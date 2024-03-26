Недвижимость

Эксперт рассказал, как адресные ипотечные программы могут полностью заместить льготную ипотеку

Льготную ипотечную программу со ставкой 8%, на долю которой сегодня приходится до 50% всех ипотечных кредитов в стране, можно полностью заместить адресными программами, если под их действие будет попадать до 1 млн трудоспособного населения в год. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов.

«На сегодняшний день можно с высокой степенью вероятности предположить появление адресных ипотечных программ для учителей, отдельных категорий военных, а также расширения линейки программ семейной ипотеки в зависимости от количества детей в семье. Если добавить к этому, например, ипотеку для молодых специалистов до 30 лет, то таким набором адресных программ можно охватить до 1 млн человек в год. Этого хватит, чтобы обеспечить рынок первичного жилья рабочим уровнем спроса, который позволит не снижать объемов строительства и выхода на рынок новых проектов», - рассказал Рустам Азизов.

Кроме того, считает эксперт ГК «А101», было бы целесообразным распространить новые адресные программы на вторичное жилье.

«Не в каждом регионе России сегодня может быть достаточное количество нового жилья, и его дефицит может вызвать нежелательные ценовые колебания. Кроме расширения возможности граждан и сохранения баланса на рынке, такая мера будет стимулировать строительную отрасль, поскольку не менее 20% покупателей первичного жилья продавали для этого свою старую квартиру. Сделать это при нынешнем уровне ставок на вторичное жилье затруднительно», - подчеркнул Рустам Азизов.

В целом, по его словам, ощутимых изменений на рынке жилья в связи с прекращением действия льготной ипотеки и ее заменой на линейку адресных программ пока не прогнозируется.

«Можно ожидать, что ставки и другие условия по новым адресным программам могут оказаться привлекательнее, чем в условиях действующей льготной ипотеки. В том числе и потому, что будут распространяться строго на определенные категории заемщиков и таким образом решать насущные государственные задачи.

Кроме того, со второго полугодия 2024 года можно ожидать снижения ключевой ставки, что повысит привлекательность и рыночных ипотечных программ. При условии дополнительного субсидирования от девелоперов рыночные ставки могут оказаться сравнимыми с теми, что предложат адресные программы», - отметил Рустам Азизов.