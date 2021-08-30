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Политика

Куда, куда вы удалились?

30.08.2021 23:59|ПсковКомментариев: 0

В последние дни августа в губернском городе П. происходило так много  отставок, что, казалось, в региональной политической жизни только то и творится, что чиновники один за другим пишут заявления об уходе. Ну иногда еще суды снимают кандидатов с выборов. Однако на самом деле в губернском городе П. госуправленцы не только покидали насиженные кресла — напротив, здесь появлялись новые государственные и муниципальные менеджеры, проводились партийные сходки и принимались предвыборные программы, политики ходили на дебаты и ездили на праздники.  О главном и самом интересном — в еженедельном обозрении политической жизни региона. 

 

Глядя на все эти передвижки и ротации руководящих кадров, наблюдатели морщили лбы и чесали репы, а Господин Рейтингомер даже запел начало арии Ленского — то, что вынесено в заголовок. Впрочем, наш штатный обозреватель политической жизни пребывал в задумчивости недолго - ответы на вопросы относительно большинства отставников и лузеров лежат на поверхности. Своими интерпретациями последних событий «правдоруб» готов поделиться с читателями, а заодно и выставить оценки ньюсмейкерам по пятибалльной шкале.

Как всегда, плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, а минус - это провалы, ошибки и поражения.

-5 Лев Шлосберг и Николай Кузьмин

Два кандидата-яблочника сняты с сентябрьских выборов. Лидер псковского «Яблока» Шлосберг лишился возможности баллотироваться в депутаты Госдумы (по одномандатному округу в Москве и в составе псковско-тверской территориальной группы кандидатов), а также в Псковское областное Собрание. Партийный активист Кузьмин снят с кампании по выборам в региональный парламент. Принятые судами и избиркомом решения — следствие событий начала этого года, когда по стране проходили несанкционированные акции несистемной оппозиции.

Таким образом, задолго до дня голосования разрешилась одна из основных интриг всей кампании в Псковской области - а именно: сумеет ли Лев Шлосберг сохранить место в Собрании. Уже очевидно, что нет. Как говорится, игра окончена, а вместе с ней и почти десятилетний период пребывания главного псковского яблочника в законодательном органе. Утрата депутатского статуса наверняка негативно отразится на продолжении карьеры политика. В такой ситуации у кого угодно могут опуститься руки. 

-4 Андрей Иванов

Заместитель главы Пустошкинского района не смог прорваться на выборы в Новосокольническом районе.

Ранее территориальная избирательная комиссия отказала самовыдвиженцу в регистрации кандидатом на должность главы муниципалитета связи с недостаточным количеством достоверных подписей: он представил 57 подписей, но 46 из них признали недействительными. Господин Иванов не согласился с этим решением и обратился в Новосокольнический районный суд с требованием признать действия избиркома незаконными. Райсуд отказал. Иванов пошел дальше — однако на днях и в областном суде апелляционную жалобу несостоявшегося кандидата оставили без удовлетворения.

-3 Вера Емельянова

Продолжается «зачистка» территории первого вице-губернатора Псковской области Веры Емельяновой, курирующей социальный блок администрации. Напомню, что за последнее время свои должности покинули едва ли не все руководители структурных подразделений, проработавшие на своих постах многие годы. Намедни пришел черед сразу двух заместителей председателя комитета по образованию - свои посты оставили Геннадий Барышников и Игорь Прокофьев. Чуть ранее ушла и зампредседателя областного комитета по здравоохранению Елена Киселык. Причем, ее уход сопровождался скандальными комментариями в соцсетях и выдвижением конспирологических версий в телеграм-каналах.

-2 Владислав Абрамов

Директору компании «Псковжилстрой», идущему на выборы в областное собрание в колонне «Справедливой России», «прилетело» в соцсетях и на предвыборных дебатах. Оппоненты и недоброжелатели свежеиспеченного эсера поднимают в публичной плоскости проблемные темы деятельности возглавляемого им предприятия. В частности, на дебатах в радиоэфире Владиславу Абрамову пришлось отвечать на вопрос, создан ли в АО «Псковжилстрой» профсоюз. По словам руководителя, этот «вопрос прорабатывается, есть камни преткновения и определенные риски», однако он предложил вернуться к обсуждению данной темы после выборов - как было сказано, чтобы избежать ангажированности. «Если наш коллектив проголосует "за", создадим профсоюз. Мне скрывать нечего и обижать некого», - сказал Владислав Абрамов.

-1 Наталья Ильина

Ректор Псковского государственного университета подверглась очередной атаке в соцсетях. На этот раз Наталью Ильину критиковали за итоги приемной кампании в вузе. По мнению комментаторов, кампания фактически провалена.

Сама Наталья Ильина считает, что приемная кампания в вузе прошла успешно: не занято всего 15 бюджетных мест. В университете также заявляют, что вуз остается международным: в списке зачисленных граждане Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Ирана, Египта, Алжира, Индии и других стран.

0 Наталья Исакова

Исполняющим обязанности директора Государственного архива Псковской области назначена заместитель руководителя Наталья Исакова. Ранее стало известно, что теперь уже бывший руководитель Валерий Кузьмин покинул пост, который занимал около девяти лет. Свою профессиональную деятельность Кузьмин продолжит в университете «Сириус» в Сочи, где займется развитием гуманитарного направления.

+1 Михаил Иванов

Руководитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» получает оценку со знаком плюс по итогам предвыборных дебатов. В ходе дискуссии в прямом радиоэфире Михаил Иванов озвучил инициативы, которые наверняка понравятся многим — по индексации пенсий (чтоб не меньше 70 процентов от среднего заработка), увеличения строительства социального жилья и издания т.н. Социального кодекса. Как выразился экс-председатель псковского облизбиркома, в кодексе будут сформулированы «все вопросы жизнедеятельности человека», и он «будет вести его по жизни с первых и до последних дней». 

+2 Андрей Беляев

Теперь уже бывший заместитель директора великолукского муниципального предприятия «Водоканал» Андрей Беляев возглавил администрацию Великих Лук.  Такое решение приняли депутаты городской Думы на сессии 24 августа. Андрея Беляева поддержали 19 депутатов. За кандидатуру директора МУП «Тепловые сети» Виктора Каменского, также претендовавшего на пост главы городской администрации, проголосовали лишь трое депутатов. Новый сити-менеджер тут же проявил открытость в отношениях с представителями СМИ, а чуть позже попал на аудиенцию к губернатору Михаилу Ведерникову. 

+3 Дмитрий Петров

Глава Усвятского района в конце минувшей недели принимал многочисленных гостей, приехавших на празднование 1000-летия райцентра. Были среди них и руководители региона. В ходе встреч с ними Дмитрий Петров получил высокую оценку работы в качестве главы муниципального образований. Было заявлено, что в будущем район получит дополнительную поддержку, в том числе по линии Министерства культуры. К сказанному добавлю, что в субботу вечером Усвяты превратились в культурную столицу области - здесь прошло праздничное мероприятие по случаю тысячелетия поселка и долгожданное выступление известной российской певицы Пелагеи.

+4 Андрей Турчак

Высокую оценку со знаком плюс получает секретарь Генерального совета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. На минувшей неделе партия проводила вторую часть своего предвыборного съезда. Как и ожидалось, на форум единороссов вновь приехал президент Владимир Путин. Он внес даже свои предложения в утверждаемую на съезде народную программу, с которой ЕР идет на выборы в Государственную думу. 

А уже в субботу сенатор от Псковской области побывал в Печорах на празднике Успения Богородицы. Интересно, что рядом с экс-губернатором, известным любителем футбола был замечен главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак.

+5 Митрополит Тихон

После долгого перерыва на вершину нашего символического рейтинга возвращается митрополит Псковский и Порховский Тихон. В субботу, 28 августа, православные христиане отметили Успение Пресвятой Богородицы.  

В Псково-Печерский монастырь приехали тысячи верующих, в их числе - министр культуры России Ольга Любимова, кинорежиссер Никита Михалков, многие другие известные личности. 

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Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Карикатура Алексея Меринова, «Московский комсомолец». Фото: архив Псковской Ленты Новостей, пресс-служба администрации Псковской области, газета Псковского регионального отделения партии «Яблоко» «ГражданинЪ».

Источник: Псковская Лента Новостей
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