Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 лет
От яблока до яблони
Как устроить свидание мечты?
Денис Иванов об округе №15
О новый местах для туристов
развивающие секции для детей
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
вишневый сквер
Альфа-Банк и «Серебряный старт»
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Что изменилось в псковских школах
нацпроект меняет учреждения культуры
Вакансии Россети
 
 
 
ещё Политика 20.10.2025 17:290 Рейтингомер: судьба пропагандиста, награда финансиста и отставки с уголовкой 20.10.2025 17:290 Рейтингомер: судьба пропагандиста, награда финансиста и отставки с уголовкой 20.10.2025 09:000 ПЛН продолжает прием предложений в рамках проекта «100 самых влиятельных псковичей-2025» 17.10.2025 13:420 Муниципальный вестник: KPI для новых глав 16.10.2025 15:380 Владимир Кузь: «Гдовская аномалия» связана с большой нагрузкой 16.10.2025 13:211 Владимир Кузь: Я поддерживаю переход на одноуровневую систему управления муниципалитетами
 
 
 
Самое популярное 16.10.2025 22:000 Врач дал рекомендации по употреблению витамина D в зимний период 16.10.2025 12:487 В России назвали размер зарплаты бедных 13.10.2025 12:370 Ушел из жизни доцент ПсковГУ Мкртыч Давтян 13.10.2025 17:550 Рейтингомер: три дела Ильиной, новый начальник УГХ и непонятки с Брутяном 14.10.2025 14:562 Стало известно, почему некоторым псковичам пришли большие суммы за отопление
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Рейтингомер: судьба пропагандиста, награда финансиста и отставки с уголовкой

20.10.2025 17:29|ПсковКомментариев: 0

Салют! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

 

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали! Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. 

-5 Александр Малькевич

Минус пять получает российский пропагандист и медиаменеджер Александр Малькевич. Еще недавно он был обласкан властью, регулярно появлялся на федеральных каналах, выступал в качестве эксперта - кстати, неоднократно участвовал в различных форумах в нашем регионе, где был удостоен звания «Заслуженный работник СМИ Псковской области». Однако в его судьбе, столь благосклонной раньше, произошел резкий поворот: Александр Малькевич стал фигурантом уголовного дела о хищении крупной денежной суммы. Его членство в «Единой России» тут же приостановили, а многие недавние друзья и соратники поспешили разорвать контакты.

-4 Мария Грищук

Фото правительства Псковской области

Минус четыре схлопотала Мария Грищук, покинувшая пост главврача Псковского перинатального центра. Увы, надежды двухлетней давности на то, что история нового главврача, приехавшей в Псков из-за пределов региона — это всерьез и надолго, не оправдались. Хуже того, период работы госпожи Грищук в Пскове изобиловал негативными новостями — то о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество» в отношении ее заместителя, то об административных штрафах, то о невероятной истории с выбором для поставки оборудования компании, которая до этого 33 (!) раза попадала в реестр недобросовестных поставщиков. С учетом этого уход не назовешь неожиданностью.

-3 Дмитрий Михайлов 

Минус три заносим в дневник второго секретаря обкома КПРФ Дмитрия Михайлова. Причина — в очередном витке конфликта в областном отделении компартии. Ранее выступивший против верхушки обкома и сложивший полномочия персека псковского райкома Михаил Вяткин опубликовал документ о продолжающемся в его отношении преследовании. Опальный коммунист заявил о якобы имевших место нарушениях в работе комиссии по персональным делам, а ответственность возложил на Михайлова и персека псковского горкома КПРФ Баева. Продолжение наверняка последует — следим за развитием сюжета, в котором дело идет, похоже, к исключению возмутителя спокойствия из партии.  

