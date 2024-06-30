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Депутат попросила разрешить многодетным бесплатно ездить по платным трассам

Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина с просьбой рассмотреть возможность многодетным семьям ездить бесплатно по платным дорогам

«Комитет просит Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть вопрос об установлении для многодетных семей права проезда без взимания платы по платным автомобильным дорогам и участкам автомобильных дорог», - сказано в обращении.

Кроме того, в запросе выражается просьба рассмотреть вопрос об отмене для многодетных семей обязанности уплаты туристического налога, который с 2025 года нужно будет уплачивать во всех регионах РФ в виде определенного местными органами власти процента за стоимость проживания, пишет РИА Новости.

«Текущий, 2024 год, объявленный Президентом РФ Годом семьи, фактически, стартовал с издания Главой государства Указа "О мерах социальной поддержки многодетных семей", которым установлен бессрочный статус многодетных семей, введены гарантии таким семьям. При этом в Комитет ГД по защите семьи <…> поступают обращения многодетных родителей, в которых содержатся просьбы о расширения перечня федеральных мер социальной поддержки семей, имеющих трех и более детей», - отмечается в документе.