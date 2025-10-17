Псковcкая обл.
Общество

Вспоминаем тех, кого уже нет с нами. Заключительная часть рассказа о сотрудниках ПЛН

21.10.2025 10:00

В год 25-летия Псковской Ленты Новостей мы не можем не вспомнить о тех, кого уже нет с нами. Они были настоящими профессионалами, талантливыми журналистами и просто очень хорошими людьми. Мы помним их и гордимся, что довелось вместе работать, общаться, дружить. Поэтому заключительную часть рассказа о сотрудниках ПЛН мы посвящаем так рано ушедшим от нас коллегам…

 

«Олицетворял собой эпоху свободных СМИ»

Алексей Голубев - один из ярких журналистов поколения конца 1990-х - начала 2000-х годов, который на протяжении многих лет сотрудничал с ПЛН. Алексей был обозревателем, блогером, главным редактором ПЛН.

Наш коллега окончил факультет иностранных языков Псковского государственного педагогического института, в 90-е годы работал в пресс-службах различных политических партий, на областном радио. В начале 2000-х годов переехал в Санкт-Петербург, где стал корреспондентом популярного в то время информационного агентства «Росбалт». Также он сотрудничал со многими федеральными изданиями («Коммерсант», «Эксперт», «Коммерсант Власть»). И когда он вернулся в Псков, принес на ПЛН стандарты современной информационной журналистики и многому научил коллег.

«Алексей запомнился своими яркими обозрениями, политической публицистикой. Его ироничный стиль, умение подмечать детали, критически освещать те или иные события завоевали ему славу одного из лучших авторов начального периода Псковской Ленты Новостей. Все мы прекрасно помним его нетривиальные колонки, его статьи о псковских политиках и чиновниках, ответы на критику власть предержащих», - вспоминает о коллеге директор медиахолдинга «Гражданская пресса» Максим Костиков.

По его словам, все помнят знаменитую историю, когда бывший глава Пскова Иван Цецерский написал на ПЛН письмо, в котором обвинил журналиста, что тот «не живет жизнью города». Остроумный ответ Алексея получил широкую известность в Пскове, его обсуждали и цитировали.

После того, как Алексей Голубев покинул должность главного редактора, он оставался блогером, писал авторские колонки на ПЛН, а также вел на радиостанциях «Гражданской прессы» передачи, на которые с удовольствием приходили политики и общественные деятели.

«К сожалению, Алексей ушел из жизни. Но мы помним его как журналиста, который олицетворял собой эпоху свободных СМИ. Как человек творческий, он тяготился редакторской организационной работой. Ему всегда была ближе сама журналистика. И хотя он неоднократно становился главным редактором различных СМИ, все-таки он запомнился, в первую очередь, как яркий автор», - отмечает Максим Костиков.

«В нашей жизни всё - политика»

Юрий Моисеенко - один из корифеев псковской журналистики, активно сотрудничал с ПЛН многие годы до самого ухода из жизни в марте 2021 года.

«Мы познакомились давным-давно, еще в середине 1990-х, когда Юрий Александрович был заместителем главного редактора очень популярных в то время «Новостей Пскова». Первый разговор, собственно, состоялся в редакции городской газеты на Рижском проспекте, 19. Потом, на протяжении многих лет, мы периодически пересекались, разговаривали, делились новостями», - говорит главный редактор ПЛН Александр Савенко.

За сорок с лишним лет в журналистике Юрий Моисеенко сотрудничал со многими ведущими российскими СМИ — «Коммерсант», «Московский комсомолец», «Новая газета», «Известия», «Совершенно секретно» и многими другими изданиями, успел издать несколько книг.

«Регулярно общаться мы стали позже, и в основном это было связано с журналистской работой — Юрий Александрович многие годы являлся обозревателем и блогером Псковской Ленты Новостей, вел радиопрограмму «Диванная политика», текстовая версия которой выходила на ПЛН. Естественно, мы с ним как минимум пару раз в неделю подолгу обсуждали темы программ и другие материалы, говорили о событиях в общественно-политической жизни, культуре, да обо всем беседовали», - вспоминает Александр Савенко.

