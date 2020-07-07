Недвижимость

До 500 тысяч квадратных метров жилья в год планируют строить в Псковской области

Псковская область, согласно плану, должна выйти на рубеж строительства жилых домов в 500 тысяч кв. м в год. Об этом сообщил заместитель губернатора Василий Осипов сегодня, 15 июля, на совещании с главами районов по вопросу переселения граждан из аварийного жилья, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Задача для региона очень непростая, без стройки в рамках программы "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" мы эту задачу выполнить однозначно не сможем», - сказал вице-губернатор. Он также отметил, что на активное строительство жилья в рамках этой программы региональным властям указывал Фонд реформирования ЖКХ. Речь шла о том, чтобы переселение проводилось путем строительства нового жилья.

В свою очередь руководитель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов отметил, что сейчас в Псковской области реализуются три этапа переселения граждан из аварийного жилья. В этой программе участвуют Новоржевский, Дновский и Великолукский районы. И в двух последних, заметил он, строительство идет хорошими темпами, готовность объектов составляет около 70-80%.