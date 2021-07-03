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Общество

Память партизан традиционно почтили на Кургане Дружбы

04.07.2021 13:09|ПсковКомментариев: 0

Торжественный митинг в память о партизанах России, Латвии и Беларуси в 62-й раз состоялся у Кургана Дружбы в Себежском районе сегодня, 4 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Россия стала принимающей стороной торжества в этом году. Началось памятное мероприятие с литии в часовне святого Сергия Радонежского. В ней первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, представители администрации региона и другие участники митинга зажгли свечи в память о жертвах войны.

«Нам предстоит сохранить историческую память и передать вечный огонь нашим потомкам», - обратилась к участникам митинга из трех стран вице-губернатор Вера Емельянова.

Она отметила, что Курган Дружбы необходимо сделать местом встречи молодежи и проводить там форумы для укрепления международных связей.

«У наших народов есть общая черта — быстро адаптироваться и находить решения в самых не простых ситуациях. И за прошедшие два года пандемии наше сотрудничество с белорусской стороной только укрепилось», - добавила Вера Емельянова. Также вице-губернатор Псковской области подчеркнула, что молодежь Беларуси участвует во всех крупных международных проектах региона.

 
Завершила свое выступление Вера Емельянова обращением белорусского партизана Георгия Бегуна к будущим поколениям: «Слухайте, ведайте, памятайте!». Она призвала сохранять мир и согласие между братскими народами трех стран.

Государственный секретарь союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что сегодняшняя встреча носит особое значение.

«Сегодня, спустя 76 лет после окончания войны, мы слышим претензии в адрес людей, которых уже нет с нами, за то, что они не так воевали. Кроме того, претензии звучат и в адрес нас, ныне живущих. Нас упрекают в том, что мы много говорим о той войне. А как же иначе?», - выступил Дмитрий Мезенцев.

Он добавил, что молодым людям, которые только вступают во взрослую жизнь, необходимо понимать важность подвига их предков.
 

Кроме того, секретарь союзного государства презентовал книгу «Подвиг советского народа бессмертен», передал ее белорусской стороне и добавил, что партнеры из Латвии также получат это издание.

Председатель Витебского областного совета депутатов Владимир Терентьев отметил, что каждая встреча на Кургане Дружбы — это клятва беречь дружбу между народами и умножать ее.
 

«Во все времена, от всех напастей нас спасали дружба и единство, выручало соседское плечо. Наши народы связывают 1000-летние узы, и любые попытки разрушить их будут тщетны! Согласия и процветания нашим народам!» - обратился он к участникам митинга.

Также важность непрерывности традиционных встреч на Кургане Дружбы подчеркнул в аудиообращении лидер социалистической партии Латвии Владимир Фролов.

«Мы выражаем искреннюю заинтересованность и готовность к сотрудничеству, - заявил политик, - Да здравствует проверенная годами и испытаниями дружба между латвийским, российским и белорусским народом!».

Затем ответными словами обменялись представители ветеранов и молодежных общественных организаций России и Беларуси.

Участники встречи зажгли традиционный партизанский костер. Факел со священным огнем с территории России в Беларусь передали воин-интернационалист, ветеран боевых действий в Афганистане, подполковник медицинской службы Михаил Крюков и заместитель руководителя всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» по Себежскому району, старший разведчик ВДВ Игорь Безродный.

После зажжения костра представители трех государств исполнили попурри из военных песен вместе с заслуженным артистами России Александром Либом и Натальей Александровой.

Завершилось торжественное мероприятие обменом российской и белорусской стороны корзинами с цветами и возложением цветов к мемориалам всех трех сторон. Участники митинга почтили память павших бойцов минутой молчания.

 
Теги: #Себежский район #Псковская область #курган дружбы
Источник: Псковская Лента Новостей
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