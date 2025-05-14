Общество

Псковичи продолжают присылать фотографии на конкурс к 25-летию ПЛН

Читатели продолжают присылать фотографии на фотоконкурс «Я читаю ПЛН», который проходит в честь празднования 25-летия Псковской Ленты Новостей.

Напомним, все желающие могут принять участие в фотоконкурсе. Для этого необходимо сделать несколько простых действий:

креативно сфотографировать, как вы читаете ПЛН;

загрузить фото в альбом в группе ПЛН в соцсети «ВКонтакте».

Итоги конкурса будут подведены в начале июня на сайте и в группе Псковской Ленте Новостей в соцсети «ВКонтакте». Победителя определим по наибольшему количеству лайков на фото, также предусмотрен приз симпатий редакции.

Награждение победителя состоится в рамках празднования 25-летия электронного периодического издания «Псковская Лента Новостей». Главный приз — спортивный велосипед.

Также продолжается конкурс слоганов к 25-летию ПЛН. Свои предложения читатели размещают в комментариях под постом в группе Псковской Ленты Новостей в соцсети «ВКонтакте».

Победитель конкурса слоганов получит подарочный сертификат на сумму 4500 рублей на базу отдыха «Озёрная» в Печорском районе и фирменное поло с логотипом ООО «Гражданская пресса». Помимо этого, лучший слоган впоследствии мы разместим на новом мерче ПЛН.

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Помимо этого, продолжается конкурс Псковской Ленты Новостей «Народный репортер».

Напомним, в честь 25-летия редакция ПЛН в 2025 году проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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