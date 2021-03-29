Экономика

Эксперты предрекли рост стоимости биткоина до 100 тысяч долларов

Участники рынка делают прогнозы на рост стоимости биткоина до 100 тысяч долларов, поскольку стимулирующие меры правительства США позволят населению расширить инвестиции в криптовалюту. Кроме того, все больше компаний, таких, например, как Tesla и Goldman Sachs, планируют начать работать с токеном.

PayPal и Visa уже разрешили своим клиентам из США проводить оплату в биткоинах. Главный токен приближается к отметке в 60 тысяч долларов на новостях об очередном пакете помощи американской экономике на 2 трлн долларов, пишет газета «Известия».

В связи с развитием инфраструктуры и рынка в США создаются дополнительные рабочие места с хорошими зарплатами. Как уточнил аналитик центра экономического прогнозирования Газпромбанка Евгений Гранкин, такие меры поддержат спрос на различные классы активов, в том числе на криптовалюты.

Кроме того, чем хуже будут экономические показатели в США, тем больше станут расти в цене токены, так как инвесторы будут ожидать дополнительных стимулирующих мер, полагает руководитель отдела анализа данных криптоброкера CEX.IO Broker Юрий Мазур.

По мнению ведущего стратега инвестиционной компании Exante Яниса Кивкулиса, в перспективе цена за биткоин будет составлять до 100 тысяч долларов и выше.

Такого же мнения придерживается генеральный директор швейцарской финансовой компании Newcent Владимир Сметанин. По его прогнозам, уже летом биткоин достигнет 80 тысяч долларов, а к концу 2021-го подорожает до 100 тысяч долларов. По его мнению, заявления крупных компаний США о готовности работать с ним — шаг на пути к глобальному принятию криптовалюты как платежного средства и укреплению ее фундаментальной стоимости.