«Лёгкая кухня»: Белковые ватрушки с вишней

«Лёгкая кухня» - это совместная рубрика Псковской Ленты Новостей и «Прасковьи Молочковой», в которой мы готовим быстрые и простые рецепты. Если хочется выпить чая, но дома нет ничего сладкого, то этот рецепт точно для вас. В новом ролике готовим творожные ватрушки с вишней.
Для теста в миске смешиваем творог, одно целое яйцо и один яичный белок.
Добавляем к основе сухие ингредиенты: мука, разрыхлитель, ванилин, соль и сахар. Замешиваем тесто.
Для крема к сметане добавляем один яичный желток и сахарную пудру. Перемешиваем.
Из творожного теста формируем шарики, обваливая в муке.
Выкладываем их на противень и расплющиваем любым стаканам, чтобы в середине получилось углубление.
Сверху добавляем крем и вишню.
Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут.
По готовности даём ватрушкам немного остыть.
Приятного аппетита!