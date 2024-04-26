Общество

Депутаты Госдумы предложили установить День защиты животных

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» направили на заключение в правительство законопроект об установлении 4 октября памятной даты День защиты животных.

«Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 1.1. Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" (далее – законопроект) предлагается установить 4 октября Днем защиты животных», - написано в пояснительной записке к законопроекту.

В ней отмечается, что ответственное отношение к животным закреплено в Конституции РФ. Кроме того, президент России Владимир Путин неоднократно отмечал важность этой нормы, пишет РИА Новости.

«День защиты животных предлагается установить 4 октября, поскольку в этот день в 1865 году состоялось утверждение устава Российского общества покровительства животным (далее – Общество), основанного российскими дворянами при попечительстве Императора Александра II. Первым председателем общества был князь А. А. Суворов, внук знаменитого полководца А. В. Суворова», - поясняется в документе.

Эта организация занималась устранением жестокостей, совершаемых в отношении животных. Фактически она была первым учреждением в истории России, целенаправленно занимавшимся защитой животных.

«Установление памятной даты – Дня защиты животных – позволит закрепить важность формирования в обществе ответственного отношения к животным, станет поводом для многих граждан в этот день уделить время образовательным мероприятиям, направленным на распространение знаний о гуманном отношении к животным, о понимании взаимосвязи между животными и человеком», - заключается в пояснительных материалах.