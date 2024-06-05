Александр Котов о налоговой реформе и отчете губернатора

Отчет губернатора о деятельности правительства за 2023 год стал центральной темой очередной сессии Псковского областного Собрания, которая состоялась сегодня, 5 июня. Помимо этого, депутаты внесли миллиардную поправку в бюджет, поддержали предложенные правительством РФ изменения Налогового кодекса РФ, рассмотрели собственные инициативы о совершенствовании федерального законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия. Подробнее об отдельных моментах минувшей сессии в беседе с Псковской Лентой Новостей рассказал спикер регионального парламента Александр Котов.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания
- Александр Алексеевич, на сессии губернатор Михаил Ведерников выступил с отчетом о деятельности областного правительства за 2023 год. Какую оценку даете работе правительства и главы региона? В правильном ли направлении движется регион?
- Очень подробный, обстоятельный доклад о деятельности правительства за предшествующий год. Представлены конкретные цифры, которые свидетельствуют о том, что Псковская область развивается. У нас ежегодно увеличиваются доходы областного бюджета, соответственно, пропорционально увеличиваются расходы.
Если бы у нас была возможность ставить оценку работе правительства, я бы поставил «отлично». В пользу этого свидетельствуют не только цифры, которые нам были представлены, но и, прежде всего, факты, которые можем видеть своими собственными глазами. В области сегодня ремонтируются и строятся дороги, строятся школы, чего на протяжении длительного времени не было, строятся Дома культуры и новые больницы. Я уже не беру во внимание огромное количество объектов, которые находятся в стадии либо ремонта, либо реконструкции.
Мы вместе проводили Дни Псковской области в Совете Федерации, где обозначили самые насущные проблемы, которые нам необходимо решить с помощью федерального центра. Нашли там полное понимание. Если все, что отмечено в Совете Федерации постановлением, будет реализовано, то мы получим мощнейший толчок для развития региона. Я очень верю в то, что в скором времени Псковская область станет самодостаточным регионом, способным и себя обеспечивать, и устойчиво развиваться.
- Доходы бюджета области на 2024 год выросли более чем на миллиард рублей, подавляющая часть средств – налоговые поступления. Как это характеризует состояние экономики Псковской области?
- Действительно, в первую очередь растут собственные доходы — налоговые и неналоговые. Это свидетельствует о том, что экономика Псковской области развивается и движется вперед, может быть, не такими быстрыми темпами, как нам хотелось бы, но в тех условиях, в которых сейчас находится страна, на мой взгляд, это очень впечатляющий результат.
- Принят отчет о результатах реализации областной аграрной политики в 2023 году. Где-то производство упало, например, в сфере растениеводства. Животноводство, напротив, развивается. Что можно сказать о самочувствии сельского хозяйства в Псковской области?
- Сельскохозяйственное производство в Псковской области довольно устойчиво развивается. Главные здесь показатели — это производство продукции животноводства, молока и мяса. Мы каждый год в этой части растем. Поскольку вводятся в эксплуатацию новые объекты животноводства, в частности, животноводческие молочно-товарные фермы, о которых в своем отчете говорил губернатор, у нас есть перспектива и дальнейшего роста и по молоку, и по мясу.
В растениеводстве мы традиционно никогда не были сильны. Собственно, спад производства там небольшой. Думаю, есть перспектива нарастить объемы посевных площадей и, соответственно, производство продукции растениеводства. Так что у нас в сельском хозяйстве все хорошо.
- Областное Собрание планирует внести в Госдуму проект федерального закона об объектах культурного наследия. В том, что такой закон актуален для Псковской области, кажется, никто не сомневается. Рассчитываете, что его поддержат другие субъекты РФ?
- Да, у нас завтра будет заседание Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Я уверен в том, что наши коллеги нас поддержат, потому что не только в Псковской области такая проблема. Там, где есть памятники истории и культуры, то есть объекты культурного наследия, эта проблема существует. Собственно, мы просто предлагаем небольшую корректировку федерального законодательства, которая более точно позволит его применять и, соответственно, определит ответственных за применение этого федерального закона.
- Депутаты областного Собрания поддержали предложенные правительством РФ изменения Налогового кодекса РФ. По вашему мнению, насколько эти предложения своевременны?
- Сейчас очень много информации по поводу налоговой реформы, везде подробно говорится о том, что предлагается изменить в плане налогообложения. Я бы сказал, что выстраивается более справедливая система налогообложения, которая способствует тому, чтобы те, кто сегодня много зарабатывает (и физические, и юридические лица), больше отдавали на общее благо. При этом повышенное налогообложение для предприятий и организаций компенсируется налоговыми послаблениями, в частности, налоговыми вычетами, чтобы они могли инвестировать и развивать собственное производство. Это очень важно.
Таким образом, сегодня стимулируется, с одной стороны, то, чтобы весь заработанный капитал оставался в нашей стране, а не вывозился за ее пределы, как это было в предыдущие годы. С другой стороны, те, кто сегодня получает дополнительную прибыль, дополнительные доходы, чувствуют себя причастными к решению проблем нашей страны и к улучшению жизни граждан Российской Федерации. Я бы сказал, что это «выстраданное» решение, которое позволит привлечь дополнительные денежные средства в бюджет, с одной стороны, а с другой стороны, стимулирует всех тех, кто заинтересован в развитии производства, и кто заинтересован в развитии себя как личности - работать, принося пользу обществу.
Беседовала Ксения Иванова