Память партизан традиционно почтили на Кургане Дружбы

Торжественный митинг в память о партизанах России, Латвии и Беларуси в 62-й раз состоялся у Кургана Дружбы в Себежском районе сегодня, 4 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Россия стала принимающей стороной торжества в этом году. Началось памятное мероприятие с литии в часовне святого Сергия Радонежского. В ней первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, представители администрации региона и другие участники митинга зажгли свечи в память о жертвах войны.
«Нам предстоит сохранить историческую память и передать вечный огонь нашим потомкам», - обратилась к участникам митинга из трех стран вице-губернатор Вера Емельянова.
Она отметила, что Курган Дружбы необходимо сделать местом встречи молодежи и проводить там форумы для укрепления международных связей.
«У наших народов есть общая черта — быстро адаптироваться и находить решения в самых не простых ситуациях. И за прошедшие два года пандемии наше сотрудничество с белорусской стороной только укрепилось», - добавила Вера Емельянова. Также вице-губернатор Псковской области подчеркнула, что молодежь Беларуси участвует во всех крупных международных проектах региона.
«Во все времена, от всех напастей нас спасали дружба и единство, выручало соседское плечо. Наши народы связывают 1000-летние узы, и любые попытки разрушить их будут тщетны! Согласия и процветания нашим народам!» - обратился он к участникам митинга.
Также важность непрерывности традиционных встреч на Кургане Дружбы подчеркнул в аудиообращении лидер социалистической партии Латвии Владимир Фролов.
«Мы выражаем искреннюю заинтересованность и готовность к сотрудничеству, - заявил политик, - Да здравствует проверенная годами и испытаниями дружба между латвийским, российским и белорусским народом!».
Затем ответными словами обменялись представители ветеранов и молодежных общественных организаций России и Беларуси.
Участники встречи зажгли традиционный партизанский костер. Факел со священным огнем с территории России в Беларусь передали воин-интернационалист, ветеран боевых действий в Афганистане, подполковник медицинской службы Михаил Крюков и заместитель руководителя всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» по Себежскому району, старший разведчик ВДВ Игорь Безродный.
После зажжения костра представители трех государств исполнили попурри из военных песен вместе с заслуженным артистами России Александром Либом и Натальей Александровой.
Завершилось торжественное мероприятие обменом российской и белорусской стороны корзинами с цветами и возложением цветов к мемориалам всех трех сторон. Участники митинга почтили память павших бойцов минутой молчания.