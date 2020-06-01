Политика

Рейтинг политической активности. Маски сброшены

Псковская Лента Новостей представляет еженедельное обозрение политической жизни региона. Сегодня мы рассматриваем события, произошедшие за период с 1 по 7 июня.

На минувшей неделе губернатор отчитывался о работе перед областным Собранием депутатов и продолжал бороться с коронавирусом, «Единая Россия» подводила итоги праймериз по определению кандидатов на сентябрьские выборы, а в актуальную повестку постепенно возвращалась тема поправок в Конституцию: президент Владимир Путин назначил новую дату голосования - 1 июля. Корреспонденты и обозреватели ПЛН внимательно следили за развитием событий, а сегодня наш штатный комментатор Господин Рейтингомер высказывает собственное мнение и выставляет свои субъективные оценки.

5 — максимальный балл, 1 — минимальный. Плюс — за активность, принесшую положительный эффект, минус — за поражения, косяки и сомнительные достижения.

- 5 Софья Пугачева

Главе Новоржевского района снова поставили неуд. Услышав эту новость, можно подумать, что местным депутатам так понравилось третировать бедную яблочницу со знаменитой фамилией, что они теперь собираются оценивать ее деятельность каждые пару месяцев. Напомню, что в конце марта районное собрание уже ставило госпоже Пугачевой неудовлетворительную оценку. Но на самом деле ларчик открывается просто: на сессии 1 июня прошло повторное рассмотрение того же самого вопроса — как пояснили в собрании, это было связано с процедурной необходимостью, установленной регламентом.

Оценки депутатов за два месяца не изменились: они по-прежнему считают действия «примадонны» районной политики неэффективными.

Неуд от депутатов побудил главного псковского яблочника Льва Шлосберга выступить с публичным заявлением. Его смысл: с решением депутатов-единороссов не согласны, оно незаконно, главам-яблочницам (Пугачевой и ее пустошкинской коллеге Светлане Васильковой) мстят. Впрочем, на это заявление уже самого Шлосберга обвинили в политике двойных стандартов: постоянно давая власти негативные оценки, он в своих выступлениях лишает такого же права своих оппонентов.

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- 4 Марина Гаращенко

Председатель областного комитета по здравоохранению получает -4 в связи с непрекращающимися жалобами жителей региона на качество оказания медицинской помощи, недостаточные разъяснения по ситуации с коронавирусом и т.д. С волнующими их проблемами люди обращаются в средства массовой информации и на сайт губернатора. Вот только несколько фраз из обращений на Губернатор60.рф за последние дни: «Человека выбросили из госпиталя на попечение больной жены и все успокоились. Что делать?», «Детская поликлиника не обеспечена бесплатными бахилами», «При температуре 39.3 отказывали прислать скорую больному хроническим палинефритом - кто понесет ответственность, если почки откажут?», «Хотелось бы увидеть подробное разъяснение со стороны медицинских сотрудников о взаимосвязи распространения коронавируса и посещения детских игровых площадок и использования скамеек» и т. д., и т.п.

При этом мы вынуждены отметить, что реагирование главы ведомства на обращения, к сожалению, весьма неоперативно.

В иных случаях ответы даются, но по форме это сухие чиновничьи отписки. А ведь обращаются люди, которые или сами испытывают проблемы со здоровьем или беспокоятся из-за состояния своих близких, то есть здесь требуется не просто ответ, а искреннее человеческое участие — тем более это важно в тех непростых условиях, в которых сейчас находятся люди, прежде всего пожилые и страдающие серьезными заболеваниями.

- 3 Александр Нестерук

Как пелось в популярной песне, судьба играет человеком - она изменчива всегда... В том, что всё так и есть, в эти дни мог убедиться руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области. Месяца не прошло, как мы фиксировали рост влияния чиновника, на экспертное мнение которого ориентируется власть в борьбе с коронавирусом. Господин Нестерук теперь регулярно за одним столом с первыми лицами, докладывает о ситуации с COVID-19, предлагает всяческие меры противодействия эпидемии — и его позиция приоритетна. Во многом от него зависят решения, касающиеся жизни всей области, режима деятельности различных организаций и работы бизнеса. При этом санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе достаточно долго оставалась относительно спокойной.

