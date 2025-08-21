Общество

День в истории ПЛН. 22 августа

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 22 августа в разные годы.

2007 год. Эстонские власти пытаются довести Героя Советского Союза Арнольда Мери до смерти

22 августа 2007 года на Псковской Ленте Новостей одной из центральных тем стало заявление секретаря Антифашистского комитета Эстонии Андрея Заренкова: Эстонские власти пытаются довести первого эстонского Героя Советского Союза Арнольда Мери до смерти.

«У меня не хватает слов от возмущения. Дело в том, что Арнольд Мери – чистейшей души человек. Он пережил невероятные перемены, связанные с Эстонией, Советским Союзом, и сегодня является одним из тех людей, на которых можно ровняться по смыслу и духу. Это очень скромный человек. Когда Антифашистский комитет создавался три года назад, и Арнольд Мери стал его председателем, уже тогда было ясно, что эстонские власти не оставят в покое такого человека – первого и я бы даже сказал последнего эстонского Героя Советского Союза», - делился эмоциями Андрей Заренков.

На эту тему высказалась и начальник штаба Псковского регионального отделения «Молодой Гвардии», ныне уполномоченный по правам детей Псковской области Наталия Соколова: «Только непомнящие историю люди могут обвинять первого эстонского Героя Советского Союза Арнольда Мери в геноциде».

Смотрите также Наталия Соколова призывает эстонские власти оставить Арнольда Мери в покое

Свое мнение высказал и на тот момент представитель Федерального Собрания от Псковской области, координатор молодежной политики партии «Единая Россия» Андрей Турчак: «Кроме негодования эти обвинения никаких эмоций не вызывают».

Смотрите также Андрей Турчак: Эстония продолжает политику по уничижению победы СССР в ВОВ

Смотрите также Андрей Турчак вступил в должность главы Республики Алтай

Арнольда Мери обвиняли в геноциде мирного населения. Ляэнеская (Южная) окружная прокуратура Эстонии утверждала, что в суде против ветерана войны дадут свидетельские показания почти 80 человек.

Он умер в своём доме в Таллине 27 марта 2009 года от рака лёгких. Похоронен в Таллине на кладбище Лийва.

2011 год. Валентина Матвиенко получила пропуск на пост главы Совета Федерации

Не упускала Псковская Лента Новостей и федеральную повестку. В 2011 году губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко выиграла муниципальные выборы в петербургском округе «Петровский». За нее проголосовали 95,61% избирателей.

После утверждения итогов выборов Валентина Матвиенко получила право стать депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга, а затем отправиться в Совет Федерации, члены которого уже объявили о готовности избрать ее своим спикером.

Спустя много лет можно сказать с уверенностью — Валентина Матвиенко не просто получила доступ, но и накрепко в Совете Федерации закрепилась, сегодня она председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

А 22 мая Валентина Матвиенко в сопровождении губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и председателя областного Собрания депутатов Александра Котова осмотрели выставку «Россия начинается здесь». Экспозиция была подготовлена к «Дням Псковской области» в верхней палате российского парламента.

Смотрите также Выставочную экспозицию Псковской области в Совете Федерации посетила Валентина Матвиенко

2012 год. В жизни 30-летнего серийного насильника из Струг Красных секс был всего три раза

Жительницы Стругокрасненского района, наконец, вздохнули спокойно. Маньяк-насильник отправился за решетку, правда, всего на 6 лет.

Всех своих жертв он придушивал, то есть почерк был одинаков, поэтому можно говорить о серии. Последний раз он отсидел 7 лет, и через после освобождения два месяца вновь напал на женщину.

Подозреваемому в насилии назначили массу экспертиз, но поскольку с медиками он отказывался общаться, отправили в Москву для прохождения сексолого-психологопсихиатрической экспертизы. Психиатры выявили у него некоторые расстройства сексуального плана.

Оказалось, половой акт он может совершать, если партнерша будет слегка придушена. Но кто же пойдет на это по доброй воле – вот он и искал себе новые жертвы.

Сейчас таких подробностей из жизни преступников получить можно нечасто — но история под авторством Анны Сергеенко из газеты «Курьеръ. Псков – Великие Луки», определенно, заслуживает внимания.

2013 год. Меньше 15 тысяч рублей получают ученые в Пскове

Росстат опубликовал статистику в сфере оплаты труда отдельных категорий работников в первом полугодии 2013 года. А, к примеру, в Пскове, средняя зарплата человека науки составляет всего 14 тысяч 413 рублей.

Не так примечательно в этой новости содержание, как динамика. Ведь не так давно, 30 января, на сессии Псковского областного Собрания депутатов экс-ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина заявила: «91 тысяча рублей - это средняя заработная плата, эту зарплату должны иметь не менее 80% профессорско-профессионального состава. Молодые ученые получают больше 150 тысяч рублей, как мы выяснили в 2024 году. 70% должна быть окладная составляющая».

Смотрите также Молодые ученые в ПсковГУ получают более 150 тысяч рублей — ректор

Рост зарплат буквально в 10 раз. Воодушевляет, если не вспоминать о дальнейшей судьбе теперь уже экс-ректора Натальи Ильиной, в чьей дизайнерской сумке оказывалась некоторая часть разницы.

Смотрите также Сотрудники ПсковГУ рассказали, что перечисляли часть зарплаты Наталье Ильиной

2016 год. Навальный* решил участвовать в президентских выборах в 2018 году

Оппозиционер Алексей Навальный* решил участвовать в президентских выборах в 2018 году. Для этого он обратился в Верховный суд (ВС) с заявлением о пересмотре его дела по «Кировлесу» на основании вступившего в силу 5 июля решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Примечательно, что 22 августа 2020 года самолет с оппозиционером Алексеем Навальным* на борту приземлился в берлинском аэропорту. В Берлине он оказался после того, как омские врачи заявили Юлии Навальной*, что готовы передать ей мужа под ее ответственность для транспортировки в Германию.

Навальный* возвращался самолетом в Москву из Томска, но в небе ему резко стало плохо, из-за чего самолет был вынужден зайти на посадку в Омске.

Смотрите также Навального экстренно госпитализировали в Омске. ВИДЕО

Алексей Навальный* скончался 16 февраля 2024 года в исправительной колонии особого режима «Полярный волк» в посёлке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа в возрасте 47 лет.

Смотрите также Умер Алексей Навальный*

2023 год. Утвержден новый ГОСТ на государственный флаг России

Не стоит забывать, что 22 августа — День Государственного флага Российской Федерации.

В 2023 году Росстандарт утвердил новую версию национального стандарта ГОСТ на государственный флаг РФ. Обновленный национальный стандарт заменил версию ГОСТ 25-летней давности, принятую в 1998 году.

Все обязательные требования к виду государственного флага установлены одноименным федеральным конституционный законом, согласно которому «Государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета». Отношение ширины флага к его длине 2:3.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе.

* Внесены в РФ в список экстремистов и террористов