По его словам, Юрий Моисеенко «безусловно, был одним из самых профессиональных псковских журналистов и хорошим человеком, который очень дорожил своими близкими и любил их». «Его отличал широкий кругозор и чувство юмора. До сих пор, бывает, вспоминаю его излюбленный аргумент в дискуссии. Когда я высказывал сомнение по поводу той или иной темы, мол, это же не для «Диванной политики», Юрий Александрович неизменно парировал: «Саша, в нашей жизни всё - политика». Как правило, это срабатывало. И затем он очень интересно рассуждал в программе на самые неожиданные темы», - отмечает главный редактор ПЛН.

«Вика? Да, она крутая!»

Виктория Голубкова была одним из ведущих журналистов региона. Работала в таких изданиях, как «Псковская правда», «КП-Псков», «АиФ-Псков», ЦДИ и «МК в Пскове», вела авторский блог на сайте Псковской Ленты Новостей. К сожалению, 5 июля 2023 года Вика ушла из жизни после продолжительной борьбы со страшной болезнью.

Виктория Голубкова была талантливым и чутким журналистом. Где бы Вика ни работала, она писала, прежде всего, для людей. Она никогда не ставила своей целью ни лакировать действительность, ни вытаскивать на свет «чернушные» истории, чтобы заработать сиюминутную сомнительную популярность. Она писала честные, содержательные, познавательные, интересные широкому кругу читателей статьи. А еще она была человеком, рядом с которым становилось светлее и теплее.

«Мы познакомились с Викой, когда я работал в Торгово-промышленной палате Псковской области, а она тогда возглавляла редакцию региональной «Комсомолки». Вместе мы разрабатывали совместный проект – приложение к газете, посвященное местному бизнесу, и уже тогда (хотя наши отношения были еще сугубо рабочими) я отметил, насколько Вика позитивный человек и при этом несомненный профессионал своего дела. Никакого, как модно сейчас говорить, ЧСВ, которым многие обременены и при гораздо меньших талантах.

Поэтому, когда виражи моей curriculum vitae закрутили меня в редакцию Центра Деловой Информации, я искренне радовался, что именно Вика станет моим наставником, учителем, а впоследствии и другом», - вспоминает о коллеге экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников.

На тот момент Виктория уже работала главным редактором ЦДИ. «И во многом то, как именно я сложился, как журналист, корреспондент, редактор… в общем «работник пера», это заслуга Вики. Она помогала мне бороться с комплексом самозванца, делилась ценными советами, направляла, поддерживала, журила, показала, как мои верные спутники – цинизм и сарказм - можно направить из разрушительного русла в созидательное», - говорит Алексей Овчинников.

При этом, по словам журналиста, «Вика просто физически не была способна генерировать негатив»: «Это на самом деле очень редкий дар. Понятно, что и неприятности у всех случаются, и разногласия никто не отменял, да и просто, бывает, не с той ноги встал… Но Вика и в таких случаях оставалась позитивным человеком. И писала удивительные тексты. Даже когда она делилась самым сложным, страшным, она оставалась очень светлой и несла вопреки всему жизнеутверждающий посыл. Этому научиться, к сожалению, невозможно. Таким надо быть. И Вика была…»

«Очень больно писать о Вике Голубковой в прошедшем времени. К сожалению, даже люди, готовые бороться, иногда проигрывают неравный бой фатуму, зловещему в своей беспристрастности. Но я знаю одно: каждый раз, когда я думаю о Вике, я невольно улыбаюсь, вспоминая, как в любом разговоре при упоминании ее имени люди говорили: «Кто? Вика? Да, она крутая», - вспоминает Алексей Овчинников.

«Открытый, творческий, добрый человек»

Сергей Панкратов — известный псковский писатель и журналист, один из первых редакторов ПЛН.

«С Сергеем Владимировичем Панкратовым мы познакомились почти тридцать лет назад — в те далекие времена, когда Интернет делал только первые робкие шаги, и Псковской Ленты Новостей еще не было даже в чьих-то замыслах. Зато были популярные псковские газеты — вот благодаря работе в них мы и познакомились во второй половине 1990-х. Работали в разных редакциях, но, во-первых, у нас были общие знакомые, а, во-вторых, мы встречались на пресс-конференциях и при освещении каких-то общественных мероприятий, городских праздников и т. д. Я был молодой репортер, он— опытный журналист, можно сказать, мэтр псковской журналистики», - рассказывает о коллеге главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Александр Савенко вспоминает, что по возрасту Сергей Владимирович ему практически годился в отцы: «Наверное, поэтому каких-то близких приятельских отношений не сложилось, но и никакого апломба со стороны мастера уж точно не было в помине. Наоборот, бывало, накоротке обсуждали журналистские дела, говорили за жизнь (он много где работал в разные годы — и лесником, и на стройке, и на заводе). Еще про литературу — так сложилось, что я еще со школьных лет знал многих псковских писателей старшего поколения, фронтовиков, в чем-то даже учился у них— и Сергею Владимировичу этот момент был любопытен».

По словам главного редактора ПЛН, воспоминания о Сергее Панкратове остались только светлые и хорошие. «Это был открытый, творческий, добрый человек, как мне казалось, боящийся кого-то обидеть даже неловким словом, и еще тонко чувствующий - с болью в глазах. Он особо не распространялся, но так сложилось, что я знал о трагических событиях в его семейной жизни — думаю, что эти жизненные драмы объясняли его душевную боль, этот взгляд, печаль в глазах, даже когда он шутил и улыбался. При этом он многим интересовался и, как принято говорить, шел в ногу со временем. Будучи газетчиком и писателем, тем не менее увлекся Интернетом, быстро стал активным пользователем и, если не ошибаюсь, даже с успехом участвовал в неких чемпионатах по скоростному поиску информации в Сети. Думаю, что сейчас таких турниров не проводится, в наше время это даже как-то странно звучит, а несколько десятилетий назад, на заре Интернета, желающие соревновались, и вот Сергей Панкратов занимал там призовые места — думаю, что где-то об этом даже можно найти упоминания», - говорит Александр Савенко.

На рубеже веков Сергей Панкратов работал в популярной тогда газете «Панорама» и в дружественной ей ПЛН, одно время даже исполнял обязанности редактора.

«Конечно, это была еще совсем другая Псковская Лента Новостей — по оперативности, по охвату тем, по размеру читательской аудитории, да по всему. Безусловно, Сергей Панкратов внес свой значимый вклад в становление ПЛН на стартовом этапе жизни первого регионального интернет-СМИ. К сожалению, Сергей Владимирович рано ушел из жизни в 2005 году, но оставил после себя прекрасные статьи, рассказы, документальные очерки»,- отмечает главный редактор издания.

«Был честен перед собой и читателями»

В первые годы жизни Псковской Ленты Новостей с редакцией тесно сотрудничал Михаил Ермоленко, настоящий «человек-оркестр»: журналист, обозреватель, радиоведущий, режиссер, оператор - кстати говоря, выпускник самого ВГИКа.

Как вспоминает о коллеге главный редактор издания Александр Савенко, Михаил совсем недолго проработал в кинематографе, потом ездил в составе группы политтехнологов и пиарщиков по регионам на выборы, после чего ввиду жизненных обстоятельств оказался в Пскове, где трудился на телевидении.

«В этот период мы и познакомились с Михаилом. Надо сказать, что во второй половине 1990-х на центральном ТВ был очень популярен проект «Акулы пера. Музыка и пресса» - скандальное ток-шоу, в котором столичные журналисты задавали острые вопросы звездам шоу-бизнеса. За прошедшие с тех пор годы мы чего только не видели, нас ничем не удивишь, а тридцать лет назад «Акулы пера» - это был самый топ. Всё впервые и вновь. Неудивительно, что вскоре появилась идея замутить нечто подобное в Пскове, с нашими випами и местными журналистами, эдакими «псковскими отарами кушанашвили». Первым, от кого я услышал об этой затее, был Миша Ермоленко. Он в красках нарисовал мне это будущее шоу и позвал туда - в этот чудный мир, изображенных необыкновенно привлекательно, селебрити (где только нашел таких) и безбашенных журналистов (это тоже у нас редкость). На такое предложение невозможно было ответить отказом, тем более в 20 лет с небольшим - я согласился и даже успел купить по такому случаю новый пиджак, для съемок в программе. Но, увы, что-то там не срослось — такого ток-шоу в Пскове не появилось», - рассказывает главный редактор ПЛН.

