Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
карта скидок от профсоюза
экватор в облсовпрофе
новое в недвижимости
Сквер вдоль Сиреневого бульвара
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
Господин Рейтингомер
Курс на 2023 ЛОНГРИД
рост тарифов
итоги-2022 спорт
лонгрид кушать подано
«Псковэнергосбыт» обращает внимание
Газ в быту
Новогодняя акция на Geely
Новая «Пчёлка» в Пскове
Бюджет по 15 округу на 2023 год
новогоднее импортозамещение
 
 
 
ещё ЖКХ 26.12.2022 08:240 Тарифы на ЖКУ предложили повышать с учетом платежеспособности граждан 27.12.2022 08:120 Поддельные решения общих собраний предложили выявлять с помощью жильцов 26.12.2022 17:290 Председателей советов многоквартирных домов и ТОСов приглашают на встречу в Пскове 26.12.2022 17:030 Семь жилых домов и детский сад остались без тепла в Пскове 26.12.2022 15:540 О судьбе порховской свалки рассказал спикер регионального парламента 26.12.2022 13:560 Александр Котов назвал непростой задачей газификацию региона
 
 
 
Самое популярное 22.12.2022 19:301 Ушла из жизни экс-председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева 21.12.2022 13:0718 Самая мощная котельная Пскова находится на грани выхода из строя 20.12.2022 18:334 Педофил совратил девятерых детей в Пскове 22.12.2022 14:543 Чугунные ограждения устанавливают на Троицком мосту в Пскове. ФОТО 23.12.2022 15:069 Василий Осипов покидает пост вице-губернатора Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Поддельные решения общих собраний предложили выявлять с помощью жильцов

27.12.2022 08:12|ПсковКомментариев: 0

Протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах предложили вывешивать в подъездах, чтобы все могли с ними ознакомиться. Причем протоколы должны быть с приложениями, указывающими, как проголосовали в каждой квартире. А если человек увидит, что напротив его квартиры стоит галочка «за», хотя он был против, он сможет обратиться в жилинспекцию с жалобой — это станет основанием для внеплановой проверки. Законопроект с такими нормами внесен в Госдуму 26 декабря. 

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме может принять знаковые решения, касающиеся всех жильцов, — запретить или разрешить открыть хостел на первом этаже, поставить шлагбаум при въезде во двор и даже, если разрешат власти, надстроить дополнительные этажи.

Но бывает, и нередко, когда решения собственников подделывают и искажают их волю, указали авторы законопроекта, среди которых — вице-спикер Госдумы Петр Толстой, депутаты Светлана Разворотнева, Татьяна Буцкая и Ольга Занко. «Часто это происходит при смене управляющей компании, когда идет реальная битва за дома. Иногда же собственники выбирают одну компанию, а в государственной жилищной инспекции появляется протокол с совершено другим волеизъявлением», — пояснила «Парламентской газете» Светлана Разворотнева. Случается также, что собрание вообще не проводят, но решение оказывается принятым, например, когда надо утвердить смету капремонта.

Внесенный в Госдуму законопроект призван затруднить искажение результатов и упростить их обжалование.

Согласно документу, протоколы решений будут хранить в органе государственного жилищного надзора три года в бумажном виде и десять лет в электронном. Когда пройдет три года, бумагу передадут председателю совета дома, ТСЖ или ответственному жильцу в порядке, который определит Минстрой.

На общем собрании смогут решить вопрос по изготовлению дополнительных экземпляров протокола для собственников и управляющей компании. Их надо будет заверить подписями инициатора собрания и представителя жилищной инспекции. Сейчас любой желающий может потребовать посмотреть протокол в жилищной инспекции, но иногда там отказываются дать копию, так что будет лучше, если один экземпляр останется на хранении в доме, сообщила Светлана Разворотнева.

Результаты голосования смогут увидеть все жильцы. Так, по действующим правилам должны вывесить на всеобщее обозрение, например, в лифтовом холле, само решение собрания. А по законопроекту надо будет также разместить приложение к протоколу с результатом голосования каждого собственника по каждому вопросу, но без указания персональных данных проголосовавших. Типовую форму приложения тоже установит Минстрой. Результаты будут указывать по помещениям, например, «Квартира №17. Такая-то часть — "за", такая-то "против"», — рассказала Светлана Разворотнева.

Если же человек пожалуется в государственную жилищную инспекцию, что его голос учтен неправильно, надзорный орган обязан будет провести внеплановую проверку фактов нарушения обязательных требований к порядку принятия решений общим собранием. Если выяснится, что протоколы подделали, инспекторы отправят документы в правоохранительные органы для привлечения виновников к ответственности.

