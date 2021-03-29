Эксперты предрекли рост стоимости биткоина до 100 тысяч долларов

Участники рынка делают прогнозы на рост стоимости биткоина до 100 тысяч долларов, поскольку стимулирующие меры правительства США позволят населению расширить инвестиции в криптовалюту. Кроме того, все больше компаний, таких, например, как Tesla и Goldman Sachs, планируют начать работать с токеном.
PayPal и Visa уже разрешили своим клиентам из США проводить оплату в биткоинах. Главный токен приближается к отметке в 60 тысяч долларов на новостях об очередном пакете помощи американской экономике на 2 трлн долларов, пишет газета «Известия».
В связи с развитием инфраструктуры и рынка в США создаются дополнительные рабочие места с хорошими зарплатами. Как уточнил аналитик центра экономического прогнозирования Газпромбанка Евгений Гранкин, такие меры поддержат спрос на различные классы активов, в том числе на криптовалюты.
Кроме того, чем хуже будут экономические показатели в США, тем больше станут расти в цене токены, так как инвесторы будут ожидать дополнительных стимулирующих мер, полагает руководитель отдела анализа данных криптоброкера CEX.IO Broker Юрий Мазур.
По мнению ведущего стратега инвестиционной компании Exante Яниса Кивкулиса, в перспективе цена за биткоин будет составлять до 100 тысяч долларов и выше.
Такого же мнения придерживается генеральный директор швейцарской финансовой компании Newcent Владимир Сметанин. По его прогнозам, уже летом биткоин достигнет 80 тысяч долларов, а к концу 2021-го подорожает до 100 тысяч долларов. По его мнению, заявления крупных компаний США о готовности работать с ним — шаг на пути к глобальному принятию криптовалюты как платежного средства и укреплению ее фундаментальной стоимости.