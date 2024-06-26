Недвижимость

Воспользоваться приложением «Госуслуги Дом» предлагают собственникам жилья

В начале декабря 2023 года Минцифры совместно с Минстроем запустили новое приложение «Госуслуги Дом». Проект позволяет в режиме одного окна решить все вопросы жилищно‑коммунального хозяйства (ЖКХ). Подробная информация об этом доступна на сайте «Госуслуги».

Всем собственникам жилья сервис поможет передавать показания счётчиков, оплачивать все услуги ЖКХ без комиссии, узнавать о плановых работах и аварийных ситуациях в доме. Приложение можно установить на любом устройстве и войти с помощью существующей учётной записи от Госуслуг. Сведения о собственности загрузятся из баз данных Росреестра. Если информация о недвижимости устарела, в приложении можно подать заявку на её актуализацию и добавление данных.

Сервис содержит всю информацию о способах управления домом, тарифах, приборах учёта и способах их проверки, а также о проведённых общедомовых собраниях собственников.

Также в приложении запущены домовые чаты — в них можно познакомиться с соседями, обсудить и вместе решить проблемы дома. На данный момент пользоваться «Госуслуги Дом» могут только собственники жилья в многоквартирных домах. В будущем просматривать общую информацию по дому смогут все жильцы квартир.