Как следствие, мы ставили главе областного Роспотребнадзора высокую положительную оценку, а губернатор публично хвалил его — мол, «Александр Васильевич очень тонко чувствует и анализирует ситуацию». И вот - «что-то пошло не так».

Количество заболевших в регионе стремительно растет, один за другим фиксируются новые очаги заболеваемости, сами собой возникают вопросы относительно оправданности некоторых из ранее принятых решений. Отметим, что в опросе ПЛН на тему «Необходимо ли из-за скачка заболеваемости коронавирусом вернуть жесткие ограничительные меры?» уверенно лидирует вариант ответа «Разумеется! Их не надо было и отменять раньше времени» (около 50% респондентов).

- 2 Владимир Подвальный

Владелец Великолукского мясокомбината и многолетний партнер псковских областных властей оказался в достаточно непростой ситуации в связи со вспышкой заболеваемости COVID-19 на предприятии (более 50 зараженных, почти полторы тысячи сотрудников - в зоне риска), из-за чего, по словам губернатора, может быть закрыт весь город Великие Луки. «Вспышки такого масштаба могут привести к закрытию предприятия, руководство мясокомбината ходит по краю, если это перекинется на другие предприятия, то придется закрыть не только все предприятия, но и, возможно, весь город», - заявил Михаил Ведерников 4 июня на совещании с медицинским сообществом региона. Ситуация действительно непростая, насколько оперативно и грамотно ответит руководство предприятия — покажет ближайшее время.

- 1 Александр Васильев

Феерический депутат-убитодорожник продолжает искрометно жечь. Чем ближе к парламентским выборам, когда господину Васильеву, очевидно, надо будет пролонгировать полномочия в Госдуме, он становится всё более инициативен и креативен... в социальных сетях. На этот раз депутат выступил с почти что «законодательной» инициативой. В своем инстаграм-аккаунте Александр предложил обложить акцизом... мангалы.

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Комментарии к этой неожиданной инициативе не заставили себя долго ждать. Вопрос «Крапивы переел?» и сравнения парламенария с героиней небезызвестного ролика Светой «Мы стали более лучше жить» Курицыной — это, пожалуй, самые мягкие из критических мнений, высказанных на форуме Псковской Ленты Новостей.

0 Олег Брячак

Депутат Псковской гордумы (фракция партии «Справедливая Россия») представил на сессии областного Собрания законопроект, позволяющий многодетным получить деньги вместо льготного земельного участка. Проект направлен на решение проблемы очереди на получение бесплатных земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданами, имеющими трех и более детей. Инициированный Псковской гордумой документ предлагает добавить возможность вместо земельного участка в собственность получать единовременную денежную выплату в сумме 300 000 рублей. Проектом устанавливаются случаи и порядок получения единовременной денежной выплаты. Мнения региональных парламентариев относительно этой инициативы разделились — в итоге законопроект, представленный Олегом Брячаком, не получил большинства голосов и был отклонен.

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+ 1 Елена Полонская

Глава города Пскова выступила с инициативой о первоочередном порядке предоставления детям медиков мест в детсадах. Елена Полонская предлагает внести изменения в закон «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан Псковской области».