Также законопроектом уточнили, как жильцы должны оформлять письменные решения, если голосование проводят, собирая их с участников. Владельцу квартиры надо будет поставить подпись и указать свою фамилию, имя и отчество на каждой странице решения, а потом расписаться в реестре решений. При заочном голосовании понадобится подтвердить свою личность.

Внесенный документ — одна из инициатив, посвященных борьбе с подделкой протоколов общего собрания, сказала Светлана Разворотнева. Она считает, что нужно повышать ответственность инициаторов собраний, но одновременно надо и сокращать перечень случаев, когда необходимо проводить общие собрания. По ее мнению, можно обойтись без него, когда, например, нужно утвердить перечень работ капремонта, финансируемого из Фонда капитального ремонта, когда нет никаких дополнительных предложений.

У общего собрания собственников жилья широкие полномочия. На нем решают, как управлять домом — самим через ТСЖ или через управляющую компанию. Саму компанию тоже выбирают на собрании.

Жильцы могут скинуться, чтобы реконструировать дом, провести перепланировку и выбрать среди соседей своих представителей, которые подадут документы на согласование в надзорные органы. Собственники имеют право поставить в доме дополнительное оборудование, скажем, датчики движения, чтобы экономить электричество. Также они могут открыть специальный счет, где будут копить деньги на капитальный ремонт. Могут договориться и повысить платежи на капремонт, если хотят сделать что-то, что не входит в программу, или начать работы раньше срока.

Общее собрание может заключить договор о размещении рекламных конструкций, например, на стене дома. А текущий ремонт может инициировать как общее собрание, так и совет дома, если жильцы передали ему такие полномочия.

Собрав нужно количество голосов, жильцы имеют право выбрать, как благоустроить придомовую территорию, например, разбить там клумбу или парковку. Согласие собственников также понадобится, если помещение на первом этаже хотят перевести из жилого в нежилое, чтобы открыть там магазин или другую организацию.

Теги: #жилье #дом
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как проведёте новогодние выходные?
В опросе приняло участие 30 человек
27.12.2022, 08:240 Эксперты оценили готовность российского образования к вызовам будущего рынка 27.12.2022, 08:120 Поддельные решения общих собраний предложили выявлять с помощью жильцов 27.12.2022, 07:510 День спасателя отмечают в России 27 декабря 27.12.2022, 07:350 ЛГБТ-пропаганду внесли в перечень контента, запрещенного в интернете
27.12.2022, 07:170 Ледяные дожди могут пойти в Псковской области 27.12.2022, 06:580 Небогатым россиянам предложат социальный банковский вклад 26.12.2022, 23:010 Книга рекордов Рейтингомера - 2022. ВИДЕО 26.12.2022, 22:270 Божественная литургия пройдет в Псково-Печерском монастыре в новогоднюю ночь
26.12.2022, 22:020 Печерянин трижды избил сожительницу и предстал перед судом 26.12.2022, 21:400 Терапевт предупредил, что недостаток солнца может привести к депрессии 26.12.2022, 21:250 Псковичей приглашают на просмотр и обсуждение фильма «Девушка и смерть» 26.12.2022, 21:131 Опрос ПЛН-ТВ: Сколько псковичи планируют потратить на празднование Нового года?
26.12.2022, 21:050 Профилактическое мероприятие «Пешеход и Новый год!» прошло в Великих Луках 26.12.2022, 20:420 Россиянин зарезал бывшую жену из-за ревности 26.12.2022, 20:250 Глава Пскова Борис Елкин занял 30-е место в национальном рейтинге мэров российских городов 26.12.2022, 20:030 В Минздраве рассказали, как правильно провести новогоднюю ночь
26.12.2022, 19:430 Более пятидесяти шаров сняли с «Ёлки желаний» участники акции в Пскове 26.12.2022, 19:210 Жемчужная ящерица продается в Пскове за 6,5 тысяч рублей 26.12.2022, 19:200 Итоговое заседание антинаркотической комиссии провели в Островском районе 26.12.2022, 19:206 Поуехавшие
26.12.2022, 18:550 Психолог назвала основные причины появления апатии и способы борьбы с ней 26.12.2022, 18:320 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 26 декабря 26.12.2022, 18:300 Ограждение обновили по периметру школьной территории в Стругах Красных 26.12.2022, 18:150 Псковские библиотеки приглашают читателей на новогодние мероприятия
26.12.2022, 18:000 ФСБ провела обыски в Росавиации 26.12.2022, 17:520 Книга рекордов Рейтингомера - 2022 26.12.2022, 17:520 Уровень регистрируемой безработицы снизился в Псковской области 26.12.2022, 17:500 «Обратный отсчет»: Александр Котов об итогах работы областного Собрания в 2022 году. ВИДЕО
26.12.2022, 17:410 Жители Псковской области оценили 2022 год с точки зрения карьеры 26.12.2022, 17:390 В стругокрасненской школе установят пандус по требованию прокуратуры 26.12.2022, 17:320 **** есть, а слова нет 26.12.2022, 17:320 Мужчина лишился свободы за повторное пьяное вождение и ДТП в Куньинском районе
26.12.2022, 17:290 Председателей советов многоквартирных домов и ТОСов приглашают на встречу в Пскове 26.12.2022, 17:190 Александр Котов об итогах года, санкционном давлении и развитии экономики 26.12.2022, 17:190 Россиянам рассказали, в каком количестве можно есть имбирное печенье 26.12.2022, 17:130 Автобусы поедут по Троицкому мосту в Пскове с 29 декабря
26.12.2022, 17:030 Семь жилых домов и детский сад остались без тепла в Пскове 26.12.2022, 16:500 Работу согласительной комиссии положительно оценил Александр Котов 26.12.2022, 16:480 Дом культуры открыли в гдовском поселке Смуравьево-2 26.12.2022, 16:390 Псковские приставы одержали победу в межведомственном турнире по настольному теннису
26.12.2022, 16:310 Александр Котов о госдолге региона: Катастрофы тут нет 26.12.2022, 16:200 Полицейские обеспечили общественный порядок на праздничных мероприятиях в Великих Луках 26.12.2022, 16:190 Жительница Екатеринбурга задушила троих детей из-за «вселившегося в них дьявола» 26.12.2022, 16:170 Псковичей предупредили о летальных последствиях пристрастия к соли
26.12.2022, 16:110 Александр Котов: Бюджет региона на 2023 год готов к принятию во втором чтении 26.12.2022, 16:060 Псковские газовики оказали помощь приюту для животных 26.12.2022, 16:040 В каких случаях обязательно требуется выписка из ЕГРН, объяснили псковичам 26.12.2022, 15:540 О судьбе порховской свалки рассказал спикер регионального парламента
26.12.2022, 15:510 «Снежный десант» спустился с крыши псковской детской больницы 26.12.2022, 15:460 Петербуржца на корпоративе закрыли в сейфе без ключей 26.12.2022, 15:420 Псковское областное Собрание депутатов не замалчивает волнующие людей проблемы - Александр Котов 26.12.2022, 15:390 В Южной Корее впервые обнаружили поедающую мозг амебу
26.12.2022, 15:381 Путин увеличил численность Федеральной службы судебных приставов 26.12.2022, 15:250 Александр Котов призвал псковичей с оптимизмом смотреть в будущее 26.12.2022, 15:220 Лучших социальных работников чествовали в Пскове 26.12.2022, 15:090 В правительстве поднимут вопросы перевозки туристов за рубеж
26.12.2022, 14:550 Александр Котов о муниципальных округах: Для людей вообще ничего не поменяется 26.12.2022, 14:510 Какой будет погода в новогоднюю ночь в Псковской области, рассказала синоптик 26.12.2022, 14:470 Рекомендации по выбору красной икры дали псковичам 26.12.2022, 14:440 Последствия ухода иностранных инвесторов из Псковской области оценил Александр Котов
26.12.2022, 14:400 Бунтарские черты характера выявили ученые у долгожителей от 95 лет 26.12.2022, 14:320 Открытие вытрезвителя в Пскове отложили из соображений приоритетности 26.12.2022, 14:200 Экономическую ситуацию в регионе оценил Александр Котов 26.12.2022, 14:180 Псковские следователи поздравили детей из многодетной семьи с наступающим Новым годом
26.12.2022, 14:070 Александр Котов заявил о намерении поддержать Михаила Ведерникова на губернаторских выборах-2023 26.12.2022, 14:020 Псковичам напомнили о сроках взноса для пенсионных накоплений 26.12.2022, 13:560 Александр Котов назвал непростой задачей газификацию региона 26.12.2022, 13:510 «ГорДозор»: Зачем ставят светофоры? ВИДЕО
26.12.2022, 13:490 Жилой дом сгорел из-за аварийной работы котла в Великих Луках 26.12.2022, 13:450 ТЦ Fjord Plaza запустил благотворительную акцию «Ёлка желаний» 26.12.2022, 13:420 Память учителей почтили в Пушкинских Горах 26.12.2022, 13:380 Митрополит Тихон проведет божественную литургию в Пскове в новогоднюю ночь
26.12.2022, 13:350 Александр Котов: Санкции против России ещё не до конца дали о себе знать 26.12.2022, 13:340 УФАС признало необоснованной жалобу о чрезмерном расходовании бюджетных средств Завеличенской волостью 26.12.2022, 13:280 «Деловой понедельник»: О «Моем бизнесе». ВИДЕО 26.12.2022, 13:220 Александр Котов назвал уходящий 2022 год переломным
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru