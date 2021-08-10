В России и мире

МТС признали IoT компанией года в России

МТС стала лауреатом профессиональной премии в области IoT и смежных технологий IoT Awards 2021 в номинации «IoT компания года в России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Цифровую компанию наградили в рамках конференции IoT Harvest 2021, организаторами которой выступают Ассоциация Интернета вещей и портал IOT.RU. Награждение состоялось 10 ноября в Москве. Победителей определило жюри, в состав которого вошли представители Минпромторга, Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, АНО «Цифровая экономика», а также крупнейших цифровых компаний.

Премия вручается за выдающиеся достижения в области развития интернета вещей в России и активное продвижение решений IoT. В 2019 году МТС стала лауреатом первой премии IoT Awards 2019 в номинации «IoT оператор» за наибольшее количество подключенных устройств к Сети.