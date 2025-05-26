Политика

Рейтингомер: Мороз-71%, «На-на» для членов профсоюза и новое дело экс-ректора Ильиной

Салют! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон. Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. Оценки выставляются по пятибалльной шкале.

Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.

-5 Наталья Ильина

Минус пять получает экс-ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина, ранее арестованная в связи с возбужденным в ее отношении уголовным делом о мошенничестве. Как и предрекали источники ПЛН в силовых структурах, одним эпизодом история не ограничится. Так и вышло: на днях в отношении Ильиной возбуждено второе дело — теперь по статье о превышении должностных полномочий. По версии следствия, она незаконно истребовала и получила от подчиненного почти полтора миллиона рублей, начисленных из бюджета вуза. Как считают в полиции, в результате этих действий не только причинен материальный ущерб сотруднику, но и подорван престиж и авторитет ПсковГУ, что повлекло дискредитацию государственных и образовательных учреждений в целом. Расследование продолжается, ситуация для госпожи Ильиной становится хуже.

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-4 Марина Никандрова

Фото: Газета «Призыв», Себеж

Минус четыре отправляем в Себеж в адрес теперь уже бывшего директора районного культурного центра Марины Никандровой. Прокуратура через суд добилась ее увольнения: как напоминают масс-медиа, в начале этого года чиновницу назначили руководителем РКЦ, хотя незадолго до этого уволили с должности начальника отдела культуры Себежского района - за то, что скрывала конфликт интересов.

-3 Михаил Шауркин

Тройку со знаком минус ставим главе Дновского муниципального округа Михаилу Шауркину. Счетная палата Псковской области выявила нарушения в работе администрации муниципального образования. Среди них — нарушение Бюджетного кодекса и срыв работ по очистным сооружениям. Как говорил классик, тщательней надо, ребята!

-2 Петр Алексеенко

Фото: пресс-служба Псковского обкома КПРФ

«Опять двойка» в дневнике первого секретаря псковского обкома КПРФ Петра Алексеенко. Сразу семь районных отделений компартии саботируют работу по проведению партийного референдума. В целом из плановых 65 тысяч подписей по области почти за четыре месяца собрано всего 17 тысяч, хотя и эта озвученная обкомом цифра вызывает сомнения.

-1 Андрей Беляев

Минус один уходит главе администрации Великих Лук Андрею Беляеву. Причина — в административном штрафе по статье за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами. Напомним, в апреле руководство Великих Лук приняло решение об окончании отопительного сезона, за что неоднократно подверглось критике губернатора. После выступлений главы региона в дело вступила прокуратура, что и привело в конечном итоге к небольшому штрафу.

0 Светлана Стельмашенок

Нейтральную оценку получает экс-сотрудница Псковской городской Думы Светлана Стельмашенок. Она назначена исполнительным директором ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области». Также здесь фиксируем продолжающееся обновление в ассоциации: напомним, ранее вместо главы Красногородского округа Валентины Понизовской председателем Совета была избрана ее коллега из Пыталово Вера Кондратьева.

+1 Михаил Иванов

Плюс один заработал руководитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Михаил Иванов. Коллеги включили его в Высший совет этого политического объединения. Отметим, что на прошедшем съезде руководящие органы партии пенсионеров были заметно обновлены: председателем избран хирург Эрик Праздников.

+2 Игорь Иванов

Плюс два ставим председателю областного совета профсоюзов Игорю Иванову. Положительной оценкой отмечаем яркое празднование 160-летия профсоюзного санатория «Хилово». Здесь, как говорится, было всё — от теплых слов в адрес работающих там сотрудников и воспоминаний об этапах истории до выступления некогда суперпопулярной и многими любимой группы «На-на» - детища неповторимого Бари Алибасова.

+3 Антон Мороз

Строчкой выше, на плюс три, расположился победитель праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3 Антон Мороз. По результатам предварительного голосования его поддержал 71 процент выборщиков. Объяснение этому видим в достаточно яркой кампании — такой на праймериз в нашем регионе давно уже не было.

+4 Олег Лазарев

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Плюс четыре заслужил председатель Псковского областного суда Олег Лазарев. По итогам всероссийского конкурса он удостоен почетного звания «Судья года - 2024». Решение было озвучено на конференции общероссийской общественной организации «Российское объединение судей».

+5 Игорь Сопов

Максимально высокую оценку +5 ставим председателю Избирательной комиссии Псковской области Игорю Сопову. Ведомая им команда отлично провела традиционный всероссийский форум территориальных избирательных комиссий, на который приезжали глава Центризбиркома Элла Памфилова и целый ряд авторитетных российских экспертов. Все они, в том числе генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, отмечали высокую активность и креативность руководителя псковского облизбиркома, который относится к числу лидеров в масштабах избирательной системы всей страны.

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Это был очередной обзор политической активности. До встречи через неделю!