Политика

Рейтингомер: мусорный кризис, предостережение ПсковГУ и подстава от госмедиахолдинга

Всех категорически приветствую! С вами вновь Господин Рейтингомер с очередным обзором активности псковских политиков, чиновников и других публичных персон.

Как всегда, высказываемое здесь мнение - субъективное, шкала - пятибалльная, плюсы ставятся за активность, имевшую положительный эффект, а минусы - за поражения и ошибки. Погнали!

-5 Александр Киселев

Нет в регионе сейчас темы более острой и обсуждаемой, чем мусорный кризис. На минувшей неделе в соответствии с прежними заявлениями руководителей области была начата процедура по лишению «Экопрома» статуса регионального оператора по обращению с ТКО, а по дворам поехали привлеченные властями из-за пределов Псковской области мусоровозы. Тем временем правоохранительные органы объявили о возбуждении уголовных дел в отношении компании - во-первых, по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации отходов, во-вторых, за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Как следствие, ставим директору «Экопрома» Александру Киселеву минус пять.

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-4 Андрей Папчук

Минус четыре получает еще один участник мусорной саги - руководитель «Спецтранскома» Андрей Папчук. Причина - в резком заявлении губернатора Михаила Ведерникова, который обвинил арендатора полигона - собственника единственного на севере области сортировочного комплекса в том, что он «ведет себя крайне непорядочно, делая людей заложниками конфликта хозяйствующих субъектов». «Ссылаясь на отсутствие оплаты, заполненность полигона, он отказался принимать мусор от регоператора, но при этом продолжает принимать отходы от иных коммерческих организаций, неплохо при этом зарабатывая, фактически шантажируя регион. Хотя для урегулирования этих вопросов есть законные методы, которыми пользуются все предприятия с сфере ЖКХ», - заявил Михаил Ведерников и пообещал, что компетентные органы дадут оценку действиям руководства обеих компаний.

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-3 Наталья Ильина

Минус три ставим ректору Псковского государственного университета Наталье Ильиной. ПсковГУ получил очередное предостережение Рособрнадзора о недопустимости нарушения требований к проведению экзаменов по русскому языку для мигрантов. Напомним, что аналогичное предостережение уже было направлено в псковский универ в середине апреля. Но, судя по всему, соответствующих выводов в псковском вузе не сделали.

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-2 Ирина Федорова

«Опять двойка» в дневнике директора государственного медиахолдинга Псковской области Ирины Федоровой - за финансовую неэффективность этого госпредприятия и частые информнелепости. На минувшей неделе СМИ медиахолдинга снова подставили своего гостя, как это уже бывало с мидовцем Ефименко, культурологом Голышевым, ректором ПсковГУ Ильиной и другими персонами.

В этот раз они зачем-то вырвали из контекста фразу главного государственного инспектора по маломерным судам Игоря Зарытовского о том, что его семья тратит больше, чем зарабатывает.

Понятно, что такие высказывания госчиновника могут стать поводом для антикоррупционного разбирательства.

-1 Тамара Новицкая

Минус один уходит Тамаре Новицкой, которая на минувшей неделе официально утратила пост секретаря областного отделения партии «Новые люди». Соответствующая запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц. Сменщиком госпожи Новицкой, окончательно выпавшей из псковской региональной политики, стал экс-руководитель областного отделения «Партии роста» Игорь Романов, который при объединении двух партийных структур выиграл борьбу за лидерство в Пскове.

0 Любовь Алексеева

Нейтральную оценку 0 сегодня получает Любовь Алексеева. Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рекомендовала ее кандидатуру для назначения на должность председателя Арбитражного суда Псковской области. Напомним, что в настоящее время Любовь Алексеева является исполняющим полномочия председателя суда.

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+1 Дмитрий Белюков

Плюс один заработал депутат Великолукской городской Думы, профессор ВЛГАФК, вице-президент Великолукской олимпийской академии, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края Дмитрий Белюков. Во-первых, он получил награду от олимпийского комитета России. А во-вторых, вместе со своими коллегами в Москве обсудил проблему развития физкультуры и студенческого спорта средствами спортивно-исторического наследия. Актуальные вопросы были подняты в рамках всероссийской конференции, участие в которой принимали ведущие эксперты страны, опытные педагоги, депутаты Госдумы.

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+2 Игорь Савицкий

Строчкой выше, на +2, в рейтинге расположился известный псковский промышленник, экс-депутат областного Собрания Игорь Савицкий. На днях он признан Заслуженным работником пивоваренной отрасли России. Наблюдая за предпринимаемой сейчас попыткой возродить на федеральном уровне «Партию любителей пива», понимаем: лучшего кандидата на роль регионального лидера ПЛП в Псковской области не найти. Если серьезно, то поздравляем общественника и политика с высокой оценкой работы.

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+3 Надежда Васильева

Плюс три получает руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева. Эта организация отметила первую годовщину с начала своей работы. За это время в ее адрес поступило более восьми тысяч запросов от участников специальной военной операции, членов их семей и семей погибших бойцов. Большая часть запросов касалась различных мер поддержки. 93% принятых обращений решены положительно.

+4 Дмитрий Месхиев, Андрей Царев

Плюс четыре ставим кинорежиссеру, художественному руководителю - директору Псковского академического театра драмы Дмитрию Месхиеву и директору Центра лечебной педагогики Андрею Цареву - за проведение ежегодного фестиваля «Другое искусство».

Как и прежде, он призван содействовать формированию уважительного отношения общества к людям с особенностями развития и их социокультурной интеграции с помощью театрального, музыкального и изобразительного искусства. В этом году фестиваль был насыщен интересными событиями и прошел ярко, чему не смогла помешать даже природная стихия - обрушившийся на Псков ливень.

+5 Игорь Сопов

Максимально высокую оценку по итогам минувшей недели получает председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Так отмечаем его активность, открытость в отношениях со СМИ и проведение форума территориальных избирательных комиссий, приветствие участникам которого передала глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. В очередной раз убеждаемся, что ЦИК высоко оценивает профессионализм и креативность коллег из Псковской области.

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Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю.

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-служба правительства Псковской области, избирательная комиссия Псковской области, арбитражный суд Псковской области, филиал фонда «Защитники Отечества», социальные сети