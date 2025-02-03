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Рейтингомер: неуд вице-губернатору, муральный вред и спасение Черного моря

03.02.2025 18:14|ПсковКомментариев: 0

Всем привет! С вами Господин Рейтингомер — автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

 

Всё сказанное здесь является субъективным мнением обозревателя. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Погнали!

-5 Игорь Шатурный

Самую низкую оценку минус пять ставим вице-губернатору Игорю Шатурному, курирующему сферу строительства. Как и прежде, в регионе продолжаются проблемы со сдачей в строй объектов, в том числе имеющих большое социальное значение. К прежним долгостроям, увы, добавляются новые. В этой связи отмечаем, что федеральное руководство требует от властей Псковской области ускорить завершение капремонта Детской школы искусств в Печорах. Ее уже должны были сдать, но, к большому сожалению, сроки сорваны.

-4 Дмитрий Яковлев

Глава областного комитета по молодежной политике Дмитрий Яковлев схлопотал -4 из-за появления в Пскове новых муралов. Художественную ценность изображений мы не оцениваем - это дело вкуса: кому-то нравится, а кому-то - нет. Дело в другом: как и во времена экс-руководительницы управления общественных проектов и молодежной политики госпожи Плявинской, всё делается втихаря, чиновники не советуются с общественностью и нет никакого публичного обсуждения. Так нельзя — и не только потому, что губернатор настраивает подчиненных на диалог с людьми, но прежде всего потому, что это наш общий дом. Решать, каким ему быть, должны жители, а не клерки, похоже, возомнившие себя экспертами и муральными авторитетами.

-3 Ирина Федорова

Минус три получает директор государственного медиахолдинга Псковской области Ирина Федорова — за крайне низкую эффективность работы провластных СМИ. Как и прежде, госмедиахолдинг очень вяло и блекло отрабатывает повестку региональной власти. Выполненные для галочки материалы, как правило, абсолютно неинтересны аудитории. К тому же госСМИ постоянно совершают грубые ошибки, подставляют учредителей и единственное в чем они преуспели, так только в освоении бюджетных миллионов. В этой связи совершенно очевидно, что назрели оргвыводы и перемены.

-2 Дарья Алейникова

Двойку со знаком минус ставим в дневник руководителя управления культуры администрации города Пскова Дарьи Алейниковой. По сообщениям масс-медиа, контролирующие органы выявили в работе этого культурного ведомства нарушения. Основные из них связаны с несвоевременной оплатой госконтрактов и тем, что реальные расходы не отражались в бухгалтерской отчетности. А раз так — надо исправлять допущенные косяки.

-1 Илья Можаев

На минус один в этот раз залетел член облизбиркома от «Справедливой России», рекламист Илья Можаев. Причина в демонтаже одной из «достопримечательностей» Пскова - рекламного экрана на площади Ленина. Напомним, ранее заключенный договор с ООО «Городской формат» был расторгнут городскими властями в связи с наличием задолженности. В прошлом году был принято решение о демонтаже рекламной конструкции, суд в споре встал на сторону администрации — и вот рекламный экран на главной площади областного центра убрали. Как шутят старожилы, «ушла целая эпоха».

0 Дмитрий Месхиев

Нейтральную оценку 0, которую мы обычно ставим назначенцам недели, в этот раз получает худрук Псковского академического театра драмы, режиссер Дмитрий Месхиев. Намедни он возглавил региональное отделение Союза театральных деятелей. Среди первоочередных задач - увеличение численного состава регионального СТД, усиление социальной помощи театральным работникам, поиск партнеров и спонсоров для реализации различных проектов и многое другое. Пожелаем новому главе реготделения СТД успехов и выразим надежду, что работа на этом поприще будет не менее успешной, чем в театре.

+1 Антон Минаков

Плюс один заработал региональный координатор ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков. Коллеги по работе в псковском парламенте поддержали инициированный либерал-демократом закон о наказании за нарушение «Закона о тишине». Насколько он полезен и как будет работать, покажет только время, а пока мы фиксируем достаточно высокий уровень влияния «системного оппозиционера». Напомним, перед новым годом депутаты областного Собрания поддержали предложенные Минаковым поправки в бюджет на 85 миллионов, а теперь — приняли инициированный им закон.

+2 Сергей Елизаров

Плюс два отправляем на черноморское побережье в адрес уехавшего в Анапу псковского эколога Сергея Елизарова. Волонтер, ведущий популярной программы ПЛН FM «Экосреда» отправился на юг для помощи в устранения последствий экологической катастрофы, которая произошла в декабре 2024 года. Мазут по-прежнему продолжает выбрасывать волнами на берег. Сергей Елизаров совместно с волонтерами движения «Экосистема» очищают песок от нефтепродукта.

+3 Наталья Ильина

Строчкой выше, на плюс три, расположилась ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина. Она успешно выступила с докладом о деятельности ПсковГУ перед депутатами областного Собрания. Госпожа Ильина рассказала об образовательных программах по разным направлениям «социальных портретах» преподавателей и студентов, сделав акцент на уровне стипендий и зарплат. Кажется, впервые информацию о парламентском часе в областном Собрании депутатов разместил на своих страницах в социальных сетях губернатор Михаил Ведерников.

+4 Алексей Овсянников

Плюс четыре по итогам недели заслужил начальник Управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников. В региональном главке подвели итоги минувшего года — причем, не просто отчитались об успехах в борьбе с преступностью, а продемонстрировали понимание имеющихся проблем и путей их решения. Предметом особой гордости псковских полицейских стало раскрытие всех совершенных в 2024 году фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбойных нападений и тяжких грабежей.

+5 Антон Дымов

На вершину нашего рейтинга сегодня поднимается генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов. Максимально возможные плюс пять баллов он получает, во-первых, за положительную оценку работы со стороны регионального руководства, а во-вторых за представленный план газификации в 2025 году. Поставлена амбициозная цель — увеличить темпы этой общественно значимой деятельности в полтора раза, до порядка трех тысяч домовладений. Учитывая положительную динамику и высокие результаты работы в прошлом году, можно прогнозировать, что выполнение поставленных задач вполне реально.

Это был очередной выпуск Рейтингомера. До новых встреч!

Теги: #рейтинг #Рейтингомер
Источник: Псковская Лента Новостей
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