ЖКХ

Сергей Грахов: ТКО в Псковской области вывозят по аварийной схеме

Твердые коммунальные отходы в Псковской области вывозят по аварийной схеме. Об этом председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Ситуация достаточно сложная, но именно для таких случаев существует в территориальной схеме по обращению ТКО аварийная схема. В настоящий момент аварийная схема частично введена в действие. Региональный оператор в соответствии с этой аварийной схемой вывозит мусор на полигоны. В настоящий момент эта ситуация искусственно создана, фактически это спор двух хозяйствующих субъектов («СпецТрансКома» и «Экопрома» - ред.), который отражается на удобстве жителей нашего региона», - рассказал Сергей Грахов.

Он добавил, что такие споры хозяйствующих субъектов, двух коммерческих организаций, по закону должны решаться в суде.

«Они могут решить все за столом переговоров путем подписания мирового соглашения, решать ситуацию через суд. Это обычный правовой процесс. И после такого широкого освещения, справедливых и резких слов Михаила Юрьевича Ведерникова, о том, что двое между собой не согласились, а страдает весь регион. Это абсолютно неправильно. По нашей информации, все-таки они приходят сейчас к переговорному процессу, чтобы договориться», - уточнил Сергей Грахов.

Ранее в Псковской области директор ООО «СпецТрансКом» Андрей Папчук заявил, что мусоросортировочный комплекс «СпецТрансКом» с 13 мая полностью остановил свою работу из-за ареста счетов и отсутствия средств для обеспечения бесперебойной работы предприятия. По его словам, это связано с годовой задолженностью регионального оператора «Экопром».

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Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, комментируя сложившуюся ситуацию, заявлял, что она контролируется, двух хозяйствующих субъектов ведут к столу переговоров, чтобы они пришли к соглашению.

Директор псковского филиала «Экопрома» Александр Киселев пояснил, что долг населения Псковской области перед региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами — филиалом ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») — составляет 404 млн рублей. В связи с этим регоператор не может погасить собственные задолженности.

Напомним, 15 мая глава Пскова Борис Елкин заявил, что в областном центре снова назревает «мусорный» коллапс, контейнерные площадки завалены мусором.

В апреле Псковское областное Собрание депутатов приняло решение рекомендовать правительству Псковской области проработать вопрос о замене регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области в связи с многочисленными нарушениями.

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Губернатор Михаил Ведерников заявил, что ситуация в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами - отдельная боль в Псковской области.