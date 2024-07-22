Общество

Михаил Ведерников: Во все времена Псков играл важную роль в истории страны

С 80-й годовщиной освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков и с 1121-летием со дня первого упоминания города в летописи псковичей поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Во все времена Псков играл важную роль в истории страны. Он хранит в себе память о подвигах, победах и достижениях псковичей, которые веками защищали эту землю, создавали и сохраняли удивительный облик города. Мы чтим мужество псковичей в годы Великой Отечественной войны. И делаем все, чтобы память о них сохранилась для наших детей и внуков», - написал Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что сегодня город динамично развивается. Жители с особой любовью и заботой относятся к Пскову, своими трудом, талантами и мастерством создают будущее малой Родины и всей страны.

«Желаю нашему прекрасному городу – развития и процветания!» - заключил губернатор.