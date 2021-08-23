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Политика

Рейтингомер: «неправильный» Шлосберг, «правильный» Гайдук и беспартийный эсер от КПРФ Панченко

23.08.2021 23:56|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет еженедельное обозрение политической жизни региона.

 

Как всегда по понедельникам, свои оценки по пятибалльной шкале выставляет наш штатный комментатор Господин Рейтингомер.

Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минусом - провалы, ошибки и поражения.

Как и прежде, на объективность и истину в последней инстанции наш штатный обозреватель не претендует. Говорит не о реальном политическом действии, а о том, как шаги и публичные заявления псковских политиков, общественников, гражданских активистов выглядят со стороны, в том числе как они отражаются в СМИ и социальных сетях.

-5 Лев Шлосберг

Первый апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Московского городского суда об отмене регистрации Шлосберга кандидатом в депутаты Госдумы по Ховринскому одномандатному избирательному округу № 207. Скажем прямо, решение это было вполне предсказуемым. По сути, теперь оно вступит в законную силу, хотя формально есть еще возможность обжаловать его в высшей кассационной инстанции. Однако предположу, что и Верховный суд оставит утвержденный вердикт в силе. 

Фото: пресс-служба партии «Яблоко»

По мнению ряда экспертов, вся эта история - не столько о выборах, сколько о том, как Система воспитывает оппозицию и дает ей понять, с кем можно иметь дело, а с кем — нельзя. Снимая Льва Шлосберга, власть показывает «Яблоку», что у вас внутри есть правильные «яблочники» и неправильные, так полагает, в частности, известный российский политолог Александр Кынев. 

Судя по всему, продолжение этой истории будет и в Пскове, где Шлосберг возглавляет список «Яблока» на выборах в региональный парламент.

Напомню, что ранее Льва Шлосберга и его однопартийца Николая Кузьмина уже снимали с выборной дистанции, однако потом это решение было отыграно. Что до господина Кузьмина, то его регистрацию кандидатом в депутаты областного Собрания могут отменить по заявлению оппонента из «Партии пенсионеров» Джемала Малышева уже в самое ближайшее время.

-4 Владимир Коваленко

Экс-депутат Псковской городской думы, возглавлявший в ней комитет по предпринимательству и инвестиционной деятельности, назван в числе акционеров скандального производителя опиоидов в США - американо-ирландской фармацевтической компании Mallinckrodt. Об этом на минувшей неделе сообщили российские СМИ со ссылкой на документы комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Из 31 иностранного инвестора 13 - россияне. Среди них - пскович, а также жители Москвы, Краснодара, Уфы. Акционеров из России на самом деле может быть гораздо больше, считают эксперты. Доля россиян может достигать 10% от общего числа инвесторов. 

-3 Денис Матвеев

Начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области подвергся атаке в социальных сетях. Тайные недоброжелатели господина Матвеева приводят подробности некой компрометирующей чиновника истории и выдвигают в его отношении достаточно серьезные обвинения. Что там соответствует действительности, а что является вымыслом, сказать сложно. Так или иначе, наблюдатели не исключают скорый «слив» молодого госуправленца.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

-2 Антон Сергеев

Советник губернатора Псковской области по СМИ не устает удивлять. Я и раньше обращал на это внимание, однако Антон Сергеев с упорством, достойным лучшего применения, продолжает публично рекламировать околополитического блогера-фрика Алексея Малова и оппозиционера Николая Кузьмина, делая из последнего эдакого «второго Шлосберга». Выглядит странно, когда советник губернатора со своими подчиненными постоянно реагируют на выпады оппонентов, легко поддаются на их провокации и беспрестанно рефлексируют. Тут уже не совсем понятно, кто на кого работает.

-1 Владимир Панченко

Занятный курьез приключился при представлении третьего номера списка КПРФ на выборах в региональный парламент в предвыборной газете «Псковский рубеж». На первой полосе, под портретом кандидата - директора печорского завода «Евро-Керамика» Владимира Панченко в двух соседних предложениях опубликована прямо противоположная информация о нем: вначале утверждается, что Панченко является членом политической партии «Справедливая Россия». И тут же: «партийная принадлежность: беспартийный». Всё это, повторюсь, в газете коммунистов - в информации про лидеров списка КПРФ.

Как говаривал персонаж фильма «День выборов», бред и паноптикум: поп играет на балалайке в ванне.

0 Владимир Никитин

Коммунист, руководитель общественного движения «Русский лад» опубликовал на федеральном сайте КПРФ свою очередную статью. Написанный товарищем Никитиным материал вроде бы на злобу дня - на тему сентябрьских выборов. Есть там и критика партии власти, и похвала КПРФ. Упоминаются все основные действующие лица, включая президента Путина, министра обороны Шойгу, председателя «Единой России» Медведева, сенатора Турчака, несостоявшегося кандидата в депутаты Госдумы Грудинина и других. Есть даже исторический экскурс - история про про экс-депутата Госдумы от Псковской области, генерала Сигуткина. Однако, как это обычно у него и бывает, от сегодняшней повестки Никитин быстро перешел к широким обобщениям и своим главным мыслям — о происках Запада, русскомыслии, генетической памяти народа. 

Короче, кто о чем перед парламентскими выборами, а Владимир Степанович опять обращается к своей любимой теме русофобии и русского лада.

+1 Артур Гайдук

Второй номер списка псковского «Яблока» (в случае снятия Шлосберга с выборов и в Псковской области, Гайдук получает реальный шанс пролонгировать депутатские полномочия) выступал на минувшей неделе в роли эдакого «правильного» яблочника.

Тут следует заметить, что относительно врача скорой помощи версий, снимут-не снимут с выборов, не высказывается.

В отличие от того же Льва Шлосберга, бард Артур Гайдук записывает и выкладывает в соцсетях свои авторские песни, занимается благотворительностью, вместе с однопартийцами передает в больницу средства индивидуальной защиты и т. п. 

+2 Константин Болотин

Губернатор Михаил Ведерников встретился с сотрудниками Горводоканала Пскова, отметил их работу по оперативному устранению аварийной ситуации на очистных сооружениях водопровода в период проведения ремонтных работ в июле и поблагодарил за ответственное отношение к своим профессиональным обязанностям.

Присутствовавший на встрече директор муниципального предприятия, депутат гордумы Константин Болотин рассказал о постоянном мониторинге ситуации с сетями и о том, что основные силы организации сейчас брошены на строительство подземного водозабора.. Михаил Ведерников обещал дальнейшую помощь и поддержку.

+3 Антон Минаков

Координатор Псковского регионального отделения ЛДПР в лучших традициях своего партийного шефа Владимира Жириновского ускоряется, выходя на финишную прямую избирательной кампании.

На днях Антон Минаков побывал в Порхове, Дно, Дедовичах, Новоржеве и ряде других населенных пунктов области.

По информации журналистов, там он провел встречи с координаторами партийных отделений, а также местными жителями. Во время встреч с избирателями Минаков ответил на вопросы, касающиеся программы ЛДПР и предстоящих выборов. Также команда «либерал-демократов» собрала обращения и жалобы жителей области.

+4 Борис Елкин

Совсем недавно приступивший к исполнению полномочий главы администрации города Пскова Борис Елкин продолжает осваивается в новой роли и проявлять заметную активность в городской жизни. Помимо прочего, новый псковский сити-менеджер активен в социальных сетях. Он оперативно реагирует на сигналы, в чем жители областного центра могли убедиться уже не единожды. Тут остается только выразить надежду на то, что по прошествии времени, по мере погружения Бориса Елкина в городскую проблематику, подходы в работе менеджера останутся прежними. 

+5 Михаил Ведерников

Губернатор Михаил Ведерников на минувшей неделе принимал в Пскове участников международной конференции местных сообществ «Укрепляем мир общинами» и удостоился от председателя Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления Виктора Кидяева лестной характеристики «настоящий народный губернатор».

В целом отмечаю стремительный рост количества ТОСов в Псковской области: если в 2018 году их у нас существовало только два, то сейчас уже больше двухсот сорока. Люди, включая представителей власти на местах, раньше с недоверием относились к этой странной аббревиатуре и возможности решать проблемы своих населенных пунктов при помощи механизма территориального общественного самоуправления. Однако у самых инициативных это получилось, а за ними по принципу «и мы тоже хотим - чем мы хуже?» потянулись и остальные. 

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Источник: Псковская Лента Новостей
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