Недвижимость

В Москве начали продавать апартаменты площадью 4,8 квадратного метра

В Москве появились в продаже апартаменты рекордно малой площади – всего 4,8 квадратного метра.

В комплексе в Даниловском районе можно приобрести студии такого метража за 2,814 млн рублей, со ссылкой на управляющего партнера Dombook, основателя «Бест-Новострой» Ирину Доброхотову сообщают «Известия».

«Такие помещения не имеют статус жилья, но часто их используют вместо квартиры, а также под бизнес», — сказала она.

Ранее минимальная площадь апартаментов составляла 8,8 квадратного метра. В этом же комплексе можно купить помещения площадью 6,2 квадратного метра (3,466 млн рублей), 7,4 квадратного метра (4,069 млн), 8,2 квадратного метра (4,263 млн) и другие.

«На протяжении последних нескольких лет мы видим постоянную тенденцию к уменьшению площади квартир и апартаментов на первичном рынке, причем это касается и тех, которые строятся с нуля, и тех, которые появляются после редевелопмента», — сказала Ирина Доброхотова.

При этом минимальная площадь квартир, которые имеют статус жилья, ограничена 18 квадратами. Но апартаментов это не касается.