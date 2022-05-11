Общество

Борис Елкин отчитался о доходах за 2021 год

Глава администрации города Пскова Борис Елкин отчитался о доходах за 2021 год. Как отмечается в декларации, опубликованной на сайте ОМСУ города, сити-менеджер задекларировал годовой доход в сумме 7 млн 459 тысяч 341 рубль 19 копеек.

В индивидуальной собственности главы городской администрации квартира площадью 88,6 квадратных метра, 1/2 доли в квартире площадью 43,3 квадратных метра, автомобиль «Вольво ХС90». Также совместно с супругой они делят квартиру площадью 73,3 квадратных метра.

Супруга Бориса Елкина задекларировала доход на сумму 80 тысяч 811 рублей 64 копейки.

Ранее сообщалось, что о доходах за 2021 год отчитался губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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Напомним, также о своих доходах за 2021 год отчитались псковские вице-губернаторы, председатель Псковского областного Собрания депутатов и его заместители, региональные омбудсмены, депутаты Псковской гордумы.

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