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Политика

«У кого из нас мост не... пропадал?», или Первый поствыборный рейтинг

27.09.2021 23:58|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет традиционное обозрение политической жизни.

 

Сегодняшний рейтинг - первый после прошедших выборов в Государственную Думу и областное Собрание депутатов. Закономерно, что в нем нашли отражение результаты трехдневного голосования и распределения  депутатских мандатов. Но не только. Наш штатный комментатор - Господин Рейтингомер внимательно следил за всеми событиями общественно-политической жизни и за тем, какая реакция на них была в СМИ и социальных сетях. Как обычно, в понедельник он высказывает свое мнение и выставляет субъективные оценки по пятибалльной шкале. 

Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минусом - ошибки и поражения. 

-5 Вячеслав Федюнин

Директор Фонда инвестиционного развития Псковской области покинул пост, который занял всего-то около года назад. Таким образом, перевернута очередная страница в истории госучреждения, призванного создавать благоприятный инвестиционный климат и «носить на руках» бизнесменов, желающих работать в регионе.

Притом, что началась эта история всего несколько лет назад, с создания агентства в 2014 году, глав в ней уже множество — некоторые тут даже используют определение «управленческая чехарда».

О грандиозных планах кого только не писали СМИ! Врио директора Евгения Смирнова (2014),  Владимир Кушнир (2015-2017), Юрий Подобед (2017-2019), Игорь Девятко (2019), Лариса Семашко (2020)... Пардон, если кого-то забыл. Однако, поработав плюс-минус год, руководители агентства инвестиционного развития Псковской области вдруг обнаруживали, что у них появились другие планы — ну или кто-то им подсказывал, что пора прощаться. Вот и омич Вячеслав Федюнин, еще недавно бодро рассказывавший о перспективах сотрудничества региона с Китаем и строивший другие амбициозные планы, вдруг объявил, что по семейным обстоятельствам покидает должность и уезжает в Москву. Имя сменщика пока не известно, обязанности директора в настоящее время исполняет Дмитрий Костримусов. 

-4 Владислав Абрамов

Еще совсем недавно директор госкомпании «Псковжилстрой» воспринимался некоторыми чуть ли не как восходящая звезда псковской региональной политики. Местной публике господина Абрамова представлял лидер эсеров Олег Брячак (причем, на комплименты не скупился), он же отводил новому союзнику потенциально проходное место в списке кандидатов от «Справедливой России» на выборах в областное Собрание. Однако затем «что-то пошло не так». Вначале волей московского партийного руководства в тройку лидеров списка СР была включена актриса, звезда фильма «А зори здесь тихие» Елена Драпеко, а Владислав Абрамов оттуда выбыл. Правда, он получил «утишительный приз» - место в территориальной группе кандидатов №1. Но не помогло: по итогам выборов эсерам достался всего один мандат, и ожидаемо его получил сам председатель регионального отделения партии. Господин Абрамов в региональный парламент не прошел. Вдобавок на минувшей неделе «Псковжилстрой» подвергся очередной информационной атаке в социальных сетях... Мда, «совсем не то обещал ты мне, ярл, когда прельщал выгодами похода».

-3 Андрей Ермаков

Руководитель областного комитета по образованию дольше других ответственных чиновников хранил молчание в ситуации со стремительно распространившимися слухами о стрельбе в псковской школе. Напомню, что практически сразу после пермской трагедии у нас тоже пошли разговоры о якобы готовящихся нападениях на учебные заведения. Они вызвали большой резонанс в студенческом сообществе и среди участников «родительских» групп в социальных сетях. В такой ситуации крайне важны были оперативные и исчерпывающие комментарии официальных лиц  - и, к счастью, они прозвучали. Но, увы, глава областного комитета по образованию, от которого реакции ждали едва ли не в первую очередь, не спешил - и высказался уже тогда, когда прозвучали комментарии его коллег.

-2 Сергей Тарасик

Глава Печорского района получает свой минус в связи с ситуацией из разряда «Нарочно не придумаешь». Дело в том, что администрация Печорского района «забыла» указать мост в документации на ремонт дороги. Об этом сообщило управление Федеральной антимонопольной службы России по Псковской области. Псковская компания ООО «Эгле» выиграла торги на ремонт дороги в Печорском районе на сумму более 20 миллионов рублей.

Но при осмотре места проведения работ выяснилось, что заказчик не указал в документации мост.

Как объяснил подрядчик, для ремонта дорожного покрытия моста требуются совершенно другие материалы и техника, а не те, что могут применяться при ремонте обычной дороги, а значит, и стоимость должна быть другой. Компания направила проект производства работ, с учетом новых требований, но заказчик его не принял, изменения в документацию внесены не были. Соответственно, к работам дорожно-строительная организация не приступила, и заказчик расторг договор. Учитывая причины неисполнения контракта, комиссия антимонопольного ведомства ООО «Эгле» решила не включать в список недобросовестных подрядчиков.

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-1 Дмитрий Михайлов

Второй секретарь Псковского областного отделения КПРФ, хоть и сохранил мандат депутата регионального парламента, но неудачно выступил на выборах в одномандатных избирательных округах (как в Государственную Думу, так и в областное Собрание - округ №2). 

Как уже отмечено моими коллегами - старожилами, никогда прежде кандидат от коммунистов не набирал на выборах в ГД в псковском одномандатном округе так мало - 12,25%. 

И это обстоятельство, возможно, будет иметь значение в будущем и отразится на позициях коммуниста, в том числе при определении кандидата от компартии на следующие губернаторские выборы. Напомним, что в 2018 году, перед предыдущей кампанией по выборам главы региона, в обкоме выбирали между Дмитрием Михайловым и региональным бизнес-омбудсменом Аркадием Мурылевым. В итоге ставка была сделана на последнего.

0 Александр Голышев

Ни для кого не секрет, что с завидной периодичностью в публичную плоскость вбрасывается тема сноса (или переноса) памятника Ленину на центральной площади Пскова. Как только это происходит в очередной раз, коммунисты кидаются отстаивать монумент от этой, скорее, мнимой угрозы, а наблюдатели рассуждают, кто и зачем сделал вброс. Почти всегда мотивы лежат на поверхности, и очень легко догадаться, для чего в тот или иной раз запущена эта долгоиграющая тема, на кого рассчитано заявление и чего добивается сделавший его ньюсмейкер. Так бывает обычно. Но вот история минувшей недели выбивается из этого ряда. О том, что памятник Ленину следовало бы переместить в другое место, публично заявил генеральный директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев. И даже указал возможное направление движения Ильича - на берег Псковы, к «Домику Искры», на территорию дома-музея Владимира Ленина. Не сказать, что очередное прикосновение к неоднозначной теме вызвало бурю, но дежурную отповедь от коммунистов и их сторонников доктор культурологии услышал.

Между тем вопрос, зачем надо было в очередной раз дразнить представителей старшего поколения - и именно сейчас, так и остался без ответа. 

+1 Олег Лебедев и Виталий Соловьев

В дни трехдневного голосования жители двух муниципальных образований Псковской области выбирали не только депутатов, но и глав своих районов. В обоих случаях избрали действующих руководителей, выдвинутых «Единой Россией»

В Куньинском районе победу праздновал Олег Лебедев. Напомню, что он возглавляет муниципалитет с 2016 года. То есть пять - и теперь будет возглавлять, как минимум, еще столько же.

Значительно больший стаж работы на посту главы района имеет Виталий Соловьев из Новосокольников. Бразды правления он держит в своих руках с 2006 года - и пока отпускать не собирается.

+2 Андрей Маковский, Артур Гайдук и Олег Брячак

Оценок со знаком плюс удостаивается группа политиков, избранных депутатами областного Собрания. Один из них избран впервые, другой - пролонгировал депутатские полномочия, третий - вернулся в региональный парламент. Теперь каждый из них будет «человеком-фракцией». 

Представитель партии «Новые люди», кандидат политических наук Андрей Маковский - одно из открытий финишировавшей избирательной кампании. Прохождение НЛ пятипроцентного барьера и депутатский мандат «на блюдечке» можно считать подарками к круглой дате начинающего политика. В дни трехдневного голосования господину Маковскому исполнилось ровно тридцать лет.

Врач псковской станции скорой помощи, лидер списка кандидатов от партии «Яблоко» Артур Гайдук сохранил за собой статус депутата. Если пару лет назад доктор победил на довыборах в одномандатном округе, то ныне он прошел по партийному списку. Напомню, что лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг был снят с выборов - по мнению члена избирательной комиссии Псковской области, яблочницы Елены Маятниковой, исключение Шлосберга и еще одного кандидата Николая Кузьмина незаконно, отчего выборы она считает недействительными. Так или иначе, единственный мандат достается господину Гайдуку. На фото: он (слева) со своим коллегой - вице-спикером областного Собрания депутатов, бывшим главным врачом областной больницы Виктором Антоновым. 

Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Олег Брячак еще несколько лет назад был депутатом областного Собрания. Однако затем перешел в Псковскую гордуму, а ставший вакантным мандат регионального парламентария от СР получил член команды Михаила Гавунаса - директор печорского завода «Евро-Керамика» Владимир Панченко. По итогам сентябрьских выборов Брячак возвращается в Собрание - именно он займет кресло, причитающееся эсерам. Где-то совсем рядом окажется и господин Панченко, прошедший в новый созыв парламента уже в партийном списке КПРФ. Ну а в гордуме Пскова Брячака сменит Валентина Александрова.

+3 Игорь Сопов

Председатель псковского облизбиркома успешно провел большую избирательную кампанию. В отличие от многих других регионов, которые в дни голосования сотрясали громкие скандалы, у нас всё прошло относительно спокойно. Ну а уже после подведения итогов выборов-2021 Игорь Сопов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сделал резонансное заявление о возможности проведения в Псковской области дистанционного электронного голосования. «ДЭГ семимильными шагами идет по стране. Не надо ждать больших выборов. Думаю, на ближайших локальных выборах, которые будут проходить в Псковской области, мы все-таки в тестовом режиме в одном из районов попробуем проработать ДЭГ. Попробуем предоставить такую возможность для голосования. Думаю, проблем не будет», - сказал он.

Игорь Сопов не исключил ,что ДЭГ протестируют на выборах в городскую Думу в Пскове или в Великих Луках в 2022 году.

«Это было бы очень удобно. Уже об этом думал. Будем информировать, какое решение мы приняли», - отметил председатель облизбиркома.

+4 Митрополит Тихон

Митрополит Псковский и Псковский Тихон в очередной раз подтвердил свой высокий статус и вошел в состав Церковно-общественного совета при патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников русской церкви.

Заседание Священного синода Русской православной церкви, на котором был утвержден обновленный состав совета, состоялось в Москве 23-24 сентября и прошло под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

+5 Михаил Ведерников,  Андрей Турчак и Ко

Максимально высокую оценку в этот раз получают лидеры списка кандидатов от «Единой России» на выборах в областное Собрание — губернатор Михаил Ведерников и первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Причина очевидна: на важнейших выборах ЕР победила и получила по итогам голосования конституционное большинство. 

В Госдуму по псковскому одномандатному округу переизбран действующий депутат Александр Козловский, на выборах в областное Собрание кандидаты от партии получили 19 мандатов из 26. Отмечу, что второй раз подряд (первый - на предыдущих выборах пятилетней давности) единороссы победили во всех одномандатных округах, то есть показали здесь 100-процентный результат. Среди избранных депутатов - председатель областного Собрания Александр Котов, глава администрации Пскова Александр Братчиков, помощник сенатора Андрея Турчака Армен Мнацаканян и другие. 

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Источник: Псковская Лента Новостей
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