г-н Минаков оперативно определился с подходящей кандидатурой на выборы главы Пустошкинского района и публично озвучил свои личные предпочтения — это районный депутат от ЛДПР Алексей Борисов.

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Кроме того, он выступил с актуальной инициативой создать в регионе Агентство по вопросам ветеранов, а также Центр психологической помощи ветеранам боевых действий и их семьям.

+ 4 Станислав Суслов, новый руководитель аппарата правительства Псковской области

Возглавлявший с 2019 года управление делами правительства Псковской области Станислав Суслов совершил карьерный скачок и теперь возглавляет весь аппарат исполнительной власти региона — эта позиция была вакантной с сентября 2022 года, когда область покинул Сергей Дмитриев.

И пусть сейчас должность руководителя аппарата уже не такая весомая, как в прежние времена, когда её, например, занимал вице-губернатор Максим Жаворонков — но это однозначно движение по карьерной лестнице вверх, что в Псковской области, кстати, встречается не так часто. Как правило вакантные должности занимают новые кадры, приехавшие из-за пределов региона.

+ 5 Андрей Турчак, секретарь генсовета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации, сенатор от Псковской области

Андрей Турчак, возглавивший по поручению президента рабочую группу по вопросам СВО, готовится к первому докладу по результатам работы группы главе государства. Информацию он собирает не в уютном кабинете, а «в полях» — в зоне СВО, в прифронтовых областях, встречаясь и общаясь с губернаторами, федеральными чиновниками, военачальниками. Руководство работой по подготовке такого надведомственного доклада — важный козырь и дальнейшее усиление роли бывшего псковского губернатора на вершинах российского политического Олимпа.

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. Пока!