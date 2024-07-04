Общество

В России участились случаи использования запрещенной добавки в продуктах

Российские производители мясной и молочной продукции всё чаще используют запрещенную добавку — микробную трансглютаминазу (мТГ) для увеличения объема продуктов. В народе она получила название «мясной клей», так как способна соединить несоединимые пищевые белки, в 10 раз сократить цикл изготовления и, таким образом, снизить себестоимость.

Согласно предостережениям Россельхознадзора, Роспотребнадзора и статистики самих служб, с которыми ознакомились «Известия», за 2023 год таких случаев было 25, что вдвое больше, чем в 2022-м. А за I полугодие 2024-го, согласно реестру проверок, оператором которого является Генпрокуратура, зафиксировано уже 28.

«По действующему законодательству, микробная трансглютаминаза не входит в перечень пищевых добавок, разрешенных для применения при производстве. Этот фермент используется недобросовестными производителями при производстве сыров, йогурта, творога, мясной продукции в целях увеличения массы до 25% за счет удержания влаги, а также для соединения («склеивания») животных и растительных белков, чем пользуются изготовители», — пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Там подчеркнули, что в связи с этим ведется постоянный мониторинг качества и безопасности пищевой продукции, пишут «Известия».