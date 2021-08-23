Рейтингомер: «неправильный» Шлосберг, «правильный» Гайдук и беспартийный эсер от КПРФ Панченко

Псковская Лента Новостей представляет еженедельное обозрение политической жизни региона.
Как всегда по понедельникам, свои оценки по пятибалльной шкале выставляет наш штатный комментатор Господин Рейтингомер.
Как и прежде, на объективность и истину в последней инстанции наш штатный обозреватель не претендует. Говорит не о реальном политическом действии, а о том, как шаги и публичные заявления псковских политиков, общественников, гражданских активистов выглядят со стороны, в том числе как они отражаются в СМИ и социальных сетях.
Первый апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Московского городского суда об отмене регистрации Шлосберга кандидатом в депутаты Госдумы по Ховринскому одномандатному избирательному округу № 207. Скажем прямо, решение это было вполне предсказуемым. По сути, теперь оно вступит в законную силу, хотя формально есть еще возможность обжаловать его в высшей кассационной инстанции. Однако предположу, что и Верховный суд оставит утвержденный вердикт в силе.
Фото: пресс-служба партии «Яблоко»
По мнению ряда экспертов, вся эта история - не столько о выборах, сколько о том, как Система воспитывает оппозицию и дает ей понять, с кем можно иметь дело, а с кем — нельзя. Снимая Льва Шлосберга, власть показывает «Яблоку», что у вас внутри есть правильные «яблочники» и неправильные, так полагает, в частности, известный российский политолог Александр Кынев.
Напомню, что ранее Льва Шлосберга и его однопартийца Николая Кузьмина уже снимали с выборной дистанции, однако потом это решение было отыграно. Что до господина Кузьмина, то его регистрацию кандидатом в депутаты областного Собрания могут отменить по заявлению оппонента из «Партии пенсионеров» Джемала Малышева уже в самое ближайшее время.
-4 Владимир Коваленко
Экс-депутат Псковской городской думы, возглавлявший в ней комитет по предпринимательству и инвестиционной деятельности, назван в числе акционеров скандального производителя опиоидов в США - американо-ирландской фармацевтической компании Mallinckrodt. Об этом на минувшей неделе сообщили российские СМИ со ссылкой на документы комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Из 31 иностранного инвестора 13 - россияне. Среди них - пскович, а также жители Москвы, Краснодара, Уфы. Акционеров из России на самом деле может быть гораздо больше, считают эксперты. Доля россиян может достигать 10% от общего числа инвесторов.
-3 Денис Матвеев
Начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области подвергся атаке в социальных сетях. Тайные недоброжелатели господина Матвеева приводят подробности некой компрометирующей чиновника истории и выдвигают в его отношении достаточно серьезные обвинения. Что там соответствует действительности, а что является вымыслом, сказать сложно. Так или иначе, наблюдатели не исключают скорый «слив» молодого госуправленца.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
-2 Антон Сергеев
Советник губернатора Псковской области по СМИ не устает удивлять. Я и раньше обращал на это внимание, однако Антон Сергеев с упорством, достойным лучшего применения, продолжает публично рекламировать околополитического блогера-фрика Алексея Малова и оппозиционера Николая Кузьмина, делая из последнего эдакого «второго Шлосберга». Выглядит странно, когда советник губернатора со своими подчиненными постоянно реагируют на выпады оппонентов, легко поддаются на их провокации и беспрестанно рефлексируют. Тут уже не совсем понятно, кто на кого работает.
-1 Владимир Панченко
Занятный курьез приключился при представлении третьего номера списка КПРФ на выборах в региональный парламент в предвыборной газете «Псковский рубеж». На первой полосе, под портретом кандидата - директора печорского завода «Евро-Керамика» Владимира Панченко в двух соседних предложениях опубликована прямо противоположная информация о нем: вначале утверждается, что Панченко является членом политической партии «Справедливая Россия». И тут же: «партийная принадлежность: беспартийный». Всё это, повторюсь, в газете коммунистов - в информации про лидеров списка КПРФ.
0 Владимир Никитин
Коммунист, руководитель общественного движения «Русский лад» опубликовал на федеральном сайте КПРФ свою очередную статью. Написанный товарищем Никитиным материал вроде бы на злобу дня - на тему сентябрьских выборов. Есть там и критика партии власти, и похвала КПРФ. Упоминаются все основные действующие лица, включая президента Путина, министра обороны Шойгу, председателя «Единой России» Медведева, сенатора Турчака, несостоявшегося кандидата в депутаты Госдумы Грудинина и других. Есть даже исторический экскурс - история про про экс-депутата Госдумы от Псковской области, генерала Сигуткина. Однако, как это обычно у него и бывает, от сегодняшней повестки Никитин быстро перешел к широким обобщениям и своим главным мыслям — о происках Запада, русскомыслии, генетической памяти народа.
+1 Артур Гайдук
Второй номер списка псковского «Яблока» (в случае снятия Шлосберга с выборов и в Псковской области, Гайдук получает реальный шанс пролонгировать депутатские полномочия) выступал на минувшей неделе в роли эдакого «правильного» яблочника.
В отличие от того же Льва Шлосберга, бард Артур Гайдук записывает и выкладывает в соцсетях свои авторские песни, занимается благотворительностью, вместе с однопартийцами передает в больницу средства индивидуальной защиты и т. п.
+2 Константин Болотин
Губернатор Михаил Ведерников встретился с сотрудниками Горводоканала Пскова, отметил их работу по оперативному устранению аварийной ситуации на очистных сооружениях водопровода в период проведения ремонтных работ в июле и поблагодарил за ответственное отношение к своим профессиональным обязанностям.
Присутствовавший на встрече директор муниципального предприятия, депутат гордумы Константин Болотин рассказал о постоянном мониторинге ситуации с сетями и о том, что основные силы организации сейчас брошены на строительство подземного водозабора.. Михаил Ведерников обещал дальнейшую помощь и поддержку.
+3 Антон Минаков
Координатор Псковского регионального отделения ЛДПР в лучших традициях своего партийного шефа Владимира Жириновского ускоряется, выходя на финишную прямую избирательной кампании.
По информации журналистов, там он провел встречи с координаторами партийных отделений, а также местными жителями. Во время встреч с избирателями Минаков ответил на вопросы, касающиеся программы ЛДПР и предстоящих выборов. Также команда «либерал-демократов» собрала обращения и жалобы жителей области.
+4 Борис Елкин
Совсем недавно приступивший к исполнению полномочий главы администрации города Пскова Борис Елкин продолжает осваивается в новой роли и проявлять заметную активность в городской жизни. Помимо прочего, новый псковский сити-менеджер активен в социальных сетях. Он оперативно реагирует на сигналы, в чем жители областного центра могли убедиться уже не единожды. Тут остается только выразить надежду на то, что по прошествии времени, по мере погружения Бориса Елкина в городскую проблематику, подходы в работе менеджера останутся прежними.
+5 Михаил Ведерников
Губернатор Михаил Ведерников на минувшей неделе принимал в Пскове участников международной конференции местных сообществ «Укрепляем мир общинами» и удостоился от председателя Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления Виктора Кидяева лестной характеристики «настоящий народный губернатор».
В целом отмечаю стремительный рост количества ТОСов в Псковской области: если в 2018 году их у нас существовало только два, то сейчас уже больше двухсот сорока. Люди, включая представителей власти на местах, раньше с недоверием относились к этой странной аббревиатуре и возможности решать проблемы своих населенных пунктов при помощи механизма территориального общественного самоуправления. Однако у самых инициативных это получилось, а за ними по принципу «и мы тоже хотим - чем мы хуже?» потянулись и остальные.
Господин Рейтингомер