Зато Александр с Михаилом стали приятельствовать, часто созваниваться и встречаться. «Это был изумительный и остроумный рассказчик, причем, реальные истории - про ВГИК, центральное телевидение, Андрея Малахова и т. д. - чередовались порой с явно выдуманными на ходу подробностями. Но, как говорил классик, бескорыстное вранье — это поэзия. Так что слушать байки Михаила и его песни под гитару можно было часами. Что я и многие коллеги частенько и делали», - говорит Александр Савенко.

По его словам, это был очень талантливый и самобытный автор. «Возможно, кто-то из наших читателей помнит авторский проект «Стрельба по-македонски» на «Нашем радио», когда Михаил Ермоленко сотрудничал с «Гражданской прессой» - думаю, они подтвердят, что это было интересно и оригинально. Отдельная тема — его тексты на злобу дня, политическая сатира на сайте «Забавы простолюдина» в период политических войн и конкурентных выборов, публицистика, материалы на ПЛН в 2000-е. То, что он делал в журналистике, понимали и принимали далеко не все, многим это не нравилось, но главное заключалось в том, что, во-первых, он был честен перед собой и читателями, а, во-вторых, самовыражался, руководствовался собственными ощущениями - он, как истинный художник, «так видел». Как это ни печально, Михаил Ермоленко очень рано, на 41-м году, ушел из жизни, но оставил яркий след в псковской журналистике, в том числе на страницах ПЛН», - отмечает главный редактор интернет-СМИ.

«Настоящий фотокор»

Глеб Костин был внештатным фотокорреспондентом Псковской Ленты Новостей. Коллеги запомнили его творческим и светлым человеком, талантливым и трудолюбивым. Ежедневно он посещал многочисленные мероприятия и приносил в редакцию ПЛН, а также ЦДИ огромное количество фотографий. Наверняка, многие читатели помнят его подробные и живые репортажи. Кстати, в 2010 году серию таких фоторепортажей, размещенных на сайте Псковской Ленты Новостей Глеб Костин был удостоен премии администрации Псковской области.

По образованию Глеб Валентинович был медиком. После окончания медучилища поступил на естественно-географический факультет Псковского пединститута, работал ассистентом на кафедре. Но потом судьба связала его с журналистикой.

«В Псковской области настоящих фотокоров было настолько немного, что их имена легко считались загибанием пальцев одной руки. И среди них, конечно, был Глеб Костин. Когда мы познакомились, он работал фотокорреспондентом областной газеты «Псковская правда» - тогда для мастеров фоторепортажа это была наивысшая качественная ступень в профессии на региональном уровне», - вспоминает о коллеге известный псковский журналист и блогер ПЛН Игорь Докучаев.

В 90-х, по его словам, фотокоры были нарасхват - «ведь в те времена у журналистов не было не то что смартфонов, но даже обычных дешёвых и отвратительных по качеству снимков «фотомыльниц». «Поэтому приходилось и ходить, и бегать по городским адресам съёмки, и ездить в командировки по области. Как они всё успевали - остаётся только удивляться», - замечает журналист.

Затем Глеб Костин работал в разных газетах. «Не ошибусь, если скажу, что практически на страницах всех псковских изданий публиковались сделанные им фотографии. Он продолжал снимать практически на энтузиазме и во имя своего профессионализма – где-то платили гонорары, где-то отказывались от предложений по причине отсутствия средств. Но он по-прежнему нёс в редакции много отличных качественных снимков и мощных фоторепортажей, которые в сравнении с теми, что заполонили страницы медиа и ленты интернета, действительно были высокохудожественными», - отмечает Игорь Докучаев.

Глеб Валентинович скончался 16 февраля 2022 года. «Как он ушёл из жизни мы действительно не знали до последнего времени. Можно было бы этому удивляться, если бы мы не помнили характер Глеба. При всей своей энергичности и напористости, ему удавалось и в годы работы никого не напрягать своей внутренней и личной стороной, так вышло и с его последними годами – он тихо жил, ничего не выставляя напоказ. А память он оставил о себе огромную», - отмечает журналист.

Мы с теплотой вспоминаем коллег, которых уже не с нами. Но жизнь продолжается. В редакцию приходят новые люди, которые тоже становятся частью большой семьи Псковской Ленты Новостей и вносят свой вклад в успех первого в области интернет-СМИ.

