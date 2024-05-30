Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
экзотика агротуризм
михайловское 60 тысяч гостей
творог правда и мифы
баня «Гельдт» долгожданное открытие
кадры решают всё
Кабельный потенциал
Господин Рейтингомер
на пороге перезагрузки
чипсы из Пскова на ПМЭФ
топ заведений для выпускников
ENERGY кешбэк-игра
ПЭМЗ ищет сотрудников
дело ФАПное
где в Пскове получить права
ковать кадры пока горячо
 
 
 
ещё Политика 30.05.2024 19:330 Андрей Турчак: Электронное предварительное голосование «Единой России» состоялось в 80 регионах в рамках 163 кампаний 03.06.2024 17:270 Федеральный политсовет «Новых людей» возглавил бизнес-омбудсмен Титов 03.06.2024 17:200 «Дневной дозор»: Отчеты чиновников и их смысл 03.06.2024 17:070 Рейтингомер: мусорный кризис, предостережение ПсковГУ и подстава от госмедиахолдинга 31.05.2024 11:271 Путин освободил Михаила Попова от должности замсекретаря Совбеза 30.05.2024 19:330 Андрей Турчак: Электронное предварительное голосование «Единой России» состоялось в 80 регионах в рамках 163 кампаний
 
 
 
Самое популярное 28.05.2024 15:0114 Фонтаносрач 29.05.2024 10:000 Появилось видео досмотра российских школьниц до трусов перед ЕГЭ 29.05.2024 13:122 Осторожно: змеи! 31.05.2024 14:040 Какой будет погода в июне в Псковской области, рассказали синоптики 27.05.2024 10:051 Конструкторское бюро «Раскат» выкупает Дом Седельщикова в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Рейтингомер: мусорный кризис, предостережение ПсковГУ и подстава от госмедиахолдинга

03.06.2024 17:07|ПсковКомментариев: 0

Всех категорически приветствую! С вами вновь Господин Рейтингомер с очередным обзором активности псковских политиков, чиновников и других публичных персон.

 

Как всегда, высказываемое здесь мнение - субъективное, шкала - пятибалльная, плюсы ставятся за активность, имевшую положительный эффект, а минусы - за поражения и ошибки. Погнали!

-5 Александр Киселев

Нет в регионе сейчас темы более острой и обсуждаемой, чем мусорный кризис. На минувшей неделе в соответствии с прежними заявлениями руководителей области была начата процедура по лишению «Экопрома» статуса регионального оператора по обращению с ТКО, а по дворам поехали привлеченные властями из-за пределов Псковской области мусоровозы. Тем временем правоохранительные органы объявили о возбуждении уголовных дел в отношении компании - во-первых, по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации отходов, во-вторых, за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Как следствие, ставим директору «Экопрома» Александру Киселеву минус пять.

-4 Андрей Папчук

Минус четыре получает еще один участник мусорной саги - руководитель «Спецтранскома» Андрей Папчук. Причина - в резком заявлении губернатора Михаила Ведерникова, который обвинил арендатора полигона - собственника единственного на севере области сортировочного комплекса в том, что он «ведет себя крайне непорядочно, делая людей заложниками конфликта хозяйствующих субъектов». «Ссылаясь на отсутствие оплаты, заполненность полигона, он отказался принимать мусор от регоператора, но при этом продолжает принимать отходы от иных коммерческих организаций, неплохо при этом зарабатывая, фактически шантажируя регион. Хотя для урегулирования этих вопросов есть законные методы, которыми пользуются все предприятия с сфере ЖКХ», - заявил Михаил Ведерников и пообещал, что компетентные органы дадут оценку действиям руководства обеих компаний.

-3 Наталья Ильина

Минус три ставим ректору Псковского государственного университета Наталье Ильиной. ПсковГУ получил очередное предостережение Рособрнадзора о недопустимости нарушения требований к проведению экзаменов по русскому языку для мигрантов. Напомним, что аналогичное предостережение уже было направлено в псковский универ в середине апреля. Но, судя по всему, соответствующих выводов в псковском вузе не сделали.

-2 Ирина Федорова

«Опять двойка» в дневнике директора государственного медиахолдинга Псковской области Ирины Федоровой - за финансовую неэффективность этого госпредприятия и частые информнелепости. На минувшей неделе СМИ медиахолдинга снова подставили своего гостя, как это уже бывало с мидовцем Ефименко, культурологом Голышевым, ректором ПсковГУ Ильиной и другими персонами.

В этот раз они зачем-то вырвали из контекста фразу главного государственного инспектора по маломерным судам Игоря Зарытовского о том, что его семья тратит больше, чем зарабатывает.

Понятно, что такие высказывания госчиновника могут стать поводом для антикоррупционного разбирательства.

-1 Тамара Новицкая

Минус один уходит Тамаре Новицкой, которая на минувшей неделе официально утратила пост секретаря областного отделения партии «Новые люди». Соответствующая запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц. Сменщиком госпожи Новицкой, окончательно выпавшей из псковской региональной политики, стал экс-руководитель областного отделения «Партии роста» Игорь Романов, который при объединении двух партийных структур выиграл борьбу за лидерство в Пскове.

0 Любовь Алексеева

Нейтральную оценку 0 сегодня получает Любовь Алексеева. Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рекомендовала ее кандидатуру для назначения на должность председателя Арбитражного суда Псковской области. Напомним, что в настоящее время Любовь Алексеева является исполняющим полномочия председателя суда.

+1 Дмитрий Белюков

Плюс один заработал депутат Великолукской городской Думы, профессор ВЛГАФК, вице-президент Великолукской олимпийской академии, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края Дмитрий Белюков. Во-первых, он получил награду от олимпийского комитета России. А во-вторых, вместе со своими коллегами в Москве обсудил проблему развития физкультуры и студенческого спорта средствами спортивно-исторического наследия. Актуальные вопросы были подняты в рамках всероссийской конференции, участие в которой принимали ведущие эксперты страны, опытные педагоги, депутаты Госдумы.

+2 Игорь Савицкий

Строчкой выше, на +2, в рейтинге расположился известный псковский промышленник, экс-депутат областного Собрания Игорь Савицкий. На днях он признан Заслуженным работником пивоваренной отрасли России. Наблюдая за предпринимаемой сейчас попыткой возродить на федеральном уровне «Партию любителей пива», понимаем: лучшего кандидата на роль регионального лидера ПЛП в Псковской области не найти. Если серьезно, то поздравляем общественника и политика с высокой оценкой работы.

+3 Надежда Васильева

Плюс три получает руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева. Эта организация отметила первую годовщину с начала своей работы. За это время в ее адрес поступило более восьми тысяч запросов от участников специальной военной операции, членов их семей и семей погибших бойцов. Большая часть запросов касалась различных мер поддержки. 93% принятых обращений решены положительно.

+4 Дмитрий Месхиев, Андрей Царев

Плюс четыре ставим кинорежиссеру, художественному руководителю - директору Псковского академического театра драмы Дмитрию Месхиеву и директору Центра лечебной педагогики Андрею Цареву - за проведение ежегодного фестиваля «Другое искусство».

Как и прежде, он призван содействовать формированию уважительного отношения общества к людям с особенностями развития и их социокультурной интеграции с помощью театрального, музыкального и изобразительного искусства. В этом году фестиваль был насыщен интересными событиями и прошел ярко, чему не смогла помешать даже природная стихия - обрушившийся на Псков ливень.

+5 Игорь Сопов

Максимально высокую оценку по итогам минувшей недели получает председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Так отмечаем его активность, открытость в отношениях со СМИ и проведение форума территориальных избирательных комиссий, приветствие участникам которого передала глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. В очередной раз убеждаемся, что ЦИК высоко оценивает профессионализм и креативность коллег из Псковской области.

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю.

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-служба правительства Псковской области, избирательная комиссия Псковской области, арбитражный суд Псковской области, филиал фонда «Защитники Отечества», социальные сети

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько стихотворений Пушкина (или хотя бы фрагментов) вы знаете наизусть?
В опросе приняло участие 18 человек
03.06.2024, 18:000 Онлайн-кинолекторий начинает свою работу в рамках фестиваля «Западные ворота» 03.06.2024, 17:550 Великолучанин стал бронзовым призером чемпионата России по ММА 03.06.2024, 17:500 Мусорную реформу, финансирование федераций и поддержку муниципалитетов обсудили единороссы с губернатором 03.06.2024, 17:440 Фестиваль «Другое искусство» завершился в Пскове
03.06.2024, 17:400 Засыхающие сосны, темный сквер и ремонт проездов на Завеличье 03.06.2024, 17:380 Большинство респондентов ПЛН недовольны вывозом мусора 03.06.2024, 17:340 Спад жары ожидается в Псковской области 03.06.2024, 17:310 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 3 июня
03.06.2024, 17:270 Федеральный политсовет «Новых людей» возглавил бизнес-омбудсмен Титов 03.06.2024, 17:250 «Беседка»: Средства индивидуальной мобильности на улицах Пскова. ВИДЕО 03.06.2024, 17:200 «Дневной дозор»: Отчеты чиновников и их смысл 03.06.2024, 17:190 В Пскове мотоциклист пострадал из-за маневров велосипедиста на проезжей части
03.06.2024, 17:110 Великолучанин утонул во время купания в реке Ловать 03.06.2024, 17:070 Рейтингомер: мусорный кризис, предостережение ПсковГУ и подстава от госмедиахолдинга 03.06.2024, 17:040 Месячная норма осадков выпала в Опочке в воскресенье 03.06.2024, 16:480 Работник Псковской таможни травмировался на рабочем месте
03.06.2024, 16:460 Треть россиян заметили, что ИИ стал лучше консультировать – опрос 03.06.2024, 16:420 В каждом районе Екатеринбурга откроют по вытрезвителю 03.06.2024, 16:331 Псковская «Венеция», или Как по «Янушке» реки текли. ФОТОРЕПОРТАЖ 03.06.2024, 16:330 В Финляндии из-за неисправности приостановили работу АЭС
03.06.2024, 16:290 Большинству псковских семей 3 июня перечислят пособия на детей за май 03.06.2024, 16:190 Хляби небесные 03.06.2024, 16:170 «Беседка»: Детские деревни — SOS. 30 лет в России. ВИДЕО 03.06.2024, 16:120 Движение автотранспорта закроют на улице Ипподромной в Пскове
03.06.2024, 15:560 В России отзовут почти 4 тысячи Toyota и Lexus из-за риска аварий 03.06.2024, 15:480 Названы победители фестиваля красоты в Великих Луках 03.06.2024, 15:290 «Постскриптум»: мусорный кризис, погодные катаклизмы и отчеты чиновников. ВИДЕО 03.06.2024, 15:230 «Воды по колено, будьте осторожны»: один из перекрестков в Пскове затопило после дождя
03.06.2024, 15:220 Республика Карелия переймет опыт Псковской области в цифровизации образования 03.06.2024, 15:200 Столкнувшиеся автомобили занимают полосу на Рижском проспекте в Пскове 03.06.2024, 15:080 На 3-4 градуса прохладнее станет на Северо-Западе России 7 июня 03.06.2024, 15:010 Пскович лишился 300 тысяч рублей после попытки помочь сыну повысить рейтинг в игре
03.06.2024, 14:410 Крестный ход вокруг Пскова состоится 27 июня 03.06.2024, 14:281 15 водителей на самокатах и электросамокатах привлекли к ответственности в Пскове сотрудники ГАИ за 2 часа 03.06.2024, 14:180 Специалисты Детской деревни SOS-Псков курируют переживающие кризис семьи 03.06.2024, 14:090 Конференции «Москва – Третий Рим» вновь пройдет в Псковском музее
03.06.2024, 13:580 Фальшивую купюру изъяли в финансовом учреждении Пскова 03.06.2024, 13:520 Расстояние от ликвидируемого пешеходного перехода на улице Рокоссовского в Пскове до следующего составит 140 метров 03.06.2024, 13:460 В Госдуму внесли пакет поправок в бюджет 03.06.2024, 13:410 Всероссийский хоровой фестиваль пройдет в Пскове
03.06.2024, 13:241 В Эстонии начали строить станции мониторинга на границе с Россией 03.06.2024, 13:120 Великолучанин стал призёром XXXII Всероссийской студенческой весны 03.06.2024, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: мусорный кризис, погодные катаклизмы и отчеты чиновников 03.06.2024, 13:030 Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове
03.06.2024, 12:590 Почти 50 воспитанников Детской деревни SOS-Псков находятся на этапе начала самостоятельной жизни 03.06.2024, 12:514 Владимир Папорт объяснил необходимость запрета разворота на площади Ленина в Пскове 03.06.2024, 12:480 «Избивает СВОшника его же костылем»: полиция проверяет информацию о драке на Завеличье 03.06.2024, 12:462 Заработать миллион
03.06.2024, 12:430 «Постскриптум»: мусорный кризис, погодные катаклизмы и отчеты чиновников  03.06.2024, 12:390 Украинка пыталась незаконно вывезти более 10 тысяч долларов из России через Псковскую область 03.06.2024, 12:320 Псковские спортсменки стали призерами соревнований по аэробике в Петербурге 03.06.2024, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Средства индивидуальной мобильности на улицах Пскова
03.06.2024, 12:150 Редактировать видео предлагают с помощью искусственного интеллекта 03.06.2024, 12:150 Дополнительные контейнеры для ТКО поставили в Михайловском 03.06.2024, 12:110 Управляющая компания «Новый квартал» отремонтировала крышу дома в Печорах 03.06.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Детские деревни — SOS. 30 лет в России
03.06.2024, 11:520 Более двух тысяч псковских выпускников сдавали экзамен по математике 03.06.2024, 11:410 Профсоюзы устроили в псковском парке «Большие семейные выходные» 03.06.2024, 11:300 Рисунки и чертежи известного архитектора покажут на выставке в Пскове 03.06.2024, 11:220 Как псковские ВИПы поздравляли детей в соцсетях
03.06.2024, 11:160 Пьяный мужчина проник на автобазу областного правительства и разбил несколько премиальных внедорожников 03.06.2024, 11:070 За какие опечатки могут отобрать загранпаспорт и не пустить за границу 03.06.2024, 10:530 «Беседка»: Средства индивидуальной мобильности на улицах Пскова 03.06.2024, 10:380 Псковичи назвали самые «скучные» профессии
03.06.2024, 10:320 Постройка сгорела в Гдовском районе из-за неосторожности с огнем 03.06.2024, 10:224 Любовь Алексеева рекомендована на должность председателя Арбитражного суда Псковской области 03.06.2024, 10:080 «Беседка»: Детские деревни — SOS. 30 лет в России 03.06.2024, 09:550 Свыше полутора тысяч нарушений пресекли на псковских дорогах за неделю
03.06.2024, 09:430 Территории «Михайловского» обработали от личинок комаров 03.06.2024, 09:300 Эксперт рассказал, как создать надежные пароли в интернете 03.06.2024, 09:150 У 14% опрошенных жителей СЗФО в телефоне или рабочем компьютере есть 10 и более рабочих чатов 03.06.2024, 09:010 Празднества в честь иконы Божией Матери «Умиление» пройдут в Псково-Печерском монастыре
03.06.2024, 08:400 Аналитик объяснил, почему банки начали повышать ставки по вкладам 03.06.2024, 08:210 Глава Рослесхоза рассказал о сокращении пройденных огнем площадей 03.06.2024, 08:000 Созданные с участием искусственного интеллекта изображения покажут на выставке в псковской библиотеке 03.06.2024, 07:400 В России создали устройство для оценки эффективности иппотерапии
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru