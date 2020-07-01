ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Сергеем Граховым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Сегодняшний гость студии - председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.

Ведущий Константин Калиниченко обсудит с ним реализацию реформы ТКО на территории псковского региона и положение дел в сфере строительства и ЖКХ в условиях пандемии. Также гость студии расскажет, как в Псковской области реализуется нацпроект «Жилье и городская среда».

Телефон студии прямого эфира - 56-73-72.