Недвижимость

Средняя площадь квартир в России уменьшилась почти на 17%

В России за 10 лет уменьшились квартиры в новостройках — средняя площадь сократилась на 16,6%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исполнительного директора фонда «Институт экономики города» Татьяну Полиди.

По расчетам гендиректора «НДВ Супермаркет недвижимости» Наталии Кузнецовой, сейчас средняя площадь в новостройках комфорт-класса в старых границах столицы составляет 46 кв. м, что меньше на 9,5% годом ранее и на 25%, чем три года назад. Управляющий партнер «Метриума» Надежда Коркка добавляет, что с 2020 года доля студий в новостройках выросла с 9% до 20,5%, в массовом сегменте такие лоты формируют 30% предложений. На такой формат сейчас высокий спрос, отмечает эксперт.

В ИЭГ спрогнозировали, что к 2030 году обеспеченность россиян жилыми единицами увеличится на 10,7% в сравнении с 2021 годом. Задачу планируют осуществить, построив большое количество маленьких квартир. Однако специалисты заявили, что подобные объекты не смогут полностью решить проблему, так как пользуются популярностью в основном среди студентов и одиноких людей.