-2 Андрей Ермаков

Фото: правительство Псковской области

Минус два ставим главе министерства образования Псковской области Андрею Ермакову. В возглавляемом им ведомстве всё неспокойно. По нашей информации, к руководству накопилось немало претензий и вопросов, в том числе по проблемам подготовки школ региона к учебному году. Вдобавок ко всему мутная история с предполагаемой отставкой первого замминистра образования Гора Брутяна, о чем мы рассказывали в предыдущем обозрении неделю назад.   

-1 Ирина Федорова

Фото: правительство Псковской области

Минус 1 отправляем в госмедиахолдинг Псковской области его директору Ирине Федоровой. Пока руководительница занимается чиновничье-журналистским туризмом, на ее подопечных коммерсанты подали судебный иск о защите деловой репутации, о чем пишут масс-медиа. Безотносительно исхода этого дела отмечаем, что год для руководителя гос-СМИ не задался: то аудиторы находят финансовые нарушения по итогам проверки, то все угорают над косяками пропагандистов, то из высоких властных кабинетов просачивается информация: абсолютная неэффективность госмедиахолдинга стала очевидна руководству. 

0 Максим Борисюк

Нейтральную оценку получает Максим Борисюк, назначенный исполняющим обязанности главврача Псковского перинатального центра вместо Марии Грищук. Напомним, в послужном списке эскулапа немало регионов и учреждений здравоохранения, в том числе в Псковской области. И вот новый заход - теперь в перинатальный центр. Посмотрим, как у нового руководителя сложится на новом месте — тогда и определимся с плюсами-минусами, а пока 0. 

+1 Артур Гайдук и Андрей Маковский

Фото: социальные сети

Плюс один заслужили участники программы «Армрестлинг» на радио «ПЛН FM» – руководитель псковского «Яблока», региональный парламентарий Артур Гайдук и депутат областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский. Общими усилиями они сотворили в прямом эфире настоящий баттл на тему «Какая партия нужна в российском парламенте». Временами в студии было горячо и остро, а где-то спокойно и по делу.  

+2 Елена Полонская 

Строчкой выше, на плюс два, расположилась уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская. На новом поприще она проявляет большую активность и стала более заметной. Отметим, что намедни омбудсмен открыла запись на сопровождение переселенцев прямом в своем Telegram-канале.

+3 Владимир Владимиров 

Фото: Александр Козловский / Telegram-канал

Плюс три получает великолукский спортсмен, руководитель клуба единоборств «Отечество - Псковская область» Владимир Владимиров. Положительной оценкой отмечаем его усилия по развитию детско-юношеского спорта и проведение больших российско-белорусских соревнований. На турнир и встречу с юными спортсменами в южную столицу региона пригласили легенду бокса Дениса Лебедева. 

+4 Илианна Петрова

Плюс четыре получает министр культуры Псковской области Илианна Петрова. Так оцениваем насыщенную яркими событиями культурную жизнь региона. На днях в по области прошел кинофестиваль, посвященный памяти выдающегося режиссера Станислава Говорухина. Тем временем другой псковский фестиваль, организованная ТКД «Лешуга» вошла в число призеров окружного этапа международной премии событийного туризма Russian Event Awards. 

+5 Татьяна Баринова 

Плюс пять ставим вице-губернатору Татьяне Бариновой. Президент России Владимир Путин наградил ее медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Так высоко оценена многолетняя работа  руководителя финансового блока правительства региона. Отметим, что наряду с первым замгубернатора Верой Емельяновой Татьяна Баринова — одна из немногих руководителей, успешно работающая уже при нескольких главах Псковской области. 

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Менять летние шины на зимние обязательно до 1 декабря. А как вы понимаете, что пора переобуваться?
В опросе приняло участие 14 человек
20.10.2025, 18:110 Аналитики рассказали, кому в Пскове платят больше 100 тысяч рублей 20.10.2025, 18:100 Интеграция ВТБ и Почта Банка – еще больше плюсов 20.10.2025, 18:050 Большинство респондентов ПЛН имеют от двух до четырех банковских карт 20.10.2025, 17:570 Мероприятие «Стань заметнее» проводит полиция в Псковской области
20.10.2025, 17:550 Пристав проведет личный прием псковичей по вопросам алиментов 21 октября 20.10.2025, 17:530 День в истории ПЛН. 20 октября 20.10.2025, 17:460 Для псковичей старше 60 лет проведут бесплатные лекции о профилактике гриппа 20.10.2025, 17:430 «Единый день уборки» в Псковском районе состоится 24 октября
20.10.2025, 17:420 «ГорДозор»: Новый ГОСТ и общественный транспорт Пскова. ВИДЕО 20.10.2025, 17:410 Российский рекордсмен Колесников начал новое путешествие по Псковскому краю 20.10.2025, 17:390 Юристы проведут бесплатные консультации для псковских участников СВО 20.10.2025, 17:370 Сергей Вострецов: Соцконтракт — договор между человеком и государством о движении вперед
20.10.2025, 17:290 Рейтингомер: судьба пропагандиста, награда финансиста и отставки с уголовкой 20.10.2025, 17:170 В Плёсе открылась археологическая выставка музея-заповедника «Изборск» 20.10.2025, 17:150 Нетрезвых водителей остановили в Пскове и Великих Луках 20.10.2025, 17:130 Хоккеисты из шести городов РФ и Беларуси поборются за Кубок княгини Ольги в Пскове
20.10.2025, 17:120 Начальницу отделения по вопросам гражданства УМВД в Пскове отправили под домашний арест 20.10.2025, 17:100 Уха из ассорти рыб на сливках в ресторане «СтругановЪ»: кулинарная классика с видом на историю 20.10.2025, 17:040 Стали известны подробности ДТП с Chery и велосипедистом на Рижском проспекте в Пскове 20.10.2025, 17:030 «Ласточки» перевезли более 630 тысяч пассажиров на маршруте Петербург — Псков с января по сентябрь
20.10.2025, 17:000 Более 40 человек из фитнес-клубов Пскова сдали нормативы ГТО на «Машиностроителе» 20.10.2025, 16:570 «Дневной дозор»: Каким был сельхозсезон-2025 для псковских аграриев? 20.10.2025, 16:560 За два дня операции «Розыск» в Псковской области задержали 15 преступников 20.10.2025, 16:510 Курсант завоевал «золото» на чемпионате Псковской области по кудо
20.10.2025, 16:471 Реплика Константина Калиниченко: Как нам переобуть авто? 20.10.2025, 16:460 На участке улицы 1-я Песочная в псковских Лепешах перекрыли движение до 24 октября 20.10.2025, 16:450 «ЗЭТО» представил успешный проект импортозамещения на федеральной энергетической конференции 20.10.2025, 16:440 Псковских школьников приглашают принять участие в олимпиаде «Звезда»
20.10.2025, 16:370 В пригороде Пскова школьники соревновались в технике пешеходного туризма 20.10.2025, 16:280 Презентация книги «20 великих битв Второй мировой войны» состоится в Пскове 20.10.2025, 16:240 В Москве хирург не доделал операцию и после смерти пациента избежал наказания 20.10.2025, 16:210 Валентина Понизовская: ПЛН завоевала авторитет у широкой аудитории читателей
20.10.2025, 16:170 Праздничный концерт к 611-й годовщине основания города состоялся в Опочке 20.10.2025, 16:120 Руководители «Моглино» и «Нор-Маали» обсудили развитие мощностей на территории ОЭЗ 20.10.2025, 16:070 Андрей Козлов: Псковские аграрии уже приспособились к санкциям 20.10.2025, 16:040 Жителей Пустошкинского округа подозревают в незаконной регистрации иностранца и россиян
20.10.2025, 15:580 В результате наезда ВАЗа на ограждение на Рижском проспекте в Пскове пострадавших нет 20.10.2025, 15:510 В ГД внесли проект о снижении планки ответственности за диверсии до 14 лет 20.10.2025, 15:370 До -6 градусов похолодает в ночь на 21 октября в Псковской области 20.10.2025, 15:340 В парке «Михайловского» появился новый элемент садового декора
20.10.2025, 15:270 На завершение строительства здания суда в Острове готовы направить 86 млн рублей 20.10.2025, 15:230 «Деловой полдень»: Университет и бизнес. Модели эффективного взаимодействия. ВИДЕО 20.10.2025, 15:130 Свыше 1700 псковских младшеклассников присоединились к «Орлятам России» 20.10.2025, 15:040 Погибшими в ДТП на трассе Великий Новгород — Псков оказались жители города Сольцы
20.10.2025, 14:520 Псковичка победила на всероссийском конкурсе наставников «Быть, а не казаться» 20.10.2025, 14:510 Инструментальные обработки известных мелодий военных времён услышат псковичи в БКЗ 20.10.2025, 14:410 Каждый третий россиянин проводит в интернете более шести часов в день — исследование 20.10.2025, 14:400 Появилось видео смертельного ДТП с трехмесячным ребенком на трассе Великий Новгород – Псков
20.10.2025, 14:370 Псковские парламентарии проведут приемы граждан на этой неделе 20.10.2025, 14:312 Храпящий 20.10.2025, 14:160 Новый квест в псковском музее собрал порядка 100 гостей 20.10.2025, 14:140 За неделю в Псковской области выявили 21 водителя в состоянии опьянения
20.10.2025, 14:080 Две новые выставки откроются в псковском Доме офицеров 24 октября 20.10.2025, 14:070 Псковская область поднялась на 65 место в рейтинге регионов по научно-технологическому развитию 20.10.2025, 13:590 20 единиц оружия изъяли росгвардейцы у жителей Псковской области за неделю 20.10.2025, 13:540 Около трех миллионов рублей перевели жители Псковской области кибермошенникам
20.10.2025, 13:390 Почему псковичи выбирают TENET? 20.10.2025, 13:380 Более двух тысяч самозанятых псковичей задумываются о будущей пенсии  20.10.2025, 13:220 В Пскове стали известны потенциальные адреса зарядных станций для электротранспорта 20.10.2025, 13:190 Росгвардейцы поздравили пап погибших псковских сослуживцев с Днем отца
20.10.2025, 13:090 Чемпионат по бегу памяти жертв фашизма прошёл в Порховском округе 20.10.2025, 13:070 Топ-3 киберугроз для школьников и студентов назвал Ростелеком 20.10.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Должны ли быть мэры в правительстве? 20.10.2025, 12:570 «Ольгинский десант» помог очистить от осенней листвы Изборскую крепость
20.10.2025, 12:490 Росстат описал среднестатистического россиянина 20.10.2025, 12:470 За бренд «Печоры – колыбель православия» округу выделили 40 млн рублей 20.10.2025, 12:380 «Постскриптум»: Должны ли быть мэры в правительстве?  20.10.2025, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Новый ГОСТ и общественный транспорт Пскова
20.10.2025, 12:250 Псковичи повторили популярный челлендж Газманова. ВИДЕО 20.10.2025, 12:170 Четыре экипажа вылетели с трассы на финале Кубка РФ по ралли в Псковской области 20.10.2025, 12:100 «ГорДозор»: Новый ГОСТ и общественный транспорт Пскова 20.10.2025, 12:070 Псковские школьники и студенты могут стать участниками Кубка CTF России по кибербезопасности
20.10.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция проекта «Деловой полдень» 20.10.2025, 11:471 Новый автобусный рейс Псков – Москва начнет курсировать с 21 октября 20.10.2025, 11:270 В Псковском филиале университета ФСИН состоялся день открытых дверей 20.10.2025, 11:170 Пять артиллерийских снарядов идентифицировали в великолукской деревне Лычево
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru