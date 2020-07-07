Недвижимость

Нерадужной назвал Сергей Грахов ситуацию с переселением из ветхого жилья в Новоржевском районе

Нерадужной назвал ситуацию с переселением из аварийного жилищного фонда в Новоржевском районе председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов. Об этом шла речь на совещании 15 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, Новоржевский район - участник 4-х этапов программы по переселению из ветхого жилья. Сначала работа шла планомерно, предполагалось, что люди переедут во вторичный жилой фонд. Но при поддержке председателя наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина были одобрены заявки сразу на реализацию трех этапов.

«Губернатор дал поручение переселить людей в новые квартиры. Это должен быть первый новый дом за многие десятилетия в Новоржевском районе. Район заверил, что имеется земельный участок для строительства. Когда начали подготовку документов, то столкнулись с проблемой. Было заявлено, что предлагаемый ранее земельный участок не подходит и строить на нем дом невозможно. Предложенные другие варианты находятся далеко от коммуникаций», - сказал Сергей Грахов.

В настоящий момент поручение губернатора со стороны района не выполняется, резюмировал руководитель профильного комитета. «Хотелось бы, чтобы район приложил максимальные усилия, чтобы люди переехали в комфортные квартиры. Квартиры, приобретенные в 2019 году, не переданы гражданам, но оформлены в муниципальную собственность. Причины называют разные: коронавирус и так далее. Такой подход недопустим», - подчеркнул он.

В следующий раз Минстрой и другие ведомства сделают вывод, что регион не исполняет свои обязательства по реализации программы, добавил Сергей Грахов.

В свою очередь глава района Софья Пугачева заявила, что у Новоржевского района недостаточно бюджетных средств для оборудования коммуникаций к новому дому, который планируется построить для расселения граждан из аварийного жилья. А участок, выбранный ранее, по ее словам, действительно не подходит по определенным параметрам под возведение объекта. «Чтобы в этом году не завалить программу, я считаю, нецелесообразно в этом году начинать строительство дома», - сказала она.

По мнению руководителя муниципалитета, в Великолукский районе сложилась другая ситуация — там инвесторы заинтересованы строить жилье, а в Новоржевском районе — нет. Причиной она назвала низкую стоимость жилья и небольшую площадь переселения.

Резюмируя, заместитель губернатора Василий Осипов подчеркнул, что Софье Пугачевой необходимо принять решение. По его словам, если все-таки дом не будет построен в текущем году, то информацию об этом нужно обязательно довести до сведения местных жителей.