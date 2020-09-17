ЖКХ

Отопительный сезон в Псковском районе начат поэтапно с 21 сентября

В администрации Псковского района издано распоряжение о начале отопительного сезона 2020-2021гг. Документ опубликован на официальном сайте Псковского района, и все желающие могут с ним ознакомиться, сообщается в официальном инстаграм-аккаунте муниципалитета.

Отопительный сезон в этом году начинается поэтапно с 21 сентября по 5 октября. В первую очередь, с 21 по 27 сентября подача тепла будет организована на объекты здравоохранения и социальной сферы Псковского района.

Жилой фонд будет подключен к теплоснабжению до 5 октября.