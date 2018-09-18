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К акции в честь оренбургского пухового платка присоединились в пушкинском Святогорье

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» присоединился к акции Оренбургского областного музея изобразительных искусств «В Покров день - платок надень», сообщается на официальной странице Пушкинского заповедника в социальной сети.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в октябре в Оренбургской области по традиции празднуют «Дни оренбургского пухового платка». Праздник устраивают для популяризации одной из лучших российских традиций народного искусства, в поддержку местных вязальщиц и производителей изделий из пуха. Например, в этом году к празднику Покрова Пресвятой Богородицы в городе организовали работу над новым граффити под названием «Оренбургский пуховый платок» на стене пятиэтажки на улице Юных Ленинцев, 13. А оренбургский музей в рамках праздника представил тактильную книгу для детей «Оренбургский пуховый платок», мультипликационной фильм «Сказка об оренбургской козочке и пуховом платке», открыл выставку и так далее. Объявил музей и покровский флеш-моб: «В этот день каждая сударыня может украсит себя любимым платком и разместить фотографию в социальных сетях под хэштегом #оренбургскийпуховойплаток2018».

Фото с официальной страницы музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети

Помимо пушкиногорских музейщиков коллег поддержали во множестве больших и малых музеев России: в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Е.Д. Фелицына, в Козьмодемьянском музейной комплексе (Республика Марий Эл), в Музее-заповеднике «Бородинское поле» (Московская область), в Музее имени П.В. Алабина (Самарская область), в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Москва), в Музее города Гусева (Калининградская область), в Волгоградском краеведческом музее, Национальном музее Удмуртской Республики имени Кузебая Герда и так далее.