Общество

Названа сумма годового дохода сити-менеджера Великих Лук

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев отчитался о доходах за 2021 год. Сведения опубликованы на сайте городской администрации.

Фото: страница Андрея Беляева в социальной сети «ВКонтакте»

Андрей Беляев задекларировал годовой доход в сумме 1 млн 374 тысячи 842 рубля. В его индивидуальной собственности имеется квартира площадью 59,2 квадратных метра.

Напомним, сити-менеджер Пскова Борис Елкин задекларировал годовой доход в сумме 7 млн 459 тысяч 341 рубль.

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Ранее сообщалось, что о доходах за 2021 год отчитался губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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Напомним, также сведения о своих доходах за 2021 год представили псковские вице-губернаторы, председатель Псковского областного Собрания депутатов и его заместители, региональные омбудсмены, депутаты Псковской гордумы.

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