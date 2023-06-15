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В Эстонии узаконили однополые браки

Парламент Эстонии во вторник принял закон, который предусматривает возможность заключения брака между двумя совершеннолетними лицами независимо от их пола, сообщила пресс-служба законодательного органа.

«Согласно принятому закону, теперь вступать в брак могут два совершеннолетних лица независимо от их пола. За это решение проголосовали 55 членов парламента, 34 были против. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года», - говорится в сообщении.

Теперь в Эстонии однополые супружеские пары также могут усыновлять детей, пишет РИА Новости. Закон устанавливает принцип, согласно которому у ребенка не может быть более двух родителей. Сохраняется принцип, согласно которому права и обязанности в отношении ребенка в первую очередь принадлежат его биологическим родителям, отмечает пресс-служба парламента.