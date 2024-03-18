Происшествия

Суд приговорил жителя Дедовичей к обязательным работам за избиение сожительницы

Дедовичский районный суд наказал местного жителя за избиение сожительницы (статья 116 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Утром 21 декабря 2023 года мужчина, в состоянии алкогольного опьянения находясь на кухне в доме, поссорился со своей сожительницей. В ходе конфликта он схватил ее за волосы и нанес два удара кулаком по голове. В этот же день, поздним вечером, в ходе новой ссоры с сожительницей он нанес ей четыре удара кулаком в область головы справа.

В судебном заседании подсудимый признал вину полностью. Суд приговорил мужчину к 300 часам обязательных работ.