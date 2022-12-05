Происшествия

Россиянин из ревности облил сожительницу кипящим бульоном

43-летняя жительница Белгородской области заявила в полицию о том, что 44-летний сожитель облил ее кипящим бульоном. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в Старом Осколе. Пара в очередной раз поссорилась из-за ревности, после чего мужчина взял кастрюлю и облил сожительницу кипящим бульоном. Пострадавшая самостоятельно добралась до медицинского учреждения - врачи диагностировали у нее термические ожоги 15% поверхности тела.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.