Презентация проекта «Потягнем за Отечество» состоялась в псковском Доме молодежи

Презентация историко-просветительского проекта «Потягнем за Отечество», инициатором которого выступила автономная некоммерческая организация всестороннего развития молодежи «Сила юности», состоялась в Доме молодежи в Пскове 26 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Проект реализуется при поддержке правительства Псковской области.

Фото: Андрей Николаев / ПЛН

С вступительной речью выступил участник проекта Артем Татаренко.

«Основой нашего проекта стало информирование, рассказ о тех исторических личностях, которые внесли серьезный и яркий вклад в развитие нашего региона и вообще страны. Приведу пример. Княгиня Ольга, легендарная правительница Руси, по одной из версий, этническая скандинавка, варяжская гостья, как ее называют. Основательница города Пскова. При ней начинается внутреннее укрепление русского государства, например, христианство. Была народом названа мудрой, Русской православной церковью наименована равноапостольной. В принципе, это имя известно широко, и совсем недавно, как вы знаете, третий памятник у нас появился. Но тем не менее многие знают достаточно поверхностно о ней. И, например, тот факт, что она действительно не была коренной уроженкой Руси, тоже не все знают. Князь Довмонт, он же Тимофей, защитник Пскова и русских земель. Правил 30 лет и 3 года. Он по народной памяти один из самых успешных и любимых князей города. Этнический литовец», - сказал Артем Татаренко.

Он пояснил, что материалы находятся в свободном доступе и доступны для использования.

«Передачи вышли на радио ПЛН FM, можно их услышать. Они были и в виде текстовых статей, материалов, которые размещены на Псковской Ленте Новостей, они находятся тоже в свободном доступе. Если в вашей работе, в каких-то просветительских исторических мероприятиях у вас возникнет надобность их использовать, мы для этого их и делаем. С удовольствием, без каких-либо ограничений, пожалуйста, можно это использовать, мы будем только рады. Мы также все эти материалы передадим комитету по образованию Псковской области», - добавил Артём Татаренко.

Далее состоялся показ выпуска проекта ПЛН «Истфакт» о князе Иване Шуйском, который руководил обороной Пскова от войск Стефана Батория.

Напомним, основная задача проекта «Потягнем за Отечество» - в интересной, современной и доступной форме донести информацию о биографиях видных полководцев и государственников, защитников земли Псковской разных времен и национальностей и их вкладе в защиту и укрепление России.