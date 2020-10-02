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ЖКХ

ОНФ пожаловался в прокуратуру на «ленивую» управляющую компанию в Пскове

04.10.2020 13:41|ПсковКомментариев: 0

Активисты ОНФ просят власти и прокуратуру проверить работу «ленивой» управляющей компании в Пскове. Как сообщает сайт Общероссийского народного фронта, активисты обратились в администрацию Псковской области с просьбой обратить внимание на работу управляющей компании МБУ города Пскова «Жилище».

К общественникам обратились жители многоквартирного дома на Зональном шоссе, 32. Они рассказали, что управляющая компания уже несколько лет не выполняет свои обязанности. Между тем здание дома требует и ремонта, и качественного содержания. Активисты ОНФ по просьбе псковичей организовали рейд и осмотрели дом. В подъездах выбиты окна. На лестничных площадках до сих пор лежат осколки. Двери в подъезде тоже сломаны. По словам местных жителей, заменить окна и двери управляющая компания отказалась, обосновывая это тем, что жильцы все равно их сломают.

«Большинство жильцов дома регулярно платят за капитальный ремонт. За что мы платим, правда, непонятно. Фасад дома уже рушится, а никому никакого дела нет. Даже лампочки в подъезде мы меняем за свой счет», – рассказали жильцы дома. Кроме того, в доме есть проблема с водоотведением. Вода стекает в подвал, из-за чего образовались сырость и неприятный запах. С этой проблемой жильцы дома уже обращались к главе региона. Трубы оперативно заменили, но спустя год проблема снова возникла. По итогам рейда активисты ОНФ направили запрос в комитет по региональному контролю и надзору Псковской области.

«Здесь мы наблюдаем и нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений, и нарушение требований по содержанию и текущему ремонту дома. Бездействие управляющей компании абсолютно неоправданно. Мы направим обращение в прокуратуру для проверки деятельности управляющей компании, а также обратимся в Фонд капитального ремонта с просьбой рассмотреть возможность переноса сроков капитального ремонта этого дома на более раннее время», – отметил член регионального штаба ОНФ Олег Мыслевич.

Теги: #жилье
Источник: Псковская Лента Новостей
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