ЖКХ

Поддельные решения общих собраний предложили выявлять с помощью жильцов

Протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах предложили вывешивать в подъездах, чтобы все могли с ними ознакомиться. Причем протоколы должны быть с приложениями, указывающими, как проголосовали в каждой квартире. А если человек увидит, что напротив его квартиры стоит галочка «за», хотя он был против, он сможет обратиться в жилинспекцию с жалобой — это станет основанием для внеплановой проверки. Законопроект с такими нормами внесен в Госдуму 26 декабря.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме может принять знаковые решения, касающиеся всех жильцов, — запретить или разрешить открыть хостел на первом этаже, поставить шлагбаум при въезде во двор и даже, если разрешат власти, надстроить дополнительные этажи.

Но бывает, и нередко, когда решения собственников подделывают и искажают их волю, указали авторы законопроекта, среди которых — вице-спикер Госдумы Петр Толстой, депутаты Светлана Разворотнева, Татьяна Буцкая и Ольга Занко. «Часто это происходит при смене управляющей компании, когда идет реальная битва за дома. Иногда же собственники выбирают одну компанию, а в государственной жилищной инспекции появляется протокол с совершено другим волеизъявлением», — пояснила «Парламентской газете» Светлана Разворотнева. Случается также, что собрание вообще не проводят, но решение оказывается принятым, например, когда надо утвердить смету капремонта.

Внесенный в Госдуму законопроект призван затруднить искажение результатов и упростить их обжалование.

Согласно документу, протоколы решений будут хранить в органе государственного жилищного надзора три года в бумажном виде и десять лет в электронном. Когда пройдет три года, бумагу передадут председателю совета дома, ТСЖ или ответственному жильцу в порядке, который определит Минстрой.

На общем собрании смогут решить вопрос по изготовлению дополнительных экземпляров протокола для собственников и управляющей компании. Их надо будет заверить подписями инициатора собрания и представителя жилищной инспекции. Сейчас любой желающий может потребовать посмотреть протокол в жилищной инспекции, но иногда там отказываются дать копию, так что будет лучше, если один экземпляр останется на хранении в доме, сообщила Светлана Разворотнева.

Результаты голосования смогут увидеть все жильцы. Так, по действующим правилам должны вывесить на всеобщее обозрение, например, в лифтовом холле, само решение собрания. А по законопроекту надо будет также разместить приложение к протоколу с результатом голосования каждого собственника по каждому вопросу, но без указания персональных данных проголосовавших. Типовую форму приложения тоже установит Минстрой. Результаты будут указывать по помещениям, например, «Квартира №17. Такая-то часть — "за", такая-то "против"», — рассказала Светлана Разворотнева.

Если же человек пожалуется в государственную жилищную инспекцию, что его голос учтен неправильно, надзорный орган обязан будет провести внеплановую проверку фактов нарушения обязательных требований к порядку принятия решений общим собранием. Если выяснится, что протоколы подделали, инспекторы отправят документы в правоохранительные органы для привлечения виновников к ответственности.

Также законопроектом уточнили, как жильцы должны оформлять письменные решения, если голосование проводят, собирая их с участников. Владельцу квартиры надо будет поставить подпись и указать свою фамилию, имя и отчество на каждой странице решения, а потом расписаться в реестре решений. При заочном голосовании понадобится подтвердить свою личность.

Внесенный документ — одна из инициатив, посвященных борьбе с подделкой протоколов общего собрания, сказала Светлана Разворотнева. Она считает, что нужно повышать ответственность инициаторов собраний, но одновременно надо и сокращать перечень случаев, когда необходимо проводить общие собрания. По ее мнению, можно обойтись без него, когда, например, нужно утвердить перечень работ капремонта, финансируемого из Фонда капитального ремонта, когда нет никаких дополнительных предложений.

У общего собрания собственников жилья широкие полномочия. На нем решают, как управлять домом — самим через ТСЖ или через управляющую компанию. Саму компанию тоже выбирают на собрании.

Жильцы могут скинуться, чтобы реконструировать дом, провести перепланировку и выбрать среди соседей своих представителей, которые подадут документы на согласование в надзорные органы. Собственники имеют право поставить в доме дополнительное оборудование, скажем, датчики движения, чтобы экономить электричество. Также они могут открыть специальный счет, где будут копить деньги на капитальный ремонт. Могут договориться и повысить платежи на капремонт, если хотят сделать что-то, что не входит в программу, или начать работы раньше срока.

Общее собрание может заключить договор о размещении рекламных конструкций, например, на стене дома. А текущий ремонт может инициировать как общее собрание, так и совет дома, если жильцы передали ему такие полномочия.

Собрав нужно количество голосов, жильцы имеют право выбрать, как благоустроить придомовую территорию, например, разбить там клумбу или парковку. Согласие собственников также понадобится, если помещение на первом этаже хотят перевести из жилого в нежилое, чтобы открыть там магазин или другую организацию.