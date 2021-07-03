Общество

Александр Козловский: Героизм не имеет национальности

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в день проведения 62-й Международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения из России, Белоруссии и Латвии «Курган Дружбы» пожелал всем жителям Себежского района и всем потомкам героев войны крепкого здоровья, мирного неба над головой, успехов и новых свершений, направленных на процветание родной земли. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Эта земля пропитана кровью советских героев, людей, ценой собственной жизни спасавших свою родину, боевых братьев. О подвиге героев потомкам всегда будет напоминать Курган Дружбы, который, безусловно, является самым главным мемориалом Себежского края», - отметил Александр Козловский.

Он также подчеркнул, что Курган Дружбы на протяжении десятилетий является местом ежегодной праздничной встречи ветеранов войны трех государств: России, Республики Беларусь и Латвии. «Он напоминает нам о том, что героизм не имеет национальности или территориальной принадлежности. Герой – это человек, в душе которого желание побороть несправедливость любой ценой», - сказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».