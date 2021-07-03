Общество

Память партизан традиционно почтили на Кургане Дружбы

Торжественный митинг в память о партизанах России, Латвии и Беларуси в 62-й раз состоялся у Кургана Дружбы в Себежском районе сегодня, 4 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Россия стала принимающей стороной торжества в этом году. Началось памятное мероприятие с литии в часовне святого Сергия Радонежского. В ней первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, представители администрации региона и другие участники митинга зажгли свечи в память о жертвах войны.



«Нам предстоит сохранить историческую память и передать вечный огонь нашим потомкам», - обратилась к участникам митинга из трех стран вице-губернатор Вера Емельянова.

Она отметила, что Курган Дружбы необходимо сделать местом встречи молодежи и проводить там форумы для укрепления международных связей.



«У наших народов есть общая черта — быстро адаптироваться и находить решения в самых не простых ситуациях. И за прошедшие два года пандемии наше сотрудничество с белорусской стороной только укрепилось», - добавила Вера Емельянова. Также вице-губернатор Псковской области подчеркнула, что молодежь Беларуси участвует во всех крупных международных проектах региона.

Завершила свое выступление Вера Емельянова обращением белорусского партизана Георгия Бегуна к будущим поколениям: «Слухайте, ведайте, памятайте!». Она призвала сохранять мир и согласие между братскими народами трех стран.



Государственный секретарь союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что сегодняшняя встреча носит особое значение.



«Сегодня, спустя 76 лет после окончания войны, мы слышим претензии в адрес людей, которых уже нет с нами, за то, что они не так воевали. Кроме того, претензии звучат и в адрес нас, ныне живущих. Нас упрекают в том, что мы много говорим о той войне. А как же иначе?», - выступил Дмитрий Мезенцев.



Он добавил, что молодым людям, которые только вступают во взрослую жизнь, необходимо понимать важность подвига их предков.



Кроме того, секретарь союзного государства презентовал книгу «Подвиг советского народа бессмертен», передал ее белорусской стороне и добавил, что партнеры из Латвии также получат это издание.



Председатель Витебского областного совета депутатов Владимир Терентьев отметил, что каждая встреча на Кургане Дружбы — это клятва беречь дружбу между народами и умножать ее.