Общество

«Лёгкая кухня»: Белковые ватрушки с вишней

«Лёгкая кухня» - это совместная рубрика Псковской Ленты Новостей и «Прасковьи Молочковой», в которой мы готовим быстрые и простые рецепты. Если хочется выпить чая, но дома нет ничего сладкого, то этот рецепт точно для вас. В новом ролике готовим творожные ватрушки с вишней.

Ингредиенты:

Творог 5% - 350 грамм

Яйцо - 2 штуки

Мука - 80-100 грамм

Сахар - 1-2 столовые ложки

Соль - 1/3 чайной ложки

Ванилин - 1/2 чайной ложки

Разрыхлитель - 1/2 чайной ложки

Сметана - 200 грамм

Сахарная пудра - 1 столовая ложка

Рецепт

Для теста в миске смешиваем творог, одно целое яйцо и один яичный белок.

Добавляем к основе сухие ингредиенты: мука, разрыхлитель, ванилин, соль и сахар. Замешиваем тесто.

Для крема к сметане добавляем один яичный желток и сахарную пудру. Перемешиваем.

Из творожного теста формируем шарики, обваливая в муке.

Выкладываем их на противень и расплющиваем любым стаканам, чтобы в середине получилось углубление.

Сверху добавляем крем и вишню.

Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут.

,

По готовности даём ватрушкам немного остыть.

Приятного аппетита!