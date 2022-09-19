Как вернуть ошибочно уплаченные деньги за услугу по ЕГРН, объяснили псковские эксперты

При получении государственной услуги по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) могут возникнуть ситуации, когда заявитель неправильно произвёл оплату. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной Кадастровой палате.
«Плата подлежит возврату полностью в случае, если заявителем не представлялся запрос о предоставлении сведений ЕГРН и в случае внесения ее в большем размере, чем предусмотрено. Возврату подлежат средства в размере, превышающем размер установленной платы», – пояснила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Наталья Смолковская.
Если плата была внесена неправильно, плательщик имеет право обратиться с заявлением о возврате платежа в Филиал, с указанием следующих данных:
Заявление о возврате платежа может быть подано в течение трех лет со дня внесения платы. К заявлению можно приложить копию платежного документа, подтверждающего перечисление платежа, которая заверяется расчетной организацией, осуществившей данный платеж.
Решение о возврате принимается в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления.
В случае подачи заявления о возврате платежа в электронном виде, такое заявление подписывается усиленной квалифицированной подписью заявителя. Также прилагается оригинал документа, подтверждающего перечисление платежа, или его копия, заверенная расчетной организацией, осуществившей данный платеж.