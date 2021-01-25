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Биткоин снова обновил исторический максимум

13.04.2021 15:50|ПсковКомментариев: 0

Биткоин снова обновил исторический максимум, перевалив за отметку в 62 тысячи долларов, сообщают «Вести» со ссылкой на данные торгов на криптовалютной бирже Binance.


Фото: tecnovedosos.com

Из первой десятки демонстрируют рост семь криптовалют, среди них биткоин, Ripple, Tether, Cardano, Uniswap, Litecoin и Stellar. Курсы эфира, Binance Coin, Polkadot за последние сутки падают. Самое сильное снижение демонстрирует Binance Coin.

Последний раз исторического максимума биткоин достиг в начале марта - на уровне 61 844 долларов, после этого начал коррекционное снижение, в рамках которого до 25 марта упад до 50 427 долларов, то есть почти на 23%.

Ранее некоторые эксперты прогнозировали рост биткоина вплоть до 100 тысяч долларов.

Теги: #криптовалюты #биткоин
Источник: Псковская Лента Новостей
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