День в истории ПЛН. 22 августа

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 22 августа в разные годы.
22 августа 2007 года на Псковской Ленте Новостей одной из центральных тем стало заявление секретаря Антифашистского комитета Эстонии Андрея Заренкова: Эстонские власти пытаются довести первого эстонского Героя Советского Союза Арнольда Мери до смерти.
На эту тему высказалась и начальник штаба Псковского регионального отделения «Молодой Гвардии», ныне уполномоченный по правам детей Псковской области Наталия Соколова: «Только непомнящие историю люди могут обвинять первого эстонского Героя Советского Союза Арнольда Мери в геноциде».
Свое мнение высказал и на тот момент представитель Федерального Собрания от Псковской области, координатор молодежной политики партии «Единая Россия» Андрей Турчак: «Кроме негодования эти обвинения никаких эмоций не вызывают».
Арнольда Мери обвиняли в геноциде мирного населения. Ляэнеская (Южная) окружная прокуратура Эстонии утверждала, что в суде против ветерана войны дадут свидетельские показания почти 80 человек.
Он умер в своём доме в Таллине 27 марта 2009 года от рака лёгких. Похоронен в Таллине на кладбище Лийва.
Не упускала Псковская Лента Новостей и федеральную повестку. В 2011 году губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко выиграла муниципальные выборы в петербургском округе «Петровский». За нее проголосовали 95,61% избирателей.
После утверждения итогов выборов Валентина Матвиенко получила право стать депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга, а затем отправиться в Совет Федерации, члены которого уже объявили о готовности избрать ее своим спикером.
Спустя много лет можно сказать с уверенностью — Валентина Матвиенко не просто получила доступ, но и накрепко в Совете Федерации закрепилась, сегодня она председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
А 22 мая Валентина Матвиенко в сопровождении губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и председателя областного Собрания депутатов Александра Котова осмотрели выставку «Россия начинается здесь». Экспозиция была подготовлена к «Дням Псковской области» в верхней палате российского парламента.
Жительницы Стругокрасненского района, наконец, вздохнули спокойно. Маньяк-насильник отправился за решетку, правда, всего на 6 лет.
Всех своих жертв он придушивал, то есть почерк был одинаков, поэтому можно говорить о серии. Последний раз он отсидел 7 лет, и через после освобождения два месяца вновь напал на женщину.
Подозреваемому в насилии назначили массу экспертиз, но поскольку с медиками он отказывался общаться, отправили в Москву для прохождения сексолого-психологопсихиатрической экспертизы. Психиатры выявили у него некоторые расстройства сексуального плана.
Оказалось, половой акт он может совершать, если партнерша будет слегка придушена. Но кто же пойдет на это по доброй воле – вот он и искал себе новые жертвы.
Сейчас таких подробностей из жизни преступников получить можно нечасто — но история под авторством Анны Сергеенко из газеты «Курьеръ. Псков – Великие Луки», определенно, заслуживает внимания.
Росстат опубликовал статистику в сфере оплаты труда отдельных категорий работников в первом полугодии 2013 года. А, к примеру, в Пскове, средняя зарплата человека науки составляет всего 14 тысяч 413 рублей.
Не так примечательно в этой новости содержание, как динамика. Ведь не так давно, 30 января, на сессии Псковского областного Собрания депутатов экс-ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина заявила: «91 тысяча рублей - это средняя заработная плата, эту зарплату должны иметь не менее 80% профессорско-профессионального состава. Молодые ученые получают больше 150 тысяч рублей, как мы выяснили в 2024 году. 70% должна быть окладная составляющая».
Рост зарплат буквально в 10 раз. Воодушевляет, если не вспоминать о дальнейшей судьбе теперь уже экс-ректора Натальи Ильиной, в чьей дизайнерской сумке оказывалась некоторая часть разницы.
Оппозиционер Алексей Навальный* решил участвовать в президентских выборах в 2018 году. Для этого он обратился в Верховный суд (ВС) с заявлением о пересмотре его дела по «Кировлесу» на основании вступившего в силу 5 июля решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Примечательно, что 22 августа 2020 года самолет с оппозиционером Алексеем Навальным* на борту приземлился в берлинском аэропорту. В Берлине он оказался после того, как омские врачи заявили Юлии Навальной*, что готовы передать ей мужа под ее ответственность для транспортировки в Германию.
Навальный* возвращался самолетом в Москву из Томска, но в небе ему резко стало плохо, из-за чего самолет был вынужден зайти на посадку в Омске.
Алексей Навальный* скончался 16 февраля 2024 года в исправительной колонии особого режима «Полярный волк» в посёлке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа в возрасте 47 лет.
Не стоит забывать, что 22 августа — День Государственного флага Российской Федерации.
В 2023 году Росстандарт утвердил новую версию национального стандарта ГОСТ на государственный флаг РФ. Обновленный национальный стандарт заменил версию ГОСТ 25-летней давности, принятую в 1998 году.
Все обязательные требования к виду государственного флага установлены одноименным федеральным конституционный законом, согласно которому «Государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета». Отношение ширины флага к его длине 2:3.
Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе.
* Внесены в РФ в список экстремистов и террористов