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Биткоин снова обновил исторический максимум

Биткоин снова обновил исторический максимум, перевалив за отметку в 62 тысячи долларов, сообщают «Вести» со ссылкой на данные торгов на криптовалютной бирже Binance.



Фото: tecnovedosos.com

Из первой десятки демонстрируют рост семь криптовалют, среди них биткоин, Ripple, Tether, Cardano, Uniswap, Litecoin и Stellar. Курсы эфира, Binance Coin, Polkadot за последние сутки падают. Самое сильное снижение демонстрирует Binance Coin.

Последний раз исторического максимума биткоин достиг в начале марта - на уровне 61 844 долларов, после этого начал коррекционное снижение, в рамках которого до 25 марта упад до 50 427 долларов, то есть почти на 23%.

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