«С полной отдачей медработник может работать лишь тогда, когда понимает, что с его ребенком все хорошо, что он находится в безопасности. Часто общаюсь с молодыми мамами-медиками, которые вроде и готовы выйти на работу в медучреждение, но не могут, потому что их ребенок стоит в общей очереди в детский сад, а оставить его не с кем. Поэтому я и выступила с инициативой, направленной на устранение дефицита кадров первичного медицинского звена. Надеюсь, областное Собрание поддержит ее, и наши медработники, особенно первичного звена, смогут воспользоваться данными мерами поддержки, и их дети смогут посещать сады вне очереди», - пояснила Елена Полонская 3 июня в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

От себя добавлю, что инициатива, действительно, представляется важной и своевременной. Посмотрим, поддержит ли ее региональный парламент.

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+ 2 Леонид Курсенков

Глава Себежского района одержал победу по итогам предварительного голосования «Единой России». Действующий руководитель муниципалитета набрал более 70% голосов и представит партию на предстоящих выборах. Напомню, они запланированы на единый день голосования 13 сентября. По мнению экспертов, Леонид Курсенков имеет высокие шансы на победу, однако многое будет зависеть от того, кто представит на выборах оппозицию. Информации о потенциальных кандидатах от других партий в настоящее время нет, конкретные решения пока не приняты.

+ 3 Обком КПРФ

Руководители областного отделения компартии сделали на неделе заметные и громкие заявления. Так, первый секретарь обкома, руководитель фракции КПРФ в областном Собрании депутатов Петр Алексеенко на сессии 2 июня говорил о необходимости устранить неравенство в финансировании регионов из федерального бюджета.

По его словам, несправедливо, что из федерального бюджета более щедро дотируются не вымирающие субъекты РФ, а те, в которых высокая рождаемость. В свою очередь, коллега Алексеенко по региональному парламенту — второй секретарь обкома Дмитрий Михайлов публично обозначил свое мнение относительно голосования по поправкам в Конституцию: «надо прийти и проголосовать против».

Отмечу, что ранее и КПРФ в целом, и псковских партийцев в частности критиковали за невнятную позицию по вопросу конституционной реформы.

+ 4 Александр Козловский

Региональное отделение «Единой России» во главе с депутатом Госдумы Александром Козловским провело предварительное голосование по определению кандидатов на сентябрьские выборы. По итогам праймериз будет сформирована партийная команда кандидатов на муниципальные кампании.

В отличие от предыдущих аналогичных выборов пятилетней давности, «Единая Россия» в Псковской области намерена «закрыть» 100% избирательных округов, то есть выставить кандидатов везде.

«Всего в предварительном голосовании «Единой России» приняло участие 1460 кандидатов, «закрыли» все округа по местному самоуправлению. Голосование прошло организованно, по четвертой модели (она предполагает голосование членов партии по ранее составленным оргкомитетом спискам - ПЛН). Мы минимизировали контакты с гражданами, но постарались до всех донести свою позицию через соцсети и бумажную агитацию», - подвел итоги предварительного голосования Александр Козловский. Напомним, что предстоящая избирательная кампания станет для него первой, проведенной в статусе руководителя регионального отделения партии.

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+ 5 Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области во вторник, 2 июня, представил региональному парламенту ежегодный отчет о работе администрации и получил поддержку абсолютного большинства депутатов — представителей «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Против высказалась только пара яблочников. Как отмечено моими коллегами, Михаил Ведерников не только представил в отчете основные направления развития региона и достижения-2019, но и указал проблемные зоны, в которых властям еще работать и работать.

Что до 2020 года, то одну из основных задач губернатор видит в том, чтобы после того, как удастся побороть COVID-19, оперативно устранить последствия и как можно скорее дать людям возможность вернуться к нормальному, привычному образу жизни.

Кроме того, отмечу, что псковский губернатор значительно улучшил свои позиции в рейтинге влияния глав субъектов РФ, по версии экспертов Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Если по итогам апреля Михаил Ведерников был 37-м, то теперь он поднялся на восемь позиций — на 29-е место.

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Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Ваш Господин Рейтингомер

Иллюстрации: Алексей Меринов («Московский комсомолец»), фотоархив Псковской Ленты Новостей, пресс-службы администрации Псковской области и областного Собрания депутатов