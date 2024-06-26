Эксперт указала на опасность творога, о которой умалчивают

Доцент кафедры технологии молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия Университета РОСБИОТЕХ Зинаида Волокитина рассказала о последствиях употребления творога в больших объемах.
По словам специалиста, избыточное потребление обезжиренного творога как белкового продукта может:
«Творог как белковый продукт нужно с осторожностью употреблять людям, страдающим заболеваниями почек и печени», — пояснила Волокитина.
Она добавила, что несмотря на негативные последствия от переедания творога, продукт содержит витамины А и D, которые отсутствуют в растительных жирах, пишет РИА Новости. Поэтому употребление в пищу жирного творога позволит обогатить рацион и улучшить настроение благодаря триптофану — одной из восьми незаменимых аминокислот.