Девятилетний Паша на момент утопления был жив

Появились новые подробности об убийстве девятилетнего Паши - на момент утопления в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области мальчик был жив, пишет 78.ru со ссылкой на собственный источник.

Фото: ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

До этого считалось, что 9-летний мальчик умер от сильного удара по голове в машине 38-летнего Петра Жилкина. По словам задержанного, мальчик якобы шантажировал его и угрожал рассказать полицейским о нездоровом интересе к себе со стороны похитителя, прося деньги за молчание.

В ночь на 3 февраля тело ребенка достали из водоема.

Напомним, 38-летнего Петра Жилкина, подозреваемого в убийстве девятилетнего Павла, задержали во время погони на трассе в Псковской области.

Следственные органы Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу продолжают расследование уголовного дела об убийстве мальчика (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ).

По местам пребывания Петра Жилкина следователи провели обыски, осмотрен автомобиль, изучены информационные носители. Известно, что девятилетний Павел рос в многодетной семье и не посещал школу.