Рейтингомер: судьба пропагандиста, награда финансиста и отставки с уголовкой

С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.

-5 Александр Малькевич

Минус пять получает российский пропагандист и медиаменеджер Александр Малькевич. Еще недавно он был обласкан властью, регулярно появлялся на федеральных каналах, выступал в качестве эксперта - кстати, неоднократно участвовал в различных форумах в нашем регионе, где был удостоен звания «Заслуженный работник СМИ Псковской области». Однако в его судьбе, столь благосклонной раньше, произошел резкий поворот: Александр Малькевич стал фигурантом уголовного дела о хищении крупной денежной суммы. Его членство в «Единой России» тут же приостановили, а многие недавние друзья и соратники поспешили разорвать контакты.

-4 Мария Грищук

Фото правительства Псковской области

Минус четыре схлопотала Мария Грищук, покинувшая пост главврача Псковского перинатального центра. Увы, надежды двухлетней давности на то, что история нового главврача, приехавшей в Псков из-за пределов региона — это всерьез и надолго, не оправдались. Хуже того, период работы госпожи Грищук в Пскове изобиловал негативными новостями — то о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество» в отношении ее заместителя, то об административных штрафах, то о невероятной истории с выбором для поставки оборудования компании, которая до этого 33 (!) раза попадала в реестр недобросовестных поставщиков. С учетом этого уход не назовешь неожиданностью.

-3 Дмитрий Михайлов

Минус три заносим в дневник второго секретаря обкома КПРФ Дмитрия Михайлова. Причина — в очередном витке конфликта в областном отделении компартии. Ранее выступивший против верхушки обкома и сложивший полномочия персека псковского райкома Михаил Вяткин опубликовал документ о продолжающемся в его отношении преследовании. Опальный коммунист заявил о якобы имевших место нарушениях в работе комиссии по персональным делам, а ответственность возложил на Михайлова и персека псковского горкома КПРФ Баева. Продолжение наверняка последует — следим за развитием сюжета, в котором дело идет, похоже, к исключению возмутителя спокойствия из партии.

-2 Андрей Ермаков

Фото: правительство Псковской области

Минус два ставим главе министерства образования Псковской области Андрею Ермакову. В возглавляемом им ведомстве всё неспокойно. По нашей информации, к руководству накопилось немало претензий и вопросов, в том числе по проблемам подготовки школ региона к учебному году. Вдобавок ко всему мутная история с предполагаемой отставкой первого замминистра образования Гора Брутяна, о чем мы рассказывали в предыдущем обозрении неделю назад.

-1 Ирина Федорова

Фото: правительство Псковской области

Минус 1 отправляем в госмедиахолдинг Псковской области его директору Ирине Федоровой. Пока руководительница занимается чиновничье-журналистским туризмом, на ее подопечных коммерсанты подали судебный иск о защите деловой репутации, о чем пишут масс-медиа. Безотносительно исхода этого дела отмечаем, что год для руководителя гос-СМИ не задался: то аудиторы находят финансовые нарушения по итогам проверки, то все угорают над косяками пропагандистов, то из высоких властных кабинетов просачивается информация: абсолютная неэффективность госмедиахолдинга стала очевидна руководству.

0 Максим Борисюк

Нейтральную оценку получает Максим Борисюк, назначенный исполняющим обязанности главврача Псковского перинатального центра вместо Марии Грищук. Напомним, в послужном списке эскулапа немало регионов и учреждений здравоохранения, в том числе в Псковской области. И вот новый заход - теперь в перинатальный центр. Посмотрим, как у нового руководителя сложится на новом месте — тогда и определимся с плюсами-минусами, а пока 0.

+1 Артур Гайдук и Андрей Маковский

Фото: социальные сети

Плюс один заслужили участники программы «Армрестлинг» на радио «ПЛН FM» – руководитель псковского «Яблока», региональный парламентарий Артур Гайдук и депутат областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский. Общими усилиями они сотворили в прямом эфире настоящий баттл на тему «Какая партия нужна в российском парламенте». Временами в студии было горячо и остро, а где-то спокойно и по делу.

+2 Елена Полонская

Строчкой выше, на плюс два, расположилась уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская. На новом поприще она проявляет большую активность и стала более заметной. Отметим, что намедни омбудсмен открыла запись на сопровождение переселенцев прямом в своем Telegram-канале.

+3 Владимир Владимиров

Фото: Александр Козловский / Telegram-канал

Плюс три получает великолукский спортсмен, руководитель клуба единоборств «Отечество - Псковская область» Владимир Владимиров. Положительной оценкой отмечаем его усилия по развитию детско-юношеского спорта и проведение больших российско-белорусских соревнований. На турнир и встречу с юными спортсменами в южную столицу региона пригласили легенду бокса Дениса Лебедева.

+4 Илианна Петрова

Плюс четыре получает министр культуры Псковской области Илианна Петрова. Так оцениваем насыщенную яркими событиями культурную жизнь региона. На днях в по области прошел кинофестиваль, посвященный памяти выдающегося режиссера Станислава Говорухина. Тем временем другой псковский фестиваль, организованная ТКД «Лешуга» вошла в число призеров окружного этапа международной премии событийного туризма Russian Event Awards.

+5 Татьяна Баринова

Плюс пять ставим вице-губернатору Татьяне Бариновой. Президент России Владимир Путин наградил ее медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Так высоко оценена многолетняя работа руководителя финансового блока правительства региона. Отметим, что наряду с первым замгубернатора Верой Емельяновой Татьяна Баринова — одна из немногих руководителей, успешно работающая уже при нескольких главах Псковской области.

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!