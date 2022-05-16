Названа сумма годового дохода сити-менеджера Великих Лук

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев отчитался о доходах за 2021 год. Сведения опубликованы на сайте городской администрации.
Фото: страница Андрея Беляева в социальной сети «ВКонтакте»
Андрей Беляев задекларировал годовой доход в сумме 1 млн 374 тысячи 842 рубля. В его индивидуальной собственности имеется квартира площадью 59,2 квадратных метра.
Напомним, сити-менеджер Пскова Борис Елкин задекларировал годовой доход в сумме 7 млн 459 тысяч 341 рубль.
Ранее сообщалось, что о доходах за 2021 год отчитался губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Напомним, также сведения о своих доходах за 2021 год представили псковские вице-губернаторы, председатель Псковского областного Собрания депутатов и его заместители, региональные омбудсмены, депутаты Псковской гордумы.