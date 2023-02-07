Рейтингомер: предвесеннее затишье

Салют! Несмотря на некоторое общественно-политическое затишье в Псковской области господин Рейтингомер вновь расставил свои субъективные еженедельные оценки активности политиков, чиновников и общественников Псковской области.
Напомним, оценки ставятся по пятибалльной шкале со знаком плюс или минус. Плюсы — это действия или заявления, которые имели позитивные эффект, а минусы фиксируют неудачи, поражения и ошибки. Давайте мериться рейтингами!
- 5
Надо признать, что все основные участники публичной общественно-политической жизни региона словно замерли в ожидании весны. Поэтому вторую неделю кряду позиция главного «штрафника» остается вакантной: -5 опять не заслужил никто.
- 4 Антон Сергеев, советник по СМИ губернатора Псковской области
Куратор информационного позиционирования областных властей на минувшей неделе продемонстрировал слабые навыки антикризисного медиаменджмента. Ни он лично, ни находящиеся в его ведении госСМИ должным образом не отработали историю с отсутствием новых обращений на первой странице сайта губернатора. Все это дало повод оппозиционным Telegram-каналам свободно раскручивать конспирологическую версию, что региональную «жалобную книгу» вовсе решили прикрыть в непростой период.
Странно, что мастер вступать в перепалку с анонимными Telegram-каналами от отработки этого кейса самоустранился. Автор мема о том, что школьники на линейке в Великих Луках падали в обморок «от торжественности момента» не выдал никакого объяснения внезапной приостановке обновления портала, который многие годы позиционировался как региональная виртуальная общественная приемная. В былые времена за такие вещи и выговоры получали, так что – 4, еще хорошая оценка.
- 3 Лев Шлосберг, лидер псковского «Яблока»
Псковские «яблочники» продолжают нести кадровые и репутационные потери под напором административной машины. С одной стороны в области раскручивается маховик административной реформы, предполагающей упразднение в ряде районов местного самоуправления низового уровня. Как справедливо отмечают коллеги, наиболее пострадавшей от этого укрупнения будет ведомая в регионе Львом Шлосбергом партия.
Попутно развивается сценарий с досрочными выборами в апреле главы Пустошкинского района: мандат оказался вакантным после удаления в отставку «яблочницы» Светланы Васильковой, безуспешно обжалующей свое увольнение в судах. При этом уже несколько политических сил включились в предвыборную гонку, обозначив своих потенциальных кандидатов на эти выборы. А вот Лев Шлосберг, отдавая оппонентам инициативу, заявил, что «Яблоко» пока не рассматривает вопрос участия в выборах главы Пустошкинского района: якобы, сейчас партийцы больше заняты подготовкой кассационной жалобы по делу Васильковой, которая, очевидно, имеет слабые шансы на успех.
Выглядит все это как сдача очередного «своего» муниципалитета. Похоже, что яблочники поставили крест на участии в муниципальных кампаниях.
- 2 Андрей Ермаков, и. о. председателя комитета по образованию Псковской области
В ведомстве г-на Ермакова неспокойно: прокуратура отчиталась, что по итогам 2022 года были выявлены многочисленные нарушения при организации питания детей в образовательных учреждениях Псковской области.
«Око государево» усмотрело: факты уменьшения массы блюд, наличие просроченной, несертифицированной продукции, несоблюдение требований к отбору суточных проб.
Кроме того, в 2022 году в 7 муниципалитетах нарушали сроки строительства объектов образования и ремонтных работ в них.
- 1 Андрей Маковский, лидер фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов
Г-н Маковский продолжает пытаться изображать активность, но вновь попадает впросак. На минувшей неделе в его зачете есть как небольшие (но не оставшиеся незамеченными наблюдателями в Telegram) просчеты, например - опечатка «инфицировал законопроект», так и комичные инициативы об упрощении получения российского гражданства для ценных иностранных учёных.
Как язвительно замечали наблюдатели, лучше бы молодой депутат придумал, как своих ученых удержать! Г-ну Маковскому – явно не хватает профессиональной пресс-службы. «Сам себе пиарщик» пока не дотягивает до уровня своих более опытных коллег из других фракций областного Собрания.
0 Ксения Александрова, руководитель управления делами правительства Псковской области
На минувшей неделе в Правительстве региона произошло несколько заметных кадровых перестановок, которые отмечены в нашем нынешнем обзоре. Нейтральную оценку получает бывшая начальник отдела организационной поддержки управления делами областного правительства, которая заняла вакантное место начальника управления. Губернатор Михаил Ведерников, анонсируя это назначение в своем Telegram-канале, особо отметил, что г-жа Александрова — один из лауреатов конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Псковской области» в 2022 году.
+ 1 Надежда Рагозина, заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению
Г-жа Рагозина остается одним из немногих представителей профильного комитета, кто не «прячет голову в песок», а систематически выступает с внятными разъяснениями, доносит полезную информацию и аргументированную позицию по любым вопросам. в том числе - проблемным. На неделе она дважды выступала в СМИ: сначала рассказывала о реализации нацпроекта и модернизации первичного звена, а затем — о ситуации с онкозаболеваниями. За такую открытость, готовность информировать население не только в рамках инструкции Антона Сергеева («здравоохранение в позитиве», а проще говоря – тупо, холодно и в лоб), она, безусловно, заслуживает положительной оценки.
+ 2 Борис Елкин, глава города Пскова
Псковский градоначальник удостаивается позитивной оценки г-на Рейтингомера за достойный ответ на одиозную жалобу псковички, которая внезапно возмутилась названием давным-давно работающего в областном центре ресторана «Карл Фридрих» — из-за соседства заведения с музеем оккупации Псковской области.
Заявительница прежде уже отметилась не менее резонансной жалобой на вид строительной техники, где в выгоревшем российском флаге усмотрела чуть ли не антироссийскую пропаганду, так что перед городскими властями стояла непростая задача — нельзя было прослыть недостаточно патриотичными, но и лить воду на мельницу таких «неравнодушных» граждан тоже не стоит, тем более в преддверии весны. Г-н Елкин с этой задачей справился максимально аккуратно.
+ 3 Антон Минаков, лидер регионального отделения ЛДПР
Псковские либерал-демократы на волне общероссийского набора партией популярности не теряют хватки и активно позиционируют себя в политическом поле. Так, г-н Минаков оперативно определился с подходящей кандидатурой на выборы главы Пустошкинского района и публично озвучил свои личные предпочтения — это районный депутат от ЛДПР Алексей Борисов.
Кроме того, он выступил с актуальной инициативой создать в регионе Агентство по вопросам ветеранов, а также Центр психологической помощи ветеранам боевых действий и их семьям.
+ 4 Станислав Суслов, новый руководитель аппарата правительства Псковской области
Возглавлявший с 2019 года управление делами правительства Псковской области Станислав Суслов совершил карьерный скачок и теперь возглавляет весь аппарат исполнительной власти региона — эта позиция была вакантной с сентября 2022 года, когда область покинул Сергей Дмитриев.
И пусть сейчас должность руководителя аппарата уже не такая весомая, как в прежние времена, когда её, например, занимал вице-губернатор Максим Жаворонков — но это однозначно движение по карьерной лестнице вверх, что в Псковской области, кстати, встречается не так часто. Как правило вакантные должности занимают новые кадры, приехавшие из-за пределов региона.
+ 5 Андрей Турчак, секретарь генсовета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации, сенатор от Псковской области
Андрей Турчак, возглавивший по поручению президента рабочую группу по вопросам СВО, готовится к первому докладу по результатам работы группы главе государства. Информацию он собирает не в уютном кабинете, а «в полях» — в зоне СВО, в прифронтовых областях, встречаясь и общаясь с губернаторами, федеральными чиновниками, военачальниками. Руководство работой по подготовке такого надведомственного доклада — важный козырь и дальнейшее усиление роли бывшего псковского губернатора на вершинах российского политического Олимпа.
Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. Пока!