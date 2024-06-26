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Эксперт указала на опасность творога, о которой умалчивают

Доцент кафедры технологии молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия Университета РОСБИОТЕХ Зинаида Волокитина рассказала о последствиях употребления творога в больших объемах.

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По словам специалиста, избыточное потребление обезжиренного творога как белкового продукта может:

Вызвать перевозбуждение нервной системы и нарушение обмена витаминов;

Способствовать накоплению в организме мочевой кислоты, соли которой могут откладываться в суставных сумках, хрящах и других тканях;

Привести к ожирению, поскольку излишнее количество белков будет использоваться организмом для синтеза жиров.

«Творог как белковый продукт нужно с осторожностью употреблять людям, страдающим заболеваниями почек и печени», — пояснила Волокитина.

Она добавила, что несмотря на негативные последствия от переедания творога, продукт содержит витамины А и D, которые отсутствуют в растительных жирах, пишет РИА Новости. Поэтому употребление в пищу жирного творога позволит обогатить рацион и улучшить настроение благодаря триптофану — одной из восьми незаменимых аминокислот.