Общество

В Пскове 44% родителей поддержали бы запрет соцсетей для подростков до 16 лет – опрос

Запрету на доступ в соцсети для подростков до 16 лет были бы рады 44% родителей детей в возрасте 7—16 лет. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

В Австралии посчитали, что социальные сети наносят вред подросткам, в связи с этим власти страны планируют принять закон о запрете доступа к ним для лиц младше 16 лет. Нужны ли подобные ограничения в нашей стране? Согласно исследованию, 47% псковичей поддержали бы подобную инициативу: «Дети там много плохого видят»; «Больше будет времени на учёбу». Каждый третий (32%) высказался против: «Блокировать нужно плохую информацию»; «Запрещать полностью неправильно»; «Молодёжь найдет выход». Каждый пятый (21%) затруднился с ответом.

Женщины почти в 1,5 раза чаще мужчин выступают за запрет доступа в соцсети для подростков (54% против 38%). Активнее всего такую инициативу поддерживают псковичи в возрасте от 35 до 45 лет (53%).

Среди родителей детей от 7 до 16 лет картина такова: 44% поддержали бы подобный законопроект, 35% против ограничений, 21% затруднились с ответом. Уровень поддержки среди отцов и матерей примерно одинаков (45 и 46% соответственно), однако женщины реже мужчин выступали против (23 и 36%) и чаще сомневались в целесообразности ограничений (27 